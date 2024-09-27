https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/yargitay-kararini-verdi-yakalanan-ilk-darbeciye-verilen-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-onandi-1088518979.html

Yargıtay kararını verdi: 'Yakalanan ilk darbeci'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Yargıtay kararını verdi: 'Yakalanan ilk darbeci'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Sputnik Türkiye

15 Temmuz darbe girişiminde gözaltına alınan ilk kişi olup çantasında 'sıkıyönetim atama listeleri' ve 'yeni yapılanma' dokümanları ele geçirilen eski Bursa... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T14:39+0300

2024-09-27T14:39+0300

2024-09-27T14:39+0300

türkiye

15 temmuz darbe girişimi

yargıtay

yurdakul akkuş

ceza davası

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yakalanan eski albay Yurdakul Akkuş'a, yeniden yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 sanık hakkındaki süreli hapis cezalarını onadı.Usulden bozulmasının ardından yeniden incelendiYargıtay 3. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesince verilen kararın Yargıtay tarafından usulden bozulmasının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince 16 sanık yönünden 31 Ekim 2022'de verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.Buna göre, Akkuş'a 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Ali Çiğci ve Bilal Dişbudak'a 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım' suçundan verilen 15'er yıl hapis cezalarının onanmasına hükmedildi.Sanıklar Kemal Şendur, Ayhan Şen ve Hakan Kutkan'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen 8 yıl 9'ar aylık hapis cezalarının onanmasını kararlaştıran Yargıtay 3. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesince haklarında beraat kararı verilen sanıklar Ali Bülbül, Ali Yasal, Erkan Demirtemel, Hacı Hüseyin Çelenk, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım, Mustafa Ekici, Yılmaz Gündüz ve Duran Demir hakkındaki hükümler ile Ertuğrul Yüksel hakkındaki 'ceza verilmesine yer olmadığı'na yönelik kararı da onandı.

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15 temmuz darbe girişimi, yargıtay, yurdakul akkuş, ceza davası