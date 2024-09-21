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Maduro’dan Lübnan’daki siber saldırının ardından hediyelik elektronik cihazları kabul etmeme çağrısı
Maduro’dan Lübnan’daki siber saldırının ardından hediyelik elektronik cihazları kabul etmeme çağrısı
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Lübnan'da çağrı cihazları ve diğer iletişim araçlarının patlamasının ardından hediye edilen elektronik eşyaları kabul... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T10:03+0300
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dünya
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nicolas maduro
lübnan
elektronik eşya
elektronik cihaz
çağrı cihazı
siber saldırı
patlama
hediye
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Venezüella kültürünü ve el sanatlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen bir etkinlikte konuşan Venezüella lideri Maduro, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Lübnan'da meydana gelen bombalı saldırılar nedeniyle vatandaşlarını telefonlarına dikkat etmeye çağırdı.Maduro, “Genelde hediye olarak kitap veririm. Bazı insanlara, içine Venezuela kahvesi, tatlılar, koka (Venezuela'nın geleneksel alkollü içeceği) koyduğum el yapımı ahşap sandıklar hediye ederim. Hediye edilen elektronik eşyaları kabul etmeyin, telefonlarınıza dikkat edin, Lübnan'da neler olduğunu gördünüz” ifadesini kullandı.17 ve 18 Eylül'de Lübnan'ın farklı bölgelerinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Resmi verilere göre 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi de yaralandı. Binlerce cihazın aynı anda patlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan'da yaşananları korkunç bir terör eylemi ve büyük bir çatışmayı kışkırtma girişimi olarak nitelendirdi.
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venezüella, nicolas maduro, lübnan, elektronik eşya, elektronik cihaz, çağrı cihazı, siber saldırı, patlama, hediye, hizbullah, israil
venezüella, nicolas maduro, lübnan, elektronik eşya, elektronik cihaz, çağrı cihazı, siber saldırı, patlama, hediye, hizbullah, israil

Maduro’dan Lübnan’daki siber saldırının ardından hediyelik elektronik cihazları kabul etmeme çağrısı

10:03 21.09.2024 (güncellendi: 10:05 21.09.2024)
© Fotoğraf : X / @PresidencialVenNicolás Maduro
Nicolás Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© Fotoğraf : X / @PresidencialVen
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Lübnan'da çağrı cihazları ve diğer iletişim araçlarının patlamasının ardından hediye edilen elektronik eşyaları kabul etmeme çağrısında bulundu.
Venezüella kültürünü ve el sanatlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen bir etkinlikte konuşan Venezüella lideri Maduro, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Lübnan'da meydana gelen bombalı saldırılar nedeniyle vatandaşlarını telefonlarına dikkat etmeye çağırdı.
Maduro, “Genelde hediye olarak kitap veririm. Bazı insanlara, içine Venezuela kahvesi, tatlılar, koka (Venezuela'nın geleneksel alkollü içeceği) koyduğum el yapımı ahşap sandıklar hediye ederim. Hediye edilen elektronik eşyaları kabul etmeyin, telefonlarınıza dikkat edin, Lübnan'da neler olduğunu gördünüz” ifadesini kullandı.
17 ve 18 Eylül'de Lübnan'ın farklı bölgelerinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Resmi verilere göre 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi de yaralandı. Binlerce cihazın aynı anda patlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.
Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan'da yaşananları korkunç bir terör eylemi ve büyük bir çatışmayı kışkırtma girişimi olarak nitelendirdi.
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