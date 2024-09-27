https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/osym-dgs-yerlestirme-sonuclari-sorgulama-ekrani-1088504303.html
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
DGS yerleştirme sonuçları, 27 Eylül Cuma günü erişime açıldı. Üniversitelerde kayıt süreci, bu kez DGS öğrencileri için başlayacak. Peki, DGS yerleştirme... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T11:03+0300
2024-09-27T11:03+0300
2024-09-27T11:03+0300
türkiye
dikey geçiş sınavı (dgs)
ösym
sınav
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DGS tercih yerleştirme sonuçlarının 27 Eylül Cuma günü açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/osym-duyurdu-2024-yks-ek-tercih-sonuclari-aciklandi-1088209596.html
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dgs
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları, 27 Eylül Cuma günü erişime açıldı. Üniversitelerde kayıt süreci, bu kez DGS öğrencileri için başlayacak. Peki, DGS yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı...
DGS tercih yerleştirme sonuçlarının 27 Eylül Cuma günü açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr
internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.