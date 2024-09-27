Uzmanlar, ‘Aktif diri fay haritasında yer almıyor’ diyerek uyardı: ‘Buraya odaklanmamız gerekiyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Reyhan Karaca, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dr. Hazar Vural Jane: Saldırılar İsrail’e zafer getirmez
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail medyasının iddiaları, askeri hamlelere meşruiyet kazandırmak için ortaya atılmış olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:38
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünya Ticaret Örgütü mal, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki hususları da kapsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
FETÖ, Hava Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendi?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Soner Olgun, stüdyo konuğumuz oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zekanın sanat danışmanı olduğu sergi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:15
7 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
15:37
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
15:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Türkiye'yi EYT'liler mi batırdı?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
19:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:33
17 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
19:55
9 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
20:00
18 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
20:20
9 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
20:54
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/uzmanlar-aktif-diri-fay-haritasinda-yer-almiyor-diyerek-uyardi-buraya-odaklanmamiz-gerekiyor-1088533282.html
Uzmanlar, ‘Aktif diri fay haritasında yer almıyor’ diyerek uyardı: ‘Buraya odaklanmamız gerekiyor'
Uzmanlar, ‘Aktif diri fay haritasında yer almıyor’ diyerek uyardı: ‘Buraya odaklanmamız gerekiyor'
Sputnik Türkiye
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alkan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen orta büyüklükteki depremin... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T19:06+0300
2024-09-27T19:07+0300
türkiye
bitlis
tatvan
van gölü
deprem
fay
harita
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086941528_0:90:448:342_1920x0_80_0_0_28774809df2f8f2a09d17fb610726c2b.jpg
AFAD verilerine göre 25 Eylül Çarşamba günü saat 14.50 sıralarından merkez üssü Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem korkuya neden olmuştu. Sağ yönlü doğrultu atımlı bir mekanizmaya sahip olan depremin aktif diri fay haritasında görünmemesi, uzmanları bölge üzerinde detaylı incelemeler yapmaya yönlendirdi.Doç. Dr. Hamdi Alkan, bu durumun, diri fay haritasında yer almayan bölgelerin de deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, bölgedeki tektonik yapının daha yakından incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.'Buraya odaklanmamız gerekiyor'Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, iki gün önce Tatvan'ın doğusu ve Hizan'ın kuzeyi civarında orta büyüklükte bir deprem meydana geldiğini belirtti. Depremin bölgede hissedildiğini ve insanlarda bir korkuya neden olduğunu ifade eden Doç. Dr. Alkan, “Deprem sığ bir deprem, sağ yönlü doğrultu atımlı mekanizmaya sahipti. Bu depremin olduğu yerde aktif diri haritasında bir fay görünmemektedir. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Aktif diri fay haritasında görünmüyor fakat bir deprem var. Dolayısıyla bizim buraya ayrıca bir odaklanmamız gerekiyor. Yani şöyle ki, burada sağ yönlü doğrultu atımlı bir mekanizması var. Bu deprem oradaki Kavakbaşı fayı benzer bir mekanizmaya sahip, Muş fay zonu var belki onunla ilişkilendirebiliriz. Orta büyüklükteki bu depremin depremsellikle ilgili bir kılavuz olması açısından ve diri fay haritasında olmayan bölgelerin de deprem üretebileceğini düşünerek ona göre gelecek planlamamızı yapmamız gerekiyor” dedi.Van Gölü'nün doğusunun batısına göre daha riskli olduğunu daha önceki değerlendirmelerinde ifade ettiklerini belirten Alkan, gölün batısında da diri fay haritasında yer almayan ancak deprem üretebilen fayların olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.Depremin küçük bir sarsıntı olmadığını, orta büyüklükte bir deprem olduğunu söyleyen Alkan, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/prof-dr-naci-gorur-deprem-riski-yuksek-diyerek-uyardi-diri-faylar-konsantre-olmus-vaziyette-1088525217.html
türkiye
bitlis
tatvan
van gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086941528_0:48:448:384_1920x0_80_0_0_3bed932a80e61d89c81509b942c68fce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bitlis deprem, bitlis deprem son dakika, bitlis deprem haritası, bitlis deprem riski, bitlis deprem bölgesi, van gölü deprem, van gölü deprem son dakika, tatvan deprem, tatvan deprem bölgesi mi, tatvan deprem riski, tatvan deprem haritası, tatvan’da deprem, bitlis'te deprem
bitlis deprem, bitlis deprem son dakika, bitlis deprem haritası, bitlis deprem riski, bitlis deprem bölgesi, van gölü deprem, van gölü deprem son dakika, tatvan deprem, tatvan deprem bölgesi mi, tatvan deprem riski, tatvan deprem haritası, tatvan’da deprem, bitlis'te deprem

