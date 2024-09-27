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Yargıtay kararını verdi: 'Yakalanan ilk darbeci'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı
Yargıtay kararını verdi: 'Yakalanan ilk darbeci'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı
Sputnik Türkiye
15 Temmuz darbe girişiminde gözaltına alınan ilk kişi olup çantasında 'sıkıyönetim atama listeleri' ve 'yeni yapılanma' dokümanları ele geçirilen eski Bursa... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T14:39+0300
2024-09-27T14:39+0300
türkiye
15 temmuz darbe girişimi
yargıtay
yurdakul akkuş
ceza davası
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yakalanan eski albay Yurdakul Akkuş'a, yeniden yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 sanık hakkındaki süreli hapis cezalarını onadı.Usulden bozulmasının ardından yeniden incelendiYargıtay 3. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesince verilen kararın Yargıtay tarafından usulden bozulmasının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince 16 sanık yönünden 31 Ekim 2022'de verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.Buna göre, Akkuş'a 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Ali Çiğci ve Bilal Dişbudak'a 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım' suçundan verilen 15'er yıl hapis cezalarının onanmasına hükmedildi.Sanıklar Kemal Şendur, Ayhan Şen ve Hakan Kutkan'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen 8 yıl 9'ar aylık hapis cezalarının onanmasını kararlaştıran Yargıtay 3. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesince haklarında beraat kararı verilen sanıklar Ali Bülbül, Ali Yasal, Erkan Demirtemel, Hacı Hüseyin Çelenk, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım, Mustafa Ekici, Yılmaz Gündüz ve Duran Demir hakkındaki hükümler ile Ertuğrul Yüksel hakkındaki 'ceza verilmesine yer olmadığı'na yönelik kararı da onandı.
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15 temmuz darbe girişimi, yargıtay, yurdakul akkuş, ceza davası
15 temmuz darbe girişimi, yargıtay, yurdakul akkuş, ceza davası

Yargıtay kararını verdi: 'Yakalanan ilk darbeci'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

14:39 27.09.2024
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA
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15 Temmuz darbe girişiminde gözaltına alınan ilk kişi olup çantasında 'sıkıyönetim atama listeleri' ve 'yeni yapılanma' dokümanları ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un cezası Yargıtay tarafından onaylandı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yakalanan eski albay Yurdakul Akkuş'a, yeniden yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 sanık hakkındaki süreli hapis cezalarını onadı.

Usulden bozulmasının ardından yeniden incelendi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesince verilen kararın Yargıtay tarafından usulden bozulmasının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince 16 sanık yönünden 31 Ekim 2022'de verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.
Buna göre, Akkuş'a 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Ali Çiğci ve Bilal Dişbudak'a 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım' suçundan verilen 15'er yıl hapis cezalarının onanmasına hükmedildi.
Sanıklar Kemal Şendur, Ayhan Şen ve Hakan Kutkan'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen 8 yıl 9'ar aylık hapis cezalarının onanmasını kararlaştıran Yargıtay 3. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesince haklarında beraat kararı verilen sanıklar Ali Bülbül, Ali Yasal, Erkan Demirtemel, Hacı Hüseyin Çelenk, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım, Mustafa Ekici, Yılmaz Gündüz ve Duran Demir hakkındaki hükümler ile Ertuğrul Yüksel hakkındaki 'ceza verilmesine yer olmadığı'na yönelik kararı da onandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
POLİTİKA
Bakan Uraloğlu: Darbeler döneminde yapılan anayasamızın artık yetmediğini düşünüyoruz
17 Eylül, 20:26
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