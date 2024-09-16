https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ahu-tugbanin-kizi-anjelik-calvinden-otopsi-aciklamasi-bedenini-curuttuler-1088061272.html

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin'den otopsi açıklaması: 'Bedenini çürüttüler'

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin'den otopsi açıklaması: 'Bedenini çürüttüler'

Sputnik Türkiye

Ahu Tuğba’nın cenazesi, ölümü şüpheli bulunduğu için Türkiye’ye getirilememişti. Anjelik Calvin, annesinin otopsi işlemlerinin başladığını duyurdu ve “Annemin... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T10:50+0300

2024-09-16T10:50+0300

2024-09-16T10:50+0300

yaşam

ahu tuğba

ahu tuğba

miami

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Ahu Tuğba ABD'de hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, otopsi işlerini uzun sürmesinden yakındı ve “Otopsi kararı nihayet alındı. Polis müfettişi 2 hafta önce yapması gerekeni şimdi yapıyor. İlgili müfettişin yöneticilerine e-mail atılınca dönüş yapıldı ve ‘Anneni otopsiye alıyoruz’ dediler. Annemin bedenini çürüttüler. Zorluklara rağmen naaşı çok sevdiği Türkiye’de, sevenleri ve dostlarının omuzunda toprağa verilecek.” dedi.Hürriyet'te yer alan habere göre evrak işlerinin bu hafta tamamlanması ve cenazenin önümüzdeki hafta Türkiye’de olması bekleniyor.Miami'de 1 Eylül’de yaşamını yitiren Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba’nın cenazesi Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve magazin gazetecilerinin girişimleriyle Türkiye’ye getirilecekti. Fakat oyuncunun Adli Tıp işlemleri tamamlanamamıştı. Oyuncunun kızı Anjelik Calvin, Tuğba’nın otopsi için götürüldüğü cenaze evinin sorumlusu olan müfettişi suçlamış ve polis departmanı üst yönetimine dilekçeyle başvurmuştu. Sonunda Tuğba’ya otopsi yapılması kararı alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/sinema-oyuncusu-ahu-tugba-hayatini-kaybetti-1087513554.html

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ahu tuğba cenaze, ahu tuğba otopsi, ahu tuğba ne zaman türkiyeye getirilecek