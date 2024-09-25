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Ali Koç: Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı
Ali Koç: Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı
Sputnik Türkiye
Kulüpler Birliği Vakfı heyeti ile TFF yönetimi arasındaki görüşme sonrası açıklama yapan Ali Koç Spor Toto gelirlerinin 10 senede 100 kat azaldığını ancak... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T22:16+0300
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spor
ali koç
gelir
türkiye futbol federasyonu (tff)
kulüpler birliği vakfı
fenerbahçe
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezinde Kulüpler Birliği Vakfı ile basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamada bulundu.Üstünde çalışmaya karar verdikleri konular hakkında TFF ile kendi talepleri üzerine bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Ali Koç şunları söyledi:Son yıllarda düşen gelirleri gündeme taşıyan Koç "Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı ama pasta ciddi anlamda büyüdü. Federasyon sponsorlukları, fon ve yayın geliri kesintileri, geçmiş seneye nazaran yüzde 6 daha fazla kesinti var. Sebepleri anlatıldı, makul ama bizim amacımız bu sene yüzde 28 olacak kesintinin birkaç sene içinde 20'ye, orta ve uzun vadede 15'lere gelmesi. Avrupa'da bu rakam 3 ile 15 arasında oynuyor" açıklamasını yaptı.Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapılanması konusunda istişarede bulunduklarını da anlatan Ali Koç, MHK Başkanı'nın çok iyi, tatmin edici bir sunum yaptığını söylediİleriye dönük MHK yapılanması, şirket kurulacaksa şirket kurulması, bunun dizayn edilmesi için Kulüpler Birliği ve federasyonumuzun beraber çalışması konusunda mutabık kaldıklarını açıklayan Koç sözlerine şöyle devam etti:'Ayakta seyirci konusunu isteyen en az 6-7 kulüp var'Ali Koç, "Statlarda ayakta taraftar konusunu istişare ettik. Birkaç sene evvel Göztepe'nin arzusuyla gündeme getirildi. Ancak bir türlü hayata geçiremedik. Bazı engeller var" dedi.Koç, ayakta seyirci konusuyla ilgili şunları söyledi:'Türk futbolu için çok faydalı bir toplantı oldu'Federasyonun kendilerine yaptığı sunum hakkında da görüş belirten Ali Koç, "Kulüplerin getirdiği konular bunlardı. Bir de federasyon bize sunum yaptı. Kendileri bunu açıklayacaktır ama kısacası küçük dilimizi yuttuk diyebiliriz bu konuda. Kendi çektikleri fotoğrafı anlattılar, biz de etkilendik o fotoğraftan. Vakti gelince kendileri anlatacaktır ama Türk futbolu için çok faydalı bir toplantı oldu" diye konuştu.Kulüplerin finansal fair play konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Koç, "İleriye dönük olarak son birkaç senede Türk kulüpleri finansal fair play konusunda inceleme altında değil. Önümüzdeki yıllarda inceleme gelebileceğini ve ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerektiğini konuştuk ama ekonomilerin de küçülmesiyle yorgan diye bir şey de kalmadı. 5 yıllık harita bunun için çok önemli" şeklinde konuştu.'İnşallah Türk takımları gidebildikleri yere kadar gider'Türk takımlarına Avrupa kupalarında başarı dileyen Ali Koç, "Allah yolumuzu açık etsin. 4 takımımız devam ediyor. Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Şansımız bol olsun. İnşallah alabildiğimiz kadar puan alırız. Yepyeni bir sisteme adım atıyoruz. Bizler de ne olacağını bilmiyoruz. Çok değişik bir sistem ama inşallah Türk takımları gidebildikleri yere kadar gider." diyerek sözlerini tamamladı.
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ali koç, gelir, türkiye futbol federasyonu (tff), kulüpler birliği vakfı, fenerbahçe
ali koç, gelir, türkiye futbol federasyonu (tff), kulüpler birliği vakfı, fenerbahçe

