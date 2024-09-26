Çin: ABD, dünya barışı önündeki en büyük tehdit
© AFP 2023 / PEDRO PARDOÇin ABD bayrakları
© AFP 2023 / PEDRO PARDO
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Çin, dün gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze testinin uluslararası teamüllere uygun rutin bir faaliyet olduğunu belirterek tüm dünyada barışın önündeki en büyük tehdidin ABD olduğunu vurguladı.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında füze testine ilişkin eleştirilere yanıt verdi.
Testin silah kabiliyetini ve performansının yanı sıra ilgili askeri birliklerin eğitim seviyesini sınamayı amaçladığını, rutin eğitim planının parçası olduğunu ifade eden Sözcü Cang, test fırlatışının tamamen meşru ve makul şekilde icra edildiğini belirtti.
Cang, Çin'in nükleer politikasının son derece istikrarlı, tutarlı ve güvenilir olduğunu, ilk kullanan olmamaya ve savunmaya dayalı bir stratejiyi benimsediğinin altını çizdi.
Çin'in dünya barışının kurucu olduğunu kaydeden Cang, tüm dünyada barışın önündeki en büyük tehdit olarak ABD'yi işaret etti.
ABD'nin 'Çin kartını' oynayarak sorunlarından kurtulamayacağı mesajını gönderen Cang, Washington'dan iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına katkı sunacak, barış ve istikrarı teşvik edecek adımlar atmasını beklediklerini söyledi.
Testin silah kabiliyetini ve performansının yanı sıra ilgili askeri birliklerin eğitim seviyesini sınamayı amaçladığını, rutin eğitim planının parçası olduğunu ifade eden Sözcü Cang, test fırlatışının tamamen meşru ve makul şekilde icra edildiğini belirtti.
Cang, Çin'in nükleer politikasının son derece istikrarlı, tutarlı ve güvenilir olduğunu, ilk kullanan olmamaya ve savunmaya dayalı bir stratejiyi benimsediğinin altını çizdi.
Çin'in dünya barışının kurucu olduğunu kaydeden Cang, tüm dünyada barışın önündeki en büyük tehdit olarak ABD'yi işaret etti.
ABD'nin 'Çin kartını' oynayarak sorunlarından kurtulamayacağı mesajını gönderen Cang, Washington'dan iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına katkı sunacak, barış ve istikrarı teşvik edecek adımlar atmasını beklediklerini söyledi.