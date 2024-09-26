https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/cin-abd-dunya-barisi-onundeki-en-buyuk-tehdit-1088477675.html

Çin: ABD, dünya barışı önündeki en büyük tehdit

Çin: ABD, dünya barışı önündeki en büyük tehdit

Sputnik Türkiye

Çin, dün gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze testinin uluslararası teamüllere uygun rutin bir faaliyet olduğunu belirterek tüm dünyada barışın önündeki... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T16:54+0300

2024-09-26T16:54+0300

2024-09-26T16:54+0300

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balistik füze programı

füze denemesi

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında füze testine ilişkin eleştirilere yanıt verdi.Testin silah kabiliyetini ve performansının yanı sıra ilgili askeri birliklerin eğitim seviyesini sınamayı amaçladığını, rutin eğitim planının parçası olduğunu ifade eden Sözcü Cang, test fırlatışının tamamen meşru ve makul şekilde icra edildiğini belirtti.Cang, Çin'in nükleer politikasının son derece istikrarlı, tutarlı ve güvenilir olduğunu, ilk kullanan olmamaya ve savunmaya dayalı bir stratejiyi benimsediğinin altını çizdi.Çin'in dünya barışının kurucu olduğunu kaydeden Cang, tüm dünyada barışın önündeki en büyük tehdit olarak ABD'yi işaret etti.ABD'nin 'Çin kartını' oynayarak sorunlarından kurtulamayacağı mesajını gönderen Cang, Washington'dan iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına katkı sunacak, barış ve istikrarı teşvik edecek adımlar atmasını beklediklerini söyledi.

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