https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/papa-francis-belcikada-kilisenin-karistigi-skandal-hakkinda-konustu-kilise-utanmali-1088529333.html

Papa Francis, Belçika'da kilisenin karıştığı skandal hakkında konuştu: 'Kilise utanmalı'

Papa Francis, Belçika'da kilisenin karıştığı skandal hakkında konuştu: 'Kilise utanmalı'

Sputnik Türkiye

Papa Francis, Belçika'ya yaptığı ziyarette Belçika Kralı Philippe ve Başbakan Alexander de Croo ile bir araya geldi. Konuşmalarda, Belçika Katolik Kilisesi'nde... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T17:31+0300

2024-09-27T17:31+0300

2024-09-27T17:31+0300

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cinsel saldırı

çocuklara cinsel taciz

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Papa Francis, Belçika'nın Laeken Şatosu'nda, ülkedeki Katolik Kilise de yaşanan taciz olaylarıyla ilgili, 'Kilise'nin utanması gerektiğini' ve yaptıkları için af dilemesi gerektiğini söyledi.Belçika Kralı Philippe ve Başbakan Alexander de Croo'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Papa, ülkedeki din adamlarının cinsel tacizleri örtbas etmelerini sert bir şekilde eleştirdi ve geçmişle yüzleşmelerinin gerektiğini ve mağdurların çıkarlarını ön planda tutmak için 'somut adımlar' atılmasını talep etti.Başbakan De Croo'nun etkinlikte kilisenin din adamlarının tacizine ilişkin sert tutumu sonrasında Papa Francis, doğaçlama bir yanıt olarak din adamlarının tacizi hakkında konuştuğu bildirildi.De Croo konuşmasında, kiliseden kurbanların ihtiyaçlarına öncelik vermesini rica ederek, 'yalnızca sözlerin yeterli olmadığını, somut adımlara da ihtiyaç olduğunu' vurguladı. Kral Philippe, konuşmasında kiliseden hesap vermeleri çağrısında bulunarak, 'suçlarını telafi etmeleri ve kurbanların iyileşmesi için durmadan yardımcı olmaları gerektiğinin' altını çizdi.'Kilise utanmalı'Papa Francis konuşmasında, “Çocuk istismarı olaylarını düşünüyorum. Kilise utanmalı, af dilemeli ve bu durumu Hristiyan alçakgönüllülüğüyle çözmeye çalışmalı” sözlerini ekledi.Papa Francis'in bu sözleriyle, ülkede geçen sene basın tarafından ortaya çıkarılarak gündemi sarsan, Katolik Kilisesindeki din adamları tarafından çocukların yıllar boyunca cinsel istismara maruz kalması ile 1945-1980 yıllarında evlilik dışı doğan çocukların Kilise tarafından evlatlık verilmesi olaylarına da atıfta bulundu.Papa Francis'in üç günlük Belçika ziyareti kapsamında bu olayın mağdurlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.Gündemi uzun süredir meşgul eden olaylar, Belçika'daki Katolik Kilisesi'nin kamu güvenini de önemli oranda düşürdü. 2022'de Belçikalıların yalnızca yüzde 50'si Katolik olarak tanımlanmıştı, bu oranın on yıl öncesine göre yüzde 16'lık bir düşüşe tekabül ettiği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/katolik-kilisesinde-cinsel-istismar-davasi-530-magdura-323-milyon-dolar-tazminat-odenecek-1088513997.html

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avrupa, belçika, katolik kilisesi, cinsel istismar, cinsel, cinsel taciz, cinsel saldırı, çocuklara cinsel taciz