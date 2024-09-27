https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/osym-dgs-yerlestirme-sonuclari-sorgulama-ekrani-1088504303.html

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

DGS yerleştirme sonuçları, 27 Eylül Cuma günü erişime açıldı. Üniversitelerde kayıt süreci, bu kez DGS öğrencileri için başlayacak. Peki, DGS yerleştirme... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

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2024-09-27T11:03+0300

türkiye

dikey geçiş sınavı (dgs)

ösym

sınav

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DGS tercih yerleştirme sonuçlarının 27 Eylül Cuma günü açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/osym-duyurdu-2024-yks-ek-tercih-sonuclari-aciklandi-1088209596.html

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