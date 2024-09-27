https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/venezuelada-maduronun-katilimiyla-turk-ihrac-urunleri-fuari-acildi-1088491786.html

Venezuela'da Maduro'nun katılımıyla 'Türk İhraç Ürünleri Fuarı' açıldı

Venezuela'da Maduro'nun katılımıyla 'Türk İhraç Ürünleri Fuarı' açıldı

Sputnik Türkiye

Venezuela'da icolas Maduro'nun katılımıyla gerçekleşen '2. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nda Maduro, Türkiye ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T04:43+0300

2024-09-27T04:43+0300

2024-09-27T04:43+0300

dünya

venezuela

türkiye

ihraç

ticaret hacmi

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Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun katılımıyla açılışı gerçekleşti. Açılışa Maduro'nun yanı sıra çok sayıda bakan, bakan yardımcıları ve üst düzey yetkililer katıldı.Fuarın açılışı, Venezuela'daki Türk iş insanlarından İbrahim Eser'in 9 yaşındaki oğlu Devrim Eser, Maduro'nun çok sevdiğini ifade ettiği 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinin müziğini kendi kemanıyla çalmasıyla başladı. Fuarda Türkiye'den 25 firmanın stant açtı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine (GAİB) üye 14 firmanın yetkilileri ise görüşmeler yapmak üzere katılım sağladı. 500 milyon dolar ticaret hacmiAçılışta konuşan Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri dengeli şekilde geliştirmek üzerine konuştuklarını ve 2024'te şimdiye kadar yaklaşık 500 milyon dolar ticaret hacmine ulaştıklarını ve yıl sonunda bunun 800 milyon doları aşmasının öngörüldüğünü söyledi.Maduro, Türkiye'nin jeopolitik konumuyla 21. yüzyılın yükselen güçlerinden biri olduğunu belirterek, Venezuela'nın da potansiyel vaadettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan 'model' olmasının önem taşıdığını ifade etti. Bu bağlamda, ikincisi gerçekleştirilen 'Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu anlattı.'Türkiye'den gördüğümüz desteğe minnettarız'Maduro, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan ilk liderlerden biri olduğunu anımsatarak, daha sonra Venezuela'daki olaylarda Erdoğan ve Türkiye'den gördüğü desteğe minnettar olduğunu ifade etti.'Gazze'de ve Lübnan'da yaşananlara ilişkin Türkiye'yle aynı anlayışa sahibiz'Gazze'de ve Lübnan'da yaşananlara ilişkin Türkiye'yle aynı anlayışa sahip olduklarını dile getiren Maduro, Türkiye'nin ve Venezuela'nın tarihte her zaman haklının yanında yer aldığını vurguladı.

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venezuela, türkiye, ihraç, ticaret hacmi