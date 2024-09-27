TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Kaçak yayınları sıfıra indiremesek de sıfıra yakın seviyeye indireceğiz

Türkiye
Depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Reyhan Karaca, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dr. Hazar Vural Jane: Saldırılar İsrail’e zafer getirmez
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail medyasının iddiaları, askeri hamlelere meşruiyet kazandırmak için ortaya atılmış olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:38
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünya Ticaret Örgütü mal, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki hususları da kapsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
FETÖ, Hava Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendi?ı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Soner Olgun, stüdyo konuğumuz oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:15
7 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/tff-baskani-haciosmanoglu-kacak-yayinlari-sifira-indiremesek-de-sifira-yakin-seviyeye-indirecegiz-1088514799.html
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Kaçak yayınları sıfıra indiremesek de sıfıra yakın seviyeye indireceğiz
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Kaçak yayınları sıfıra indiremesek de sıfıra yakın seviyeye indireceğiz
Sputnik Türkiye
Kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T13:34+0300
2024-09-27T13:34+0300
spor
ibrahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
hakem
korsan
iptv
yayın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086319547_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_9bf9573aa15f6ea790b328b3af3eab01.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Nesine arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.Trendyol Süper Lig resmi sponsorluğu ve 2. Lig ile 3. Lig isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmanın tanıtım toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız. Hedefimiz tamamen engellemek. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kaçak yayını ortadan kaldırmak tek hedefimiz." dedi.'Kafasının arkasında tilki olmayan hakemler yetiştireceğiz'Hakem konusunda da ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ali-koc-spor-toto-gelirlerimiz-10-senede-100-kat-azaldi-1088444054.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086319547_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_d6e3d358359c9f793bef3acae72cb98a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tff, hacıosmanoğlu açıklama, kaçak yayın hacıosmanoğlu
tff, hacıosmanoğlu açıklama, kaçak yayın hacıosmanoğlu

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Kaçak yayınları sıfıra indiremesek de sıfıra yakın seviyeye indireceğiz

13:34 27.09.2024
© TFFTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© TFF
Abone ol
Kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Nesine arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.
Trendyol Süper Lig resmi sponsorluğu ve 2. Lig ile 3. Lig isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmanın tanıtım toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız. Hedefimiz tamamen engellemek. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kaçak yayını ortadan kaldırmak tek hedefimiz." dedi.

'Kafasının arkasında tilki olmayan hakemler yetiştireceğiz'

Hakem konusunda da ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:
"Zamana ihtiyacımız var. Genç kardeşlerimiz var. Bu konuyla ilgili MHK ile irtibat halindeyiz. Karakterli, kafasının arkasında tilki olmayan hakemlerimizi en kısa zamanda yetiştireceğiz. Bu sürede ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Hedefimiz hataları en aza indirmektir. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Genç kardeşlerimizi ahlaklı olarak yetiştireceğiz. Sahaya çıktıklarında renk ayrımı yapmadan kuralları uygulayacak yürekli kardeşlerimiz var. Hakemlerin arkasında güven verecek şekilde durursanız onlar da sahada sizi öyle temsil eder. Birlikte daha güzel günleri ve hakemleri göreceğiz. Bu babadan oğula hakem sistemini kökten değiştireceğiz. Kulüplerimizin de bu konuda şikayetçi olmasını ortadan kaldıracağız. Sportif başarıların sahada kazanılması için elimizden geleni yapacağız."
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
SPOR
Ali Koç: Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı
25 Eylül, 22:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала