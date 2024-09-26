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Dedolarizasyon politikası izleyen Putin: Rus dış ticaretinde rublenin payı yüzde 40'a yaklaşıyor
Dedolarizasyon politikası izleyen Putin: Rus dış ticaretinde rublenin payı yüzde 40'a yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Enerji Haftası'na katılan Putin, Batılı ülkelerin enerji alanındaki engellemelerinden Rusya tarafından ve BRICS kapsamında yürütülen çalışmalara kadar... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T16:21+0300
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rusya enerji haftası
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal para birimleriyle ödemeye geçiş yapmak isteyen Rusya'nın ortaklarının sayısının giderek arttığını ve Rus dış ticaretinde rublenin payının yüzde 40'a yaklaştığını söyledi.Rusya Enerji Haftası'nın panel oturumunda konuşan Putin, Batı'nın hasmane eylemlerine cevaben yürütülen dedolarizasyon çalışmalarının sonuçlarına önemli yer ayırdı.Vladimir Putin, Rusya'nın ortaklarının ulusal para birimleriyle ödemeye geçiş yapmak istediğini belirterek "Rusya, ihracat ödemelerinde ulusal para birimlerine geçiyor ve ortakları buna son derece büyük ilgi gösteriyor. Rusya'nın dış ticaret ödemelerinde rublenin payı yüzde 40'a yaklaşıyor. Bu alanda sorunlar var ancak üstesinden geliyoruz" dedi.Putin, Rusya'nın enerji ihracatının yüzde 90'ını dost ülkelere yaptığını ve ortakların teknolojik egemenliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.Batılı ülkelerin rekabet istemediklerini, zira bunda başarılı olamadıklarını anlatan Putin, Batılı elitlerin enerji platform ve teknolojilerine erişimi engelleme girişimlerinin altında da bu gerçeğin yattığını vurguladı.Rus lider, Batı'nın enerji alanında fayda sağlamak için hukuk dışı yaptırımlara başvurduğunu kaydederek "Rusya'nın enerji alanındaki planları, dışarıdan bunları önlemeye yönelik tüm girişimlere rağmen hayata geçirilecek" diye konuştu.BRICS ülkeleriyle işbirliği kapsamında BRICS grubuna ait bir finans altyapısı ve ödeme sistemi oluşturmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Putin, bunun tüm dış ticaret operasyonlarının etkili ve bağımsız bir şekilde yürütülmesi için gereken koşulları sağlayacağının altını çizdi.Avrupa ve Kuzey Amerika'nın küresel ekonomideki konumlarını yitirdiğini kaydeden Putin, ana büyümenin BRICS ülkeleri ile BRICS grubuna katılmak isteyenler ülkelerde gerçekleşeceği mesajını verdi.2023 yılında Rusya'da enerji tüketiminin yeni bir rekor kırarak SSCB dönemindeki göstergeleri geride bıraktığı bilgisini paylaşan Rus lider, bunun ekonomik büyümenin aleni bir tezahürü olduğunu belirtti.
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rusya, vladimir putin, rusya enerji haftası, enerji kaynakları, brics, batılı ülkeler, yaptırım, ticari yaptırım, ekonomik yaptırım, dış ticaret, ruble, rus rublesi, enerji, avrupa, kuzey amerika, dedolarizasyon, dolar, abd doları
rusya, vladimir putin, rusya enerji haftası, enerji kaynakları, brics, batılı ülkeler, yaptırım, ticari yaptırım, ekonomik yaptırım, dış ticaret, ruble, rus rublesi, enerji, avrupa, kuzey amerika, dedolarizasyon, dolar, abd doları

Dedolarizasyon politikası izleyen Putin: Rus dış ticaretinde rublenin payı yüzde 40'a yaklaşıyor

16:21 26.09.2024 (güncellendi: 16:22 26.09.2024)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRussian President Vladimir Putin speaks at the plenary session of the Russian Energy Week International Forum
Russian President Vladimir Putin speaks at the plenary session of the Russian Energy Week International Forum - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© Sputnik / POOL
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Rusya Enerji Haftası'na katılan Putin, Batılı ülkelerin enerji alanındaki engellemelerinden Rusya tarafından ve BRICS kapsamında yürütülen çalışmalara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal para birimleriyle ödemeye geçiş yapmak isteyen Rusya'nın ortaklarının sayısının giderek arttığını ve Rus dış ticaretinde rublenin payının yüzde 40'a yaklaştığını söyledi.

Rusya Enerji Haftası'nın panel oturumunda konuşan Putin, Batı'nın hasmane eylemlerine cevaben yürütülen dedolarizasyon çalışmalarının sonuçlarına önemli yer ayırdı.

Vladimir Putin, Rusya'nın ortaklarının ulusal para birimleriyle ödemeye geçiş yapmak istediğini belirterek "Rusya, ihracat ödemelerinde ulusal para birimlerine geçiyor ve ortakları buna son derece büyük ilgi gösteriyor. Rusya'nın dış ticaret ödemelerinde rublenin payı yüzde 40'a yaklaşıyor. Bu alanda sorunlar var ancak üstesinden geliyoruz" dedi.

Putin, Rusya'nın enerji ihracatının yüzde 90'ını dost ülkelere yaptığını ve ortakların teknolojik egemenliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Batılı ülkelerin rekabet istemediklerini, zira bunda başarılı olamadıklarını anlatan Putin, Batılı elitlerin enerji platform ve teknolojilerine erişimi engelleme girişimlerinin altında da bu gerçeğin yattığını vurguladı.

Rus lider, Batı'nın enerji alanında fayda sağlamak için hukuk dışı yaptırımlara başvurduğunu kaydederek "Rusya'nın enerji alanındaki planları, dışarıdan bunları önlemeye yönelik tüm girişimlere rağmen hayata geçirilecek" diye konuştu.

BRICS ülkeleriyle işbirliği kapsamında BRICS grubuna ait bir finans altyapısı ve ödeme sistemi oluşturmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Putin, bunun tüm dış ticaret operasyonlarının etkili ve bağımsız bir şekilde yürütülmesi için gereken koşulları sağlayacağının altını çizdi.

Avrupa ve Kuzey Amerika'nın küresel ekonomideki konumlarını yitirdiğini kaydeden Putin, ana büyümenin BRICS ülkeleri ile BRICS grubuna katılmak isteyenler ülkelerde gerçekleşeceği mesajını verdi.

2023 yılında Rusya'da enerji tüketiminin yeni bir rekor kırarak SSCB dönemindeki göstergeleri geride bıraktığı bilgisini paylaşan Rus lider, bunun ekonomik büyümenin aleni bir tezahürü olduğunu belirtti.
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