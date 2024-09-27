https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/prof-dr-naci-gorur-deprem-riski-yuksek-diyerek-uyardi-diri-faylar-konsantre-olmus-vaziyette-1088525217.html

Prof. Dr. Naci Görür 'deprem riski yüksek' diyerek uyardı: 'Diri faylar konsantre olmuş vaziyette'

Prof. Dr. Naci Görür 'deprem riski yüksek' diyerek uyardı: 'Diri faylar konsantre olmuş vaziyette'

Sputnik Türkiye

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, büyüyen bir kent olan Kütahya'nın yapılaşmasında deprem riskinin hassasiyetle... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T16:42+0300

2024-09-27T16:42+0300

2024-09-27T16:42+0300

türkiye

deprem

kütahya

afad

fay hattı

risk

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İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, büyüyen bir kent olan Kütahya'nın yapılaşmasında deprem riskinin hassasiyetle gözetilmesi gerektiğini söyledi.İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliği, Mimarlar Odası, Kütahya Belediyesi ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kütahya'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Kütahya" başlıklı programda katılımcıları bilgilendiren Görür, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Görür, amacının Anadolu'yu dolaşarak insanların ölmemesi ve depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi için uyarılarda bulunmak olduğunu söyledi.Kütahya'da geçmişte büyük depremler yaşandığını belirten Görür, şöyle devam etti:'Mikro çalışma yapılması gerekiyor'Prof. Dr. Görür, Kütahya'nın büyüyen bir kent olduğunu, yapılaşmada deprem riskinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.Kütahya'daki yapılaşmaya değinen Görür, "Kütahya yanlışı yapıyor. Kütahya kendi bütün düzlük alanlarında grabenin tavan bloku üzerinde kolayına giden evler yapıyor." dedi.Kentin sıvılaşmış riskli bir zemininin olduğunu anlatan Görür, "Kütahya'da önce bir mikro bölgeleme çalışması yapılması gerekiyor. Bu bölgenin bütün dinamikleri, arz kabuğunun bütün dinamikleri hem yer altı hem yer üstü deprem dalgalarının bu bölgede tutum ve davranışları, nerede, nasıl davranacakları, en büyük yer hızı, en büyük yer ivmesi, depremin yapılara bindireceği yükler, sıvılaşma yani bütün bunlar tehlike haritaları yapılmak suretiyle önce bir belediye başkanının veya yetkilinin önüne gelecek. O yetkili de kenti o yer bilimleri mikro bölgeleme verilerine göre yönetecek." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/depremde-96-kisinin-yasamini-yitirdigi-apartmanin-muteahhidine-62-kez-muebbet-ve-865-yil-hapis-1088515029.html

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