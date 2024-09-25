https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ali-koc-spor-toto-gelirlerimiz-10-senede-100-kat-azaldi-1088444054.html

Ali Koç: Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı

Ali Koç: Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı

Sputnik Türkiye

Kulüpler Birliği Vakfı heyeti ile TFF yönetimi arasındaki görüşme sonrası açıklama yapan Ali Koç Spor Toto gelirlerinin 10 senede 100 kat azaldığını ancak... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T22:16+0300

2024-09-25T22:16+0300

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spor

ali koç

gelir

türkiye futbol federasyonu (tff)

kulüpler birliği vakfı

fenerbahçe

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezinde Kulüpler Birliği Vakfı ile basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamada bulundu.Üstünde çalışmaya karar verdikleri konular hakkında TFF ile kendi talepleri üzerine bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Ali Koç şunları söyledi:Son yıllarda düşen gelirleri gündeme taşıyan Koç "Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı ama pasta ciddi anlamda büyüdü. Federasyon sponsorlukları, fon ve yayın geliri kesintileri, geçmiş seneye nazaran yüzde 6 daha fazla kesinti var. Sebepleri anlatıldı, makul ama bizim amacımız bu sene yüzde 28 olacak kesintinin birkaç sene içinde 20'ye, orta ve uzun vadede 15'lere gelmesi. Avrupa'da bu rakam 3 ile 15 arasında oynuyor" açıklamasını yaptı.Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapılanması konusunda istişarede bulunduklarını da anlatan Ali Koç, MHK Başkanı'nın çok iyi, tatmin edici bir sunum yaptığını söylediİleriye dönük MHK yapılanması, şirket kurulacaksa şirket kurulması, bunun dizayn edilmesi için Kulüpler Birliği ve federasyonumuzun beraber çalışması konusunda mutabık kaldıklarını açıklayan Koç sözlerine şöyle devam etti:'Ayakta seyirci konusunu isteyen en az 6-7 kulüp var'Ali Koç, "Statlarda ayakta taraftar konusunu istişare ettik. Birkaç sene evvel Göztepe'nin arzusuyla gündeme getirildi. Ancak bir türlü hayata geçiremedik. Bazı engeller var" dedi.Koç, ayakta seyirci konusuyla ilgili şunları söyledi:'Türk futbolu için çok faydalı bir toplantı oldu'Federasyonun kendilerine yaptığı sunum hakkında da görüş belirten Ali Koç, "Kulüplerin getirdiği konular bunlardı. Bir de federasyon bize sunum yaptı. Kendileri bunu açıklayacaktır ama kısacası küçük dilimizi yuttuk diyebiliriz bu konuda. Kendi çektikleri fotoğrafı anlattılar, biz de etkilendik o fotoğraftan. Vakti gelince kendileri anlatacaktır ama Türk futbolu için çok faydalı bir toplantı oldu" diye konuştu.Kulüplerin finansal fair play konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Koç, "İleriye dönük olarak son birkaç senede Türk kulüpleri finansal fair play konusunda inceleme altında değil. Önümüzdeki yıllarda inceleme gelebileceğini ve ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerektiğini konuştuk ama ekonomilerin de küçülmesiyle yorgan diye bir şey de kalmadı. 5 yıllık harita bunun için çok önemli" şeklinde konuştu.'İnşallah Türk takımları gidebildikleri yere kadar gider'Türk takımlarına Avrupa kupalarında başarı dileyen Ali Koç, "Allah yolumuzu açık etsin. 4 takımımız devam ediyor. Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Şansımız bol olsun. İnşallah alabildiğimiz kadar puan alırız. Yepyeni bir sisteme adım atıyoruz. Bizler de ne olacağını bilmiyoruz. Çok değişik bir sistem ama inşallah Türk takımları gidebildikleri yere kadar gider." diyerek sözlerini tamamladı.

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ali koç, gelir, türkiye futbol federasyonu (tff), kulüpler birliği vakfı, fenerbahçe