https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/18-gunluk-evli-kadin-evinde-olu-bulundu-1088549699.html

18 günlük evli kadın evinde ölü bulundu

18 günlük evli kadın evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlük evli olduğu öğrenilen kadın, evinde ölü bulundu. Genç kadının ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T12:48+0300

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türkiye

ev

kadın

ölüm

şüpheli ölüm

izmir

torbalı

torbalı belediyesi

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İzmir Torbalı'da yaşayan Özge Hançer Girgiç (32), 26 Eylül günü akşam saatlerinde işten eve dönen eşi Hakan Girgiç tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. Eşini yerde hareketsiz şekilde yatarken gören Hakan Girgiç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.18 günlük evliydiÖte yandan Özge Hançer Girgiç ile Hakan Girgiç çiftinin 18 günlük evli olduğu öğrenildi. Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, cenaze dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Talihsiz kadının ölüm nedenini belirlemek için başlatılan çalışma sürüyor.

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ev, kadın, ölüm, şüpheli ölüm, izmir, torbalı, torbalı belediyesi