Ali Koç: Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı

22:16 25.09.2024 (güncellendi: 22:20 25.09.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Ali Koç
 Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Kulüpler Birliği Vakfı heyeti ile TFF yönetimi arasındaki görüşme sonrası açıklama yapan Ali Koç Spor Toto gelirlerinin 10 senede 100 kat azaldığını ancak pastanın ciddi anlamda büyüdüğünü söyledi. Federasyonun bir sunum yaptığını dile getiren Koç "Açıkçası küçük dilimizi yuttuk" dedi ve Türk futbolu için çok faydalı bir toplantı olduğunu belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezinde Kulüpler Birliği Vakfı ile basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Üstünde çalışmaya karar verdikleri konular hakkında TFF ile kendi talepleri üzerine bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Ali Koç şunları söyledi:
"Ekonomi konusunda futbol büyük sıkıntıda. Son 5 yılda Türk futbolunda neler yaşandı, nereden nereye geldik, bu konuların üzerinden geçtik ve kulüplerin hazırladığı 5 yıllık yol haritasını federasyonumuzla paylaştık. Yıl sonuna kadar ilk tespitlerimizi ve sunumları yapmak üzere bir çalışma grubu başlatacağız. Türk futbolu ekonomik açıdan her geçen gün sürdürülemez hale geliyor ama bunun sorumluları sadece yöneticiler, kulüpler değil. Kulüplerin tamamen dışında olan ekonomik sebeplerden kaynaklandığını bir kez daha anlattık. Yayın ve Spor Toto gelirlerinin düşmesi, kurun bu kadar çıkması, enflasyonun bu kadar artması, kovid... Bunların hiçbiri kulüplerin sorumluluğunda olan şeyler değil ama en çok kulüpleri etkiliyor."
Son yıllarda düşen gelirleri gündeme taşıyan Koç "Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı ama pasta ciddi anlamda büyüdü. Federasyon sponsorlukları, fon ve yayın geliri kesintileri, geçmiş seneye nazaran yüzde 6 daha fazla kesinti var. Sebepleri anlatıldı, makul ama bizim amacımız bu sene yüzde 28 olacak kesintinin birkaç sene içinde 20'ye, orta ve uzun vadede 15'lere gelmesi. Avrupa'da bu rakam 3 ile 15 arasında oynuyor" açıklamasını yaptı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapılanması konusunda istişarede bulunduklarını da anlatan Ali Koç, MHK Başkanı'nın çok iyi, tatmin edici bir sunum yaptığını söyledi
İleriye dönük MHK yapılanması, şirket kurulacaksa şirket kurulması, bunun dizayn edilmesi için Kulüpler Birliği ve federasyonumuzun beraber çalışması konusunda mutabık kaldıklarını açıklayan Koç sözlerine şöyle devam etti:

"MHK'da gençlerin, yeni isimlerin öne çıktığını görüyoruz. Bizim de sabırlı olmamız lazım. En azından bu sezonun ilk yarısı için kulüplerin varsa sıkıntıları federasyonla bire bir konuşmalarının daha makul olacağını, yöneticilerin önemli maçlar öncesinde hakemleri baskı altına almamak için açıklama yapmamalarını, yapılacaksa federasyonla istişare edilmesi gerektiğini konuştuk. Federasyon bu konuda açık."

'Ayakta seyirci konusunu isteyen en az 6-7 kulüp var'

Ali Koç, "Statlarda ayakta taraftar konusunu istişare ettik. Birkaç sene evvel Göztepe'nin arzusuyla gündeme getirildi. Ancak bir türlü hayata geçiremedik. Bazı engeller var" dedi.
Koç, ayakta seyirci konusuyla ilgili şunları söyledi:

vrupa'da pek çok ligde yapılıyor ama UEFA maçlarında yapılmıyordu. UEFA maçlarında yer alacak kulüpler bunu sağlayamıyordu. UEFA, ilk defa 5 ülkede kendi müsabakalarında ayakta seyirci konusunu hayata geçiriyor. Bu konuda niye biz geri kalalım? Yüzde 20'ye kadar kapasite artışı olacaktır. Coşku artışı olacaktır. Bunu isteyen en az 6-7 kulüp var. İçişleri Bakanlığımız, futbolun güvenliğiyle ilgili paydaşlarını toplayıp çok faydalı bir toplantı yaptı. Onun için de Sayın Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum."

'Türk futbolu için çok faydalı bir toplantı oldu'

Federasyonun kendilerine yaptığı sunum hakkında da görüş belirten Ali Koç, "Kulüplerin getirdiği konular bunlardı. Bir de federasyon bize sunum yaptı. Kendileri bunu açıklayacaktır ama kısacası küçük dilimizi yuttuk diyebiliriz bu konuda. Kendi çektikleri fotoğrafı anlattılar, biz de etkilendik o fotoğraftan. Vakti gelince kendileri anlatacaktır ama Türk futbolu için çok faydalı bir toplantı oldu" diye konuştu.
Kulüplerin finansal fair play konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Koç, "İleriye dönük olarak son birkaç senede Türk kulüpleri finansal fair play konusunda inceleme altında değil. Önümüzdeki yıllarda inceleme gelebileceğini ve ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerektiğini konuştuk ama ekonomilerin de küçülmesiyle yorgan diye bir şey de kalmadı. 5 yıllık harita bunun için çok önemli" şeklinde konuştu.

'İnşallah Türk takımları gidebildikleri yere kadar gider'

Türk takımlarına Avrupa kupalarında başarı dileyen Ali Koç, "Allah yolumuzu açık etsin. 4 takımımız devam ediyor. Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Şansımız bol olsun. İnşallah alabildiğimiz kadar puan alırız. Yepyeni bir sisteme adım atıyoruz. Bizler de ne olacağını bilmiyoruz. Çok değişik bir sistem ama inşallah Türk takımları gidebildikleri yere kadar gider." diyerek sözlerini tamamladı.
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