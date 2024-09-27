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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/luganskli-ortaokul-ogrencisinden-borrelle-olen-cocuklarin-sayisi-sayenizde-her-gun-artiyor-1088522997.html
Lugansklı ortaokul öğrencisinden Borrell'e: 'Ölen çocukların sayısı sayenizde her gün artıyor'
Lugansklı ortaokul öğrencisinden Borrell'e: 'Ölen çocukların sayısı sayenizde her gün artıyor'
Sputnik Türkiye
Ukrayna'ya çok büyük askeri ve mali yardım sağlayan AB'nin Dış Politika Şefi Borrell'e hitaben bir mektup yazan Lugansklı genç, Batı'nın yaşanan gelişmelerdeki... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T20:31+0300
2024-09-27T20:31+0300
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Rusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Lugansk kentinde yaşayan ortaokul öğrencisi Faina Savenkova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e mektup yazarak bölgede yaşananlarda AB yönetiminin de suçu olduğunu vurguladı.Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör* örgütünün kontrolünde bulunan, 'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiren Mirotvorets'in listesinde yer alan