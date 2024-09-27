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Narin'in amcası Salim Güran yüksek güvenlikli hücreye konuldu
Narin'in amcası Salim Güran yüksek güvenlikli hücreye konuldu
Sputnik Türkiye
Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran, aynı cezaevinde kaldığı yerden alınarak yüksek güvenlikli hücreye konuldu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T09:33+0300
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Diyarbakır Bağlar’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinin ilk tutuklu ismi olan amcası Salim Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.Narin Güran cinayeti soruşturmasında toplam 12 tutuklu bulunurken dün gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılmıştı.Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Salim Güran T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye konuldu.tv100 muhabiri Canan Altıntaş'ın aktardığı bilgiler şu şekilde:'Anne ve abisi de hücrede'Tutuklu olan isimler anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve diğer tutuklu isimlerde tekli hücredeler ve birbirleriyle görüşmeleri , akrabaları ile görüşmeleri de yasak.
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Narin'in amcası Salim Güran yüksek güvenlikli hücreye konuldu

09:33 27.09.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW287195Salim Güran
Salim Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW287195
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Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran, aynı cezaevinde kaldığı yerden alınarak yüksek güvenlikli hücreye konuldu.
Diyarbakır Bağlar’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinin ilk tutuklu ismi olan amcası Salim Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
Narin Güran cinayeti soruşturmasında toplam 12 tutuklu bulunurken dün gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılmıştı.
Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Salim Güran T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye konuldu.
tv100 muhabiri Canan Altıntaş'ın aktardığı bilgiler şu şekilde:
"Salim Güran T tipi cezaevinde tekli hücredeydi ama dün gece itibarıyla yine aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli izole hücreye bırakıldı. Bu hücrede televizyon yok ve akrabaları ile görüş yok. Soruşturmaya tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek.

'Anne ve abisi de hücrede'

Tutuklu olan isimler anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve diğer tutuklu isimlerde tekli hücredeler ve birbirleriyle görüşmeleri , akrabaları ile görüşmeleri de yasak.
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