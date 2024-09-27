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Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan enfeksiyon uyarısı: 'Ekim ve kasım aylarına dikkat'
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan enfeksiyon uyarısı: 'Ekim ve kasım aylarına dikkat'
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle, ekim, kasım aylarının üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler olduğunu belirterek, hijyen kurallarına... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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Dünyada sağlık hizmetini iyi sunan sayılı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret eden Memişoğlu, ardından Adalet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.Bakan Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığının ardından kentteki esnafı da ziyaret etti.
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kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, salgın
kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, salgın

Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan enfeksiyon uyarısı: 'Ekim ve kasım aylarına dikkat'

14:52 27.09.2024
© AA / İslam YakutSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA / İslam Yakut
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle, ekim, kasım aylarının üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler olduğunu belirterek, hijyen kurallarına uyulması ve kapalı alanlarda hasta kişilerden uzak durulmasını önerdi.
Dünyada sağlık hizmetini iyi sunan sayılı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:
"Özellikle toplumumuza sağlığının kıymetini bilmesini, hastalanmadan sağlığını, bedenini korumasını öneriyoruz. Özellikle bağımlılıklardan, kilodan, yanlış beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle, ekim, kasım ayları üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler. Onun için vatandaşlara, hijyen kurallarına uymalarını, kapalı alanlarda eğer hastalıklar varsa oradan uzak durmalarını veya hastalanmışlarsa kendilerini izole etmelerini öneriyoruz."
Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret eden Memişoğlu, ardından Adalet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Bakan Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığının ardından kentteki esnafı da ziyaret etti.
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