https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/uzmanlar-aktif-diri-fay-haritasinda-yer-almiyor-diyerek-uyardi-buraya-odaklanmamiz-gerekiyor-1088533282.html

Uzmanlar, ‘Aktif diri fay haritasında yer almıyor’ diyerek uyardı: ‘Buraya odaklanmamız gerekiyor'

Uzmanlar, ‘Aktif diri fay haritasında yer almıyor’ diyerek uyardı: ‘Buraya odaklanmamız gerekiyor'

Sputnik Türkiye

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alkan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen orta büyüklükteki depremin... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T19:06+0300

2024-09-27T19:06+0300

2024-09-27T19:07+0300

türkiye

bitlis

tatvan

van gölü

deprem

fay

harita

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD verilerine göre 25 Eylül Çarşamba günü saat 14.50 sıralarından merkez üssü Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem korkuya neden olmuştu. Sağ yönlü doğrultu atımlı bir mekanizmaya sahip olan depremin aktif diri fay haritasında görünmemesi, uzmanları bölge üzerinde detaylı incelemeler yapmaya yönlendirdi.Doç. Dr. Hamdi Alkan, bu durumun, diri fay haritasında yer almayan bölgelerin de deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, bölgedeki tektonik yapının daha yakından incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.'Buraya odaklanmamız gerekiyor'Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, iki gün önce Tatvan'ın doğusu ve Hizan'ın kuzeyi civarında orta büyüklükte bir deprem meydana geldiğini belirtti. Depremin bölgede hissedildiğini ve insanlarda bir korkuya neden olduğunu ifade eden Doç. Dr. Alkan, “Deprem sığ bir deprem, sağ yönlü doğrultu atımlı mekanizmaya sahipti. Bu depremin olduğu yerde aktif diri haritasında bir fay görünmemektedir. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Aktif diri fay haritasında görünmüyor fakat bir deprem var. Dolayısıyla bizim buraya ayrıca bir odaklanmamız gerekiyor. Yani şöyle ki, burada sağ yönlü doğrultu atımlı bir mekanizması var. Bu deprem oradaki Kavakbaşı fayı benzer bir mekanizmaya sahip, Muş fay zonu var belki onunla ilişkilendirebiliriz. Orta büyüklükteki bu depremin depremsellikle ilgili bir kılavuz olması açısından ve diri fay haritasında olmayan bölgelerin de deprem üretebileceğini düşünerek ona göre gelecek planlamamızı yapmamız gerekiyor” dedi.Van Gölü'nün doğusunun batısına göre daha riskli olduğunu daha önceki değerlendirmelerinde ifade ettiklerini belirten Alkan, gölün batısında da diri fay haritasında yer almayan ancak deprem üretebilen fayların olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.Depremin küçük bir sarsıntı olmadığını, orta büyüklükte bir deprem olduğunu söyleyen Alkan, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/prof-dr-naci-gorur-deprem-riski-yuksek-diyerek-uyardi-diri-faylar-konsantre-olmus-vaziyette-1088525217.html

türkiye

bitlis

tatvan

van gölü

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