https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/narinin-amcasi-salim-guran-yuksek-guvenlikli-hucreye-konuldu-1088499079.html

Narin'in amcası Salim Güran yüksek güvenlikli hücreye konuldu

Narin'in amcası Salim Güran yüksek güvenlikli hücreye konuldu

Sputnik Türkiye

Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran, aynı cezaevinde kaldığı yerden alınarak yüksek güvenlikli hücreye konuldu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T09:33+0300

2024-09-27T09:33+0300

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türkiye

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Diyarbakır Bağlar’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinin ilk tutuklu ismi olan amcası Salim Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.Narin Güran cinayeti soruşturmasında toplam 12 tutuklu bulunurken dün gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılmıştı.Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Salim Güran T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye konuldu.tv100 muhabiri Canan Altıntaş'ın aktardığı bilgiler şu şekilde:'Anne ve abisi de hücrede'Tutuklu olan isimler anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve diğer tutuklu isimlerde tekli hücredeler ve birbirleriyle görüşmeleri , akrabaları ile görüşmeleri de yasak.

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Sputnik Türkiye

hediye güran, birsen güran, enes güran, yüksel güran, salim güran, narin güran, cinayet, hücre, hapishane