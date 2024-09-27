https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sosyopatlarin-diger-sosyopatlari-kolayca-tespit-edebilmek-icin-yaptiklari-3-sey-1088503241.html

Sosyopatların diğer sosyopatları kolayca tespit edebilmek için yaptıkları 3 şey

Sosyopatların diğer sosyopatları kolayca tespit edebilmek için yaptıkları 3 şey

Sputnik Türkiye

NHS'ye (Ulusal Sağlık Servisi) göre, sosyopatlar genellikle dürtüsel, sorumsuz ve antisosyal davranışlarla karakterize edilen bir kişilik bozukluğuna sahip. Bu... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T12:06+0300

2024-09-27T12:06+0300

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Sosyopatları tanımak için bazı belirti ve ipuçlarını paylaşan psikolog Kanika, çektiği bir videoda bu konuyu ele aldı.Kanika’nın dikkat çektiği üç ana ipucu şunlardır:Danielle Radin’den ekstra i̇puçlarıAile içi şiddet danışmanı Danielle Radin, TikTok videolarında potansiyel bir sosyopatın yanındayken dikkat edilmesi gereken diğer üç önemli işareti paylaşıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/dunya-haritasi-tamamen-degisebilir-bilim-insanlari-uyardi-pangea-geri-donuyor-manyetik-alan-1088497120.html

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