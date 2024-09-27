https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/prof-dr-ahmet-ercan-bu-bir-intihardir-diyerek-zemini-cok-kotu-olan-2-sehri-acikladi-adana-deprem-son-depremler-1088492481.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan 'Bu bir intihardır' diyerek 'zemini çok kötü' olan 2 şehri açıkladı: 'Hataylılar da sizin gibiydi'

Prof. Dr. Ahmet Ercan 'Bu bir intihardır' diyerek 'zemini çok kötü' olan 2 şehri açıkladı: 'Hataylılar da sizin gibiydi'

Sputnik Türkiye

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Mersin ve Adana'da yapıların 6 Şubat depremleri sonrası ciddi bir yorgunluk yaşadığını belirterek, yeni bir... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T07:41+0300

2024-09-27T07:41+0300

2024-09-27T07:41+0300

adana

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

son depremler

türkiye

mersin

uyarı

acil uyarı

ahmet ercan

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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kentler" panelinde konuşan Ercan, Mersin ve Adana'nın zemin yapısının depreme dayanıklı olmadığını vurguladı. "Mersin ve Adana'nın yerleşim yerleri çok kötü. Bu zeminde sağlam yapı inşa etmek oldukça zor" dedi.'Yapılar depremlerden yorgun düştü'Ercan, Mersin ve Adana'daki yapıların, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğündeki depremden ciddi şekilde etkilendiğini ve bu binaların yorgun düştüğünü belirtti. "Şu anda 12 raundluk bir boks maçında 4. ya da 5. raundu bitirdik, yapılar artık yorgun. Bu yorgunluk, yeni bir depremde ciddi riskler yaratıyor" diye konuştu.'Hataylılar da sizin gibiydi, göçük altında kaldılar'Mersin'in tarım alanları üzerinde kurulduğuna dikkat çeken Ercan, "Hataylılar da sizin gibi düşündü, ancak göçük altında kaldılar. Türkiye'nin en iyi deprem yönetmeliğine sahibiz, ancak uygulamıyoruz" diyerek uyarıda bulundu.'Yer denetim kuruluşları kurulmalı'Deprem yıkımlarının büyük kısmının zemin kaynaklı olduğunu belirten Ercan, yapı denetim kuruluşlarının yanı sıra 'yer denetim kuruluşlarının' da kurulması gerektiğini ifade etti. "Kötü zeminde iyi yapı olmaz. Vatandaş, tapu alırken zeminin durumunu görebilmeli. Yer denetim kuruluşları sigorta şirketi gibi çalışmalı, zeminden kaynaklı yıkımlarda zararı karşılamalı" dedi.Bu açıklamalarıyla Ercan, Mersin ve Adana için acil önlem alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

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