https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/polisi-sehit-eden-supheli-siyah-cop-poseti-ile-hayvan-nakil-aracina-konularak-adliyeye-sevk-edildi--1088334347.html
Polisi şehit eden zanlı, 'siyah çöp poşeti ile 'hayvan nakil aracına' konularak adliyeye sevk edildi
Polisi şehit eden zanlı, 'siyah çöp poşeti ile 'hayvan nakil aracına' konularak adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, adliyeye sevk edildi. Geçti'nin üzerine siyah çöp poşeti geçirilirken, nakil... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T14:01+0300
2024-09-23T14:01+0300
2024-09-23T14:39+0300
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polis
saldırı
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Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri dün akşam saatlerinde 'motosiklet hırsızlığı' suçundan aranan ve firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aranan şahıs 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti Ihlamurkuyu Mahallesi’nde polis tarafından yakalanmak istendi. Yakalama sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, şüpheliye karşılık verdi ancak açılan ateşte ağır yaralandı. Şüpheli Yunus Emre Geçti annesi P.G. (43) ve polis memuru K.H.S. de olayda yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis Kürşat K.H.S. ve P.G.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.Siyah çöp poşeti geçirilmiş olarak emniyetten çıkarıldıPolis ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yunus Emre Geçti hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşeti geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/polisin-silahini-alip-etrafa-ates-acti-birinin-durumu-agir-olmak-uzere-2-polis-yarali-1088313616.html
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Polisi şehit eden zanlı, 'siyah çöp poşeti ile 'hayvan nakil aracına' konularak adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Polisi şehit eden zanlı, 'siyah çöp poşeti ile 'hayvan nakil aracına' konularak adliyeye sevk edildi
2024-09-23T14:01+0300
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Polisi şehit eden zanlı, 'siyah çöp poşeti ile 'hayvan nakil aracına' konularak adliyeye sevk edildi
14:01 23.09.2024 (güncellendi: 14:39 23.09.2024)
İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, adliyeye sevk edildi. Geçti'nin üzerine siyah çöp poşeti geçirilirken, nakil aracı olarak da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracı kullanıldı.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri dün akşam saatlerinde 'motosiklet hırsızlığı' suçundan aranan ve firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aranan şahıs 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti Ihlamurkuyu Mahallesi’nde polis tarafından yakalanmak istendi.
Yakalama sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, şüpheliye karşılık verdi ancak açılan ateşte ağır yaralandı. Şüpheli Yunus Emre Geçti annesi P.G. (43) ve polis memuru K.H.S. de olayda yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis Kürşat K.H.S. ve P.G.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Siyah çöp poşeti geçirilmiş olarak emniyetten çıkarıldı
Polis ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yunus Emre Geçti hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşeti geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.