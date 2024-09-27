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MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde 21, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/mit-ve-emniyetten-koordineli-operasyon-pkknin-avusturalya-yapilanmasi-sorumlusu-istanbul-1088269799.html
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milli savunma bakanlığı, ypg/pkk, operasyon, askeri operasyon
milli savunma bakanlığı, ypg/pkk, operasyon, askeri operasyon

MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

13:01 27.09.2024 (güncellendi: 13:03 27.09.2024)
Asker - operasyon
Asker - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde 21, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.
Çiğdem Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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