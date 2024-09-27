https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/saglik-bakani-memisoglundan-enfeksiyon-uyarisi-ekim-ve-kasim-aylarina-dikkat-1088518914.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan enfeksiyon uyarısı: 'Ekim ve kasım aylarına dikkat'

Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan enfeksiyon uyarısı: 'Ekim ve kasım aylarına dikkat'

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle, ekim, kasım aylarının üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler olduğunu belirterek, hijyen kurallarına... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T14:52+0300

2024-09-27T14:52+0300

2024-09-27T14:52+0300

türkiye

kemal memişoğlu

sağlık bakanlığı

salgın

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Dünyada sağlık hizmetini iyi sunan sayılı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret eden Memişoğlu, ardından Adalet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.Bakan Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığının ardından kentteki esnafı da ziyaret etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/okullar-acildi-ogrenciler-arasinda-salgin-basladi-en-cok-hangi-virutik-hastalik-goruluyor-1088044977.html

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Sputnik Türkiye

kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, salgın