https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/depremde-96-kisinin-yasamini-yitirdigi-apartmanin-muteahhidine-62-kez-muebbet-ve-865-yil-hapis-1088515029.html
Depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası
Depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T13:42+0300
2024-09-27T13:42+0300
2024-09-27T13:42+0300
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son dakika
Depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası
Ayrıntılar geliyor
Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı