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Putin nükleer doktrinin güncelleneceğini duyurmuştu: Lukaşenko'dan Batı'ya nükleer silah uyarısı
Putin nükleer doktrinin güncelleneceğini duyurmuştu: Lukaşenko'dan Batı'ya nükleer silah uyarısı
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Rusya lideri Putin, nükleer doktrinde Belarus'la ilgili değişiklik yapılacağını açıklamıştı. Lukaşenko bugün yaptığı açıklamayla nükleer silahların hangi... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T17:25+0300
2024-09-27T17:26+0300
dünya
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
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vladimir putin
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nükleer füze
nükleer silah
nükleer savaş
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'a batı sınırlarından saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacaklarını söyledi.Lukaşenko, Minsk'te üniversite öğrencileriyle yaptığı toplantıda Belarus ve Rusya’yı korumak için hangi durumlarda nükleer silahları kullanabileceklerini anlattı.Belarus’a yönelik bir saldırının 3. Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini daha önce söylediğini hatırlatan Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Rusya ve ülkesine düzenlenecek saldırıda nükleer silah kullanma imkanı veren 'nükleer doktrin değişikliği' çalışmasını açıklayarak kendisini doğruladığını dile getirdi.Lukaşenko, NATO gücü olarak ABD ve Polonya askerlerinin Belarus’un batı sınırları boyunca konuşlandığını belirterek, "Bize saldırdıkları anda nükleer silah kullanacağız. Onlar bize cevap verebilirler" dedi.Böyle bir durumda Rusya’ya karşı da saldırı yapılacağını dile getiren Lukaşenko, "Böylece Rusya da tüm cephaneliğini kullanacak. Bu da dünya savaşı demektir. Zaten Batı da bunu istemiyor. Buna hazır değiller ama onlara kırmızı çizgimizin devlet sınırlarımız olduğunu açıkça söylüyoruz. Üzerlerine basarlarsa cevap anında olacak. Bunun için hazırlanıyoruz. Bu konuda dürüst ve açık konuşuyorum” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Güvenlik Konseyi üyeleriyle nükleer caydırıcılık konusunda yaptığı toplantıda, nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellenmesi hususunu ele almıştı.Putin, bu çerçevede nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer güce sahip bir devletin katılımı ve desteğiyle Rusya’ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini bildirmişti.Putin, "Rusya ve Belarus’a karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahil" uyarısı göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/donetskte-bir-yerlesim-daha-rus-ordusuna-gecti-ukrayna-yaklasik-17-bin-asker-kaybetti-1088517915.html
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, rusya, vladimir putin, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, nükleer doktrin, nato, abd
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, rusya, vladimir putin, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, nükleer doktrin, nato, abd

Putin nükleer doktrinin güncelleneceğini duyurmuştu: Lukaşenko'dan Batı'ya nükleer silah uyarısı

17:25 27.09.2024 (güncellendi: 17:26 27.09.2024)
© Sputnik / Сергей ГунеевAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya lideri Putin, nükleer doktrinde Belarus'la ilgili değişiklik yapılacağını açıklamıştı. Lukaşenko bugün yaptığı açıklamayla nükleer silahların hangi durumda kullanılacağını anlattı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'a batı sınırlarından saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacaklarını söyledi.

Lukaşenko, Minsk'te üniversite öğrencileriyle yaptığı toplantıda Belarus ve Rusya’yı korumak için hangi durumlarda nükleer silahları kullanabileceklerini anlattı.

Belarus’a yönelik bir saldırının 3. Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini daha önce söylediğini hatırlatan Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Rusya ve ülkesine düzenlenecek saldırıda nükleer silah kullanma imkanı veren 'nükleer doktrin değişikliği' çalışmasını açıklayarak kendisini doğruladığını dile getirdi.

Lukaşenko, NATO gücü olarak ABD ve Polonya askerlerinin Belarus’un batı sınırları boyunca konuşlandığını belirterek, "Bize saldırdıkları anda nükleer silah kullanacağız. Onlar bize cevap verebilirler" dedi.

Böyle bir durumda Rusya’ya karşı da saldırı yapılacağını dile getiren Lukaşenko, "Böylece Rusya da tüm cephaneliğini kullanacak. Bu da dünya savaşı demektir. Zaten Batı da bunu istemiyor. Buna hazır değiller ama onlara kırmızı çizgimizin devlet sınırlarımız olduğunu açıkça söylüyoruz. Üzerlerine basarlarsa cevap anında olacak. Bunun için hazırlanıyoruz. Bu konuda dürüst ve açık konuşuyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Güvenlik Konseyi üyeleriyle nükleer caydırıcılık konusunda yaptığı toplantıda, nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellenmesi hususunu ele almıştı.

Putin, bu çerçevede nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer güce sahip bir devletin katılımı ve desteğiyle Rusya’ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini bildirmişti.

Putin, "Rusya ve Belarus’a karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahil" uyarısı göndermişti.
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