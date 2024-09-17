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Bakan Uraloğlu: Darbeler döneminde yapılan anayasamızın artık yetmediğini düşünüyoruz
Bakan Uraloğlu: Darbeler döneminde yapılan anayasamızın artık yetmediğini düşünüyoruz
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere Samsun'a ziyarette bulundu. Basın toplantısında yeni yasama döneminde yeni... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T20:26+0300
2024-09-17T20:26+0300
politika
abdulkadir uraloğlu
anayasa
darbe
askeri darbe
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
raylı sistem
zengezur koridoru
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni anayasa çalışmalarının ekim ayında başlayacağını belirtti.Samsun'da bir takım ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu basın toplantısında konuştu. Yeni anayasa çalışmalarına değinen Bakan Uraloğlu “Ekim'den itibaren de yine Türkiye'nin kuşatıcı, kapsayıcı, yeni bir heyecan getirecek kongre sürecini de başlatmış olacağız. Ayrıca yine yeni yasama döneminde bir yeni anayasa yapılması süreci Türkiye'de şüphesiz gündem olacak. Çünkü darbelerin döneminde yapılan anayasamızın biz artık yetmediğini düşünüyoruz. Bu anlamda da inşallah bu çalışmaları yürütmüş olacağız. Ben cani gönülden inanıyorum ki yeni anayasada da yine sizlerle beraber görüş alışverişinde bulunup vatandaşımızın, STK'larımızın, iş insanlarımızın ne dediğine mutlaka bakacağız” dedi.'Geçen yıla göre yüzde 10 üzerinde'Hava, kara ve denizyolu taşımacılığı istatistikleri hakkında bilgiler veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi:'Anadolu'yu baştan başa kat edecek'Azerbaycan'daki Zengezur koridoru hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu şunlara değindi:
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abdulkadir uraloğlu, anayasa, darbe, askeri darbe, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, raylı sistem, zengezur koridoru
abdulkadir uraloğlu, anayasa, darbe, askeri darbe, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, raylı sistem, zengezur koridoru

Bakan Uraloğlu: Darbeler döneminde yapılan anayasamızın artık yetmediğini düşünüyoruz

20:26 17.09.2024
© ASIM ÇAPACI-AW171726Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© ASIM ÇAPACI-AW171726
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere Samsun'a ziyarette bulundu. Basın toplantısında yeni yasama döneminde yeni anayasa çalışmalarının gündemde olacağını belirten Bakan Uraloğlu, darbe döneminde yapılan anayasanın yetersiz olduğunu belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni anayasa çalışmalarının ekim ayında başlayacağını belirtti.
Samsun'da bir takım ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu basın toplantısında konuştu. Yeni anayasa çalışmalarına değinen Bakan Uraloğlu “Ekim'den itibaren de yine Türkiye'nin kuşatıcı, kapsayıcı, yeni bir heyecan getirecek kongre sürecini de başlatmış olacağız. Ayrıca yine yeni yasama döneminde bir yeni anayasa yapılması süreci Türkiye'de şüphesiz gündem olacak. Çünkü darbelerin döneminde yapılan anayasamızın biz artık yetmediğini düşünüyoruz. Bu anlamda da inşallah bu çalışmaları yürütmüş olacağız. Ben cani gönülden inanıyorum ki yeni anayasada da yine sizlerle beraber görüş alışverişinde bulunup vatandaşımızın, STK'larımızın, iş insanlarımızın ne dediğine mutlaka bakacağız” dedi.

'Geçen yıla göre yüzde 10 üzerinde'

Hava, kara ve denizyolu taşımacılığı istatistikleri hakkında bilgiler veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi:
Biz bu yatırımlarla bakın sadece 2023 yılında demir yollarında 27,1 milyon ton yük taşıdık. Hava yolunda 4 milyon 447 bin ton yük trafiği yine gerçekleştirdik. 217 limanımızda elleçlenen yük miktarı 521 milyon ton. Yine elleçlenen konteyner miktarı ise 12 milyon 566 bin tüy olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 8 ayında demir yollarında yaklaşık 17,5 milyon ton, bu miktarın 7 milyon 842 bin tonu ise sadece iltisak haklarımızda Samsun'da da talep edilen ve bizim de inşallah yaptığımız yapacağımız hatlarda biz bunları taşıdık. Limanlarımızda yine 356 milyon bir rakam gerçekleşti. Geçen senenin yüzde 10 üzerinde olduğunu bu vesileyle söyleyebilirim. Dolayısıyla biz bu çalışmalara devam edeceğiz

'Anadolu'yu baştan başa kat edecek'

Azerbaycan'daki Zengezur koridoru hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu şunlara değindi:
“Bakanlık olarak ihracatımızı artırmak istiyoruz. Alternatif demir yollarını hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan'dan gelecek olan Zengezur koridorudur. Bu esasında bütün Anadolu'yu baştan başa kat edecek ve yine biraz önce bahsettiğimiz Ankara-Samsun Hızlı Treniyle de Samsun Limanı'na bağlanacak olan bir hattır. Aynı şekilde Basra Körfezi'nden başlayıp Faw Limanı'ndan başlayıp bin 200 kilometrede ülkemize gelecek olan demir yolu da ülkemizi bir taraftan kat edecek. Aynı şekilde Sivas üzerinden bu demiryolu da yine Samsun'a bağlanmış olacak. Bütün ülkemizin Ege'sine, Akdeniz'ine ve Kapıkule sınır kapısına kadar bağlanmış olacak. Biz bu koridorlarla beraber ticaretimizi de geliştireceğiz, üretimimizi de geliştireceğiz. Oralarda organize sanayi bölgelerinin kurulmasına biz vesile olmuş olacağız”
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