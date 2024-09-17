Bakan Uraloğlu: Darbeler döneminde yapılan anayasamızın artık yetmediğini düşünüyoruz

Biz bu yatırımlarla bakın sadece 2023 yılında demir yollarında 27,1 milyon ton yük taşıdık. Hava yolunda 4 milyon 447 bin ton yük trafiği yine gerçekleştirdik. 217 limanımızda elleçlenen yük miktarı 521 milyon ton. Yine elleçlenen konteyner miktarı ise 12 milyon 566 bin tüy olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 8 ayında demir yollarında yaklaşık 17,5 milyon ton, bu miktarın 7 milyon 842 bin tonu ise sadece iltisak haklarımızda Samsun'da da talep edilen ve bizim de inşallah yaptığımız yapacağımız hatlarda biz bunları taşıdık. Limanlarımızda yine 356 milyon bir rakam gerçekleşti. Geçen senenin yüzde 10 üzerinde olduğunu bu vesileyle söyleyebilirim. Dolayısıyla biz bu çalışmalara devam edeceğiz