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Prof. Dr. Ahmet Ercan 'Bu bir intihardır' diyerek 'zemini çok kötü' olan 2 şehri açıkladı: 'Hataylılar da sizin gibiydi'
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'Bu bir intihardır' diyerek 'zemini çok kötü' olan 2 şehri açıkladı: 'Hataylılar da sizin gibiydi'
Sputnik Türkiye
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Mersin ve Adana'da yapıların 6 Şubat depremleri sonrası ciddi bir yorgunluk yaşadığını belirterek, yeni bir... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T07:41+0300
2024-09-27T07:41+0300
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kentler" panelinde konuşan Ercan, Mersin ve Adana'nın zemin yapısının depreme dayanıklı olmadığını vurguladı. "Mersin ve Adana'nın yerleşim yerleri çok kötü. Bu zeminde sağlam yapı inşa etmek oldukça zor" dedi.'Yapılar depremlerden yorgun düştü'Ercan, Mersin ve Adana'daki yapıların, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğündeki depremden ciddi şekilde etkilendiğini ve bu binaların yorgun düştüğünü belirtti. "Şu anda 12 raundluk bir boks maçında 4. ya da 5. raundu bitirdik, yapılar artık yorgun. Bu yorgunluk, yeni bir depremde ciddi riskler yaratıyor" diye konuştu.'Hataylılar da sizin gibiydi, göçük altında kaldılar'Mersin'in tarım alanları üzerinde kurulduğuna dikkat çeken Ercan, "Hataylılar da sizin gibi düşündü, ancak göçük altında kaldılar. Türkiye'nin en iyi deprem yönetmeliğine sahibiz, ancak uygulamıyoruz" diyerek uyarıda bulundu.'Yer denetim kuruluşları kurulmalı'Deprem yıkımlarının büyük kısmının zemin kaynaklı olduğunu belirten Ercan, yapı denetim kuruluşlarının yanı sıra 'yer denetim kuruluşlarının' da kurulması gerektiğini ifade etti. "Kötü zeminde iyi yapı olmaz. Vatandaş, tapu alırken zeminin durumunu görebilmeli. Yer denetim kuruluşları sigorta şirketi gibi çalışmalı, zeminden kaynaklı yıkımlarda zararı karşılamalı" dedi.Bu açıklamalarıyla Ercan, Mersin ve Adana için acil önlem alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.
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Prof. Dr. Ahmet Ercan 'Bu bir intihardır' diyerek 'zemini çok kötü' olan 2 şehri açıkladı: 'Hataylılar da sizin gibiydi'

07:41 27.09.2024
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© İHA
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Mersin ve Adana'da yapıların 6 Şubat depremleri sonrası ciddi bir yorgunluk yaşadığını belirterek, yeni bir depremde bu illerin büyük risk altında olduğunu vurguladı. Ercan, "12 raundluk bir boks maçının ortasındayız, yapılar yorgun ve bu durum deprem tehlikesini artırıyor" ifadelerini kullandı.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kentler" panelinde konuşan Ercan, Mersin ve Adana'nın zemin yapısının depreme dayanıklı olmadığını vurguladı. "Mersin ve Adana'nın yerleşim yerleri çok kötü. Bu zeminde sağlam yapı inşa etmek oldukça zor" dedi.

'Yapılar depremlerden yorgun düştü'

Ercan, Mersin ve Adana'daki yapıların, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğündeki depremden ciddi şekilde etkilendiğini ve bu binaların yorgun düştüğünü belirtti. "Şu anda 12 raundluk bir boks maçında 4. ya da 5. raundu bitirdik, yapılar artık yorgun. Bu yorgunluk, yeni bir depremde ciddi riskler yaratıyor" diye konuştu.

'Hataylılar da sizin gibiydi, göçük altında kaldılar'

Mersin'in tarım alanları üzerinde kurulduğuna dikkat çeken Ercan, "Hataylılar da sizin gibi düşündü, ancak göçük altında kaldılar. Türkiye'nin en iyi deprem yönetmeliğine sahibiz, ancak uygulamıyoruz" diyerek uyarıda bulundu.

'Yer denetim kuruluşları kurulmalı'

Deprem yıkımlarının büyük kısmının zemin kaynaklı olduğunu belirten Ercan, yapı denetim kuruluşlarının yanı sıra 'yer denetim kuruluşlarının' da kurulması gerektiğini ifade etti. "Kötü zeminde iyi yapı olmaz. Vatandaş, tapu alırken zeminin durumunu görebilmeli. Yer denetim kuruluşları sigorta şirketi gibi çalışmalı, zeminden kaynaklı yıkımlarda zararı karşılamalı" dedi.
Bu açıklamalarıyla Ercan, Mersin ve Adana için acil önlem alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.
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