https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/saglik-bakani-memisoglundan-enfeksiyon-uyarisi-ekim-ve-kasim-aylarina-dikkat-1088518914.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan enfeksiyon uyarısı: 'Ekim ve kasım aylarına dikkat'
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan enfeksiyon uyarısı: 'Ekim ve kasım aylarına dikkat'
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle, ekim, kasım aylarının üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler olduğunu belirterek, hijyen kurallarına... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T14:52+0300
2024-09-27T14:52+0300
2024-09-27T14:52+0300
türkiye
kemal memişoğlu
sağlık bakanlığı
salgın
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Dünyada sağlık hizmetini iyi sunan sayılı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret eden Memişoğlu, ardından Adalet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.Bakan Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığının ardından kentteki esnafı da ziyaret etti.
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kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, salgın
kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, salgın
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan enfeksiyon uyarısı: 'Ekim ve kasım aylarına dikkat'
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle, ekim, kasım aylarının üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler olduğunu belirterek, hijyen kurallarına uyulması ve kapalı alanlarda hasta kişilerden uzak durulmasını önerdi.
Dünyada sağlık hizmetini iyi sunan sayılı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:
"Özellikle toplumumuza sağlığının kıymetini bilmesini, hastalanmadan sağlığını, bedenini korumasını öneriyoruz. Özellikle bağımlılıklardan, kilodan, yanlış beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle, ekim, kasım ayları üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler. Onun için vatandaşlara, hijyen kurallarına uymalarını, kapalı alanlarda eğer hastalıklar varsa oradan uzak durmalarını veya hastalanmışlarsa kendilerini izole etmelerini öneriyoruz."
Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret eden Memişoğlu, ardından Adalet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Bakan Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığının ardından kentteki esnafı da ziyaret etti.