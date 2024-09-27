https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/saglik-bakani-konyada-suriyelilere-ozel-bir-hastane-yapilacagi-iddialarina-yanit-verdi-1088532113.html
Sağlık Bakanı, Konya'da Suriyelilere özel bir hastane yapılacağı iddialarına yanıt verdi
Sağlık Bakanı, Konya'da Suriyelilere özel bir hastane yapılacağı iddialarına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Konya'da Suriyelilere özel bir kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu iddiaların dezenformasyon... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T18:39+0300
2024-09-27T18:39+0300
2024-09-27T18:40+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu
suriyeli
suriyeli sığınmacılar
suriyeli kadınlar
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Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un açıklamalarına dayanarak Konya'da Suriyeliler için özel kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağına dair sosyal medyada yayılan iddialarla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Memişoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/saglik-bakani-memisoglundan-enfeksiyon-uyarisi-ekim-ve-kasim-aylarina-dikkat-1088518914.html
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sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, suriyeli, suriyeli sığınmacılar, suriyeli kadınlar
sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, suriyeli, suriyeli sığınmacılar, suriyeli kadınlar
Sağlık Bakanı, Konya'da Suriyelilere özel bir hastane yapılacağı iddialarına yanıt verdi
18:39 27.09.2024 (güncellendi: 18:40 27.09.2024)
Konya'da Suriyelilere özel bir kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu iddiaların dezenformasyon olduğunu söyledi.
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un açıklamalarına dayanarak Konya'da Suriyeliler için özel kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağına dair sosyal medyada yayılan iddialarla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Memişoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bizler misafirlerimize her türlü hizmeti veririz. Ancak bunu kötü niyetle kullanan ve 5 yıl evvel il müdürümüzün söylediği birkaç ifadeyi kötü niyetli sosyal medyada arkadaşların yanlış yaptığını düşünüyorum. Böyle bir durumumuz olmadığı gibi bunu da anlamlandıramıyoruz. Özellikle sosyal medyada 5,6 sene evvel o günkü şartlara göre söylenmiş birkaç kelimeyi dezenformasyon şeklinde, sosyal medyada yayan arkadaşlarımızın ne düşünceyle bunu yaptıklarını anlamış değilim."