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Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ın olay yerinden yeni fotoğrafı paylaşıldı: Peş peşe açıklamalar geliyor
Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ın olay yerinden yeni fotoğrafı paylaşıldı: Peş peşe açıklamalar geliyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın, dün gece YouTube'daki program çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin açtığı... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T09:48+0300
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spor
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silahlı saldırı
silah
fenerbahçe
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Silahlı saldırıya yönelik tepkiler spor camiasında hızla yayıldı. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından, “20 sene önce ben de belimden ve karnımdan vuruldum. Beni vuran ve vurduran yakalanmadı ama rahat ol, seninkiler yakalanacak” şeklinde bir paylaşımda bulundu.Fenerbahçe Kulübü, Akın’a yapılan saldırıyı kınayarak, “Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.Ayrıca, Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Akın’ı hastanede ziyaret ederek durumu hakkında bilgi verdi. Şanlı, “Morali bozuk, yarın bir ameliyata alacaklar. Ben sadece yanında olmak istedim. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur” dedi.Serhat Akın programda ne demişti?Serhat Akın’ın saldırıdan önceki programda Fenerbahçe’ye yönelik sert eleştirilerde bulunduğu öğrenildi. Akın, “Fenerbahçe’ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Beni dışladılar, şimdi beni indirmek için adam tuttular” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, saldırının arka planında olabilecek olası gerginlikleri gözler önüne serdi.Saldırı sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da sosyal medya üzerinden Akın’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Akın’ın sağlık durumu ve saldırının arka planı, spor camiasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/silahli-saldiri-sonrasi-fenerbahceden-aciklama-serhat-akin-kim-serhat-akin-silahli-saldiriya-ugradi-1088492942.html
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Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ın olay yerinden yeni fotoğrafı paylaşıldı: Peş peşe açıklamalar geliyor

09:48 27.09.2024
© İHASerhat Akın
Serhat Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© İHA
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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın, dün gece YouTube'daki program çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan Akın, sosyal medya hesabından yerde yattığı bir fotoğraf paylaşarak durumu takipçileriyle paylaştı.
Silahlı saldırıya yönelik tepkiler spor camiasında hızla yayıldı. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından, “20 sene önce ben de belimden ve karnımdan vuruldum. Beni vuran ve vurduran yakalanmadı ama rahat ol, seninkiler yakalanacak” şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü, Akın’a yapılan saldırıyı kınayarak, “Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
Ayrıca, Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Akın’ı hastanede ziyaret ederek durumu hakkında bilgi verdi. Şanlı, “Morali bozuk, yarın bir ameliyata alacaklar. Ben sadece yanında olmak istedim. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur” dedi.

Serhat Akın programda ne demişti?

Serhat Akın’ın saldırıdan önceki programda Fenerbahçe’ye yönelik sert eleştirilerde bulunduğu öğrenildi. Akın, “Fenerbahçe’ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Beni dışladılar, şimdi beni indirmek için adam tuttular” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, saldırının arka planında olabilecek olası gerginlikleri gözler önüne serdi.
Saldırı sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da sosyal medya üzerinden Akın’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Akın’ın sağlık durumu ve saldırının arka planı, spor camiasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.
Eski futbolcu Serhat Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
SPOR
Serhat Akın'a silahlı saldırı sonrası Fenerbahçe'den sert açıklama
08:06
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