Uzmanlar, ‘Aktif diri fay haritasında yer almıyor’ diyerek uyardı: ‘Buraya odaklanmamız gerekiyor'

19:06 27.09.2024 (güncellendi: 19:07 27.09.2024)
© İHA / İHA-AW268963Doğu Anadolu Fayı
Doğu Anadolu Fayı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© İHA / İHA-AW268963
Abone ol
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alkan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen orta büyüklükteki depremin aktif diri fay haritasında yer almadığını belirterek, bölgeye odaklandıklarını ve depremin mekanizmasının detaylı bir şekilde inceleneceğini söyledi.
AFAD verilerine göre 25 Eylül Çarşamba günü saat 14.50 sıralarından merkez üssü Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem korkuya neden olmuştu. Sağ yönlü doğrultu atımlı bir mekanizmaya sahip olan depremin aktif diri fay haritasında görünmemesi, uzmanları bölge üzerinde detaylı incelemeler yapmaya yönlendirdi.
Doç. Dr. Hamdi Alkan, bu durumun, diri fay haritasında yer almayan bölgelerin de deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, bölgedeki tektonik yapının daha yakından incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

'Buraya odaklanmamız gerekiyor'

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, iki gün önce Tatvan'ın doğusu ve Hizan'ın kuzeyi civarında orta büyüklükte bir deprem meydana geldiğini belirtti.
Depremin bölgede hissedildiğini ve insanlarda bir korkuya neden olduğunu ifade eden Doç. Dr. Alkan, “Deprem sığ bir deprem, sağ yönlü doğrultu atımlı mekanizmaya sahipti. Bu depremin olduğu yerde aktif diri haritasında bir fay görünmemektedir. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Aktif diri fay haritasında görünmüyor fakat bir deprem var. Dolayısıyla bizim buraya ayrıca bir odaklanmamız gerekiyor. Yani şöyle ki, burada sağ yönlü doğrultu atımlı bir mekanizması var. Bu deprem oradaki Kavakbaşı fayı benzer bir mekanizmaya sahip, Muş fay zonu var belki onunla ilişkilendirebiliriz. Orta büyüklükteki bu depremin depremsellikle ilgili bir kılavuz olması açısından ve diri fay haritasında olmayan bölgelerin de deprem üretebileceğini düşünerek ona göre gelecek planlamamızı yapmamız gerekiyor” dedi.
Van Gölü'nün doğusunun batısına göre daha riskli olduğunu daha önceki değerlendirmelerinde ifade ettiklerini belirten Alkan, gölün batısında da diri fay haritasında yer almayan ancak deprem üretebilen fayların olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.
Depremin küçük bir sarsıntı olmadığını, orta büyüklükte bir deprem olduğunu söyleyen Alkan, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
Onun için bu depremi dikkate alıp, odak mekanizmasının çözümünü ona göre çalışmak lazım. Aynı zamanda deprem meydana getirecek küçük artçıları ona göre çalışmak lazım. Oradaki tektoniği ortaya çıkardığımızda bize ne faydası olacak? Gelecekle ilgili bizim önlem alabilmemize ve daha yaşanılabilir bir ortam oluşturmamız için bir kılavuz görevi görecek. Bu deprem bu açıdan önemlidir. Bu küçük bir deprem değil, aslında orta büyükte bir depremdir. O çözümlerin tekrar yapılıp gelecekle ilgili değerlendirmemiz, önlemlerimiz ve tasarruflarımızı almamız gerekmektedir.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür 'deprem riski yüksek' diyerek uyardı: 'Diri faylar konsantre olmuş vaziyette'
16:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала