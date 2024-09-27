https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/tff-baskani-haciosmanoglu-kacak-yayinlari-sifira-indiremesek-de-sifira-yakin-seviyeye-indirecegiz-1088514799.html

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Kaçak yayınları sıfıra indiremesek de sıfıra yakın seviyeye indireceğiz

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Kaçak yayınları sıfıra indiremesek de sıfıra yakın seviyeye indireceğiz

Sputnik Türkiye

Kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T13:34+0300

2024-09-27T13:34+0300

2024-09-27T13:34+0300

spor

ibrahim hacıosmanoğlu

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

hakem

korsan

iptv

yayın

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Nesine arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.Trendyol Süper Lig resmi sponsorluğu ve 2. Lig ile 3. Lig isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmanın tanıtım toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız. Hedefimiz tamamen engellemek. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kaçak yayını ortadan kaldırmak tek hedefimiz." dedi.'Kafasının arkasında tilki olmayan hakemler yetiştireceğiz'Hakem konusunda da ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ali-koc-spor-toto-gelirlerimiz-10-senede-100-kat-azaldi-1088444054.html

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tff, hacıosmanoğlu açıklama, kaçak yayın hacıosmanoğlu