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Sosyopatların diğer sosyopatları kolayca tespit edebilmek için yaptıkları 3 şey
Sosyopatların diğer sosyopatları kolayca tespit edebilmek için yaptıkları 3 şey
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NHS'ye (Ulusal Sağlık Servisi) göre, sosyopatlar genellikle dürtüsel, sorumsuz ve antisosyal davranışlarla karakterize edilen bir kişilik bozukluğuna sahip. Bu... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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Sosyopatları tanımak için bazı belirti ve ipuçlarını paylaşan psikolog Kanika, çektiği bir videoda bu konuyu ele aldı.Kanika’nın dikkat çektiği üç ana ipucu şunlardır:Danielle Radin’den ekstra i̇puçlarıAile içi şiddet danışmanı Danielle Radin, TikTok videolarında potansiyel bir sosyopatın yanındayken dikkat edilmesi gereken diğer üç önemli işareti paylaşıyor:
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Sosyopatların diğer sosyopatları kolayca tespit edebilmek için yaptıkları 3 şey

12:06 27.09.2024 (güncellendi: 12:07 27.09.2024)
© FotoğrafSosyopatlar
Sosyopatlar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
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NHS'ye (Ulusal Sağlık Servisi) göre, sosyopatlar genellikle dürtüsel, sorumsuz ve antisosyal davranışlarla karakterize edilen bir kişilik bozukluğuna sahip. Bu bireyler, manipülatif ve başkalarının duygularını umursamayan kişiler olarak tanımlanıyor. Peki, sosyopatların birbirlerini gördüklerinde tanıdıklarını biliyor muydunuz?
Sosyopatları tanımak için bazı belirti ve ipuçlarını paylaşan psikolog Kanika, çektiği bir videoda bu konuyu ele aldı.
Kanika’nın dikkat çektiği üç ana ipucu şunlardır:
1.
Gözlere dikkat edin: Kanika, sosyopatların genellikle "ölü gözlere" sahip olduğunu belirtiyor. "İnsanları korkutmamak için kendime daha sık göz kırpmayı öğretmek zorunda kaldım" diyor. Sosyopatların, nüfusun yalnızca yüzde bir ila dörtünü oluşturduğunu vurgulayan Kanika, başarılı sosyopatları tespit etmenin zor olduğunu ekliyor.
2.
Saçma şeyler söyleyin: Kanika, potansiyel bir sosyopatla birlikteyken akla gelen en rastgele şeyi söylemenin faydalı olabileceğini öneriyor. "Boş zamanımı örgü örerek geçirdiğimi söyleyip onların tepkilerini gözlemliyorum," şeklinde açıklama yapıyor.
3.
Duygusal tepkileri izleyin: Kanika, bir dizi farklı duyguyu gündeme getirip, sosyopatların bu duygulara nasıl tepki verdiğini gözlemliyor. "Yalan söylemek bizim için ikinci doğa olduğundan, onları bu noktada yakalamaya çalışıyorum" diyor.

Danielle Radin’den ekstra i̇puçları

Aile içi şiddet danışmanı Danielle Radin, TikTok videolarında potansiyel bir sosyopatın yanındayken dikkat edilmesi gereken diğer üç önemli işareti paylaşıyor:
Esneme: Radin, esneme eyleminin en önemli beden dili işaretlerinden biri olduğunu vurguluyor.
Göz Kırpma: Sosyopatların kendilerine daha fazla göz kırpmayı öğretmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.
Gözyaşları: Radin, sosyopat kadınların ağlama yeteneğini sorguluyor ve "Özellikle işaretle ağlayabilirler, ancak gerçek gözyaşları olmayabilir," diyor.
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