https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/tff-baskani-haciosmanoglu-kacak-yayinlari-sifira-indiremesek-de-sifira-yakin-seviyeye-indirecegiz-1088514799.html
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Kaçak yayınları sıfıra indiremesek de sıfıra yakın seviyeye indireceğiz
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Kaçak yayınları sıfıra indiremesek de sıfıra yakın seviyeye indireceğiz
Sputnik Türkiye
Kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T13:34+0300
2024-09-27T13:34+0300
2024-09-27T13:34+0300
spor
ibrahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
hakem
korsan
iptv
yayın
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Nesine arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.Trendyol Süper Lig resmi sponsorluğu ve 2. Lig ile 3. Lig isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmanın tanıtım toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız. Hedefimiz tamamen engellemek. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kaçak yayını ortadan kaldırmak tek hedefimiz." dedi.'Kafasının arkasında tilki olmayan hakemler yetiştireceğiz'Hakem konusunda da ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ali-koc-spor-toto-gelirlerimiz-10-senede-100-kat-azaldi-1088444054.html
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tff, hacıosmanoğlu açıklama, kaçak yayın hacıosmanoğlu
tff, hacıosmanoğlu açıklama, kaçak yayın hacıosmanoğlu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Kaçak yayınları sıfıra indiremesek de sıfıra yakın seviyeye indireceğiz
Kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Nesine arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.
Trendyol Süper Lig resmi sponsorluğu ve 2. Lig ile 3. Lig isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmanın tanıtım toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız. Hedefimiz tamamen engellemek. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kaçak yayını ortadan kaldırmak tek hedefimiz." dedi.
'Kafasının arkasında tilki olmayan hakemler yetiştireceğiz'
Hakem konusunda da ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:
"Zamana ihtiyacımız var. Genç kardeşlerimiz var. Bu konuyla ilgili MHK ile irtibat halindeyiz. Karakterli, kafasının arkasında tilki olmayan hakemlerimizi en kısa zamanda yetiştireceğiz. Bu sürede ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Hedefimiz hataları en aza indirmektir. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Genç kardeşlerimizi ahlaklı olarak yetiştireceğiz. Sahaya çıktıklarında renk ayrımı yapmadan kuralları uygulayacak yürekli kardeşlerimiz var. Hakemlerin arkasında güven verecek şekilde durursanız onlar da sahada sizi öyle temsil eder. Birlikte daha güzel günleri ve hakemleri göreceğiz. Bu babadan oğula hakem sistemini kökten değiştireceğiz. Kulüplerimizin de bu konuda şikayetçi olmasını ortadan kaldıracağız. Sportif başarıların sahada kazanılması için elimizden geleni yapacağız."