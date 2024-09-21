https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/madurodan-lubnandaki-siber-saldirinin-ardindan-hediyelik-elektronik-cihazlari-kabul-etmeme-cagrisi-1088269872.html

Maduro’dan Lübnan’daki siber saldırının ardından hediyelik elektronik cihazları kabul etmeme çağrısı

Maduro’dan Lübnan’daki siber saldırının ardından hediyelik elektronik cihazları kabul etmeme çağrısı

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Lübnan'da çağrı cihazları ve diğer iletişim araçlarının patlamasının ardından hediye edilen elektronik eşyaları kabul... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T10:03+0300

2024-09-21T10:03+0300

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venezüella

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Venezüella kültürünü ve el sanatlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen bir etkinlikte konuşan Venezüella lideri Maduro, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Lübnan'da meydana gelen bombalı saldırılar nedeniyle vatandaşlarını telefonlarına dikkat etmeye çağırdı.Maduro, “Genelde hediye olarak kitap veririm. Bazı insanlara, içine Venezuela kahvesi, tatlılar, koka (Venezuela'nın geleneksel alkollü içeceği) koyduğum el yapımı ahşap sandıklar hediye ederim. Hediye edilen elektronik eşyaları kabul etmeyin, telefonlarınıza dikkat edin, Lübnan'da neler olduğunu gördünüz” ifadesini kullandı.17 ve 18 Eylül'de Lübnan'ın farklı bölgelerinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Resmi verilere göre 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi de yaralandı. Binlerce cihazın aynı anda patlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan'da yaşananları korkunç bir terör eylemi ve büyük bir çatışmayı kışkırtma girişimi olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/nebenzya-lubnandaki-siber-saldiriyi-duzenleyenler-buyuk-bir-ortadogu-savasini-kiskirtmak-istedi-1088266304.html

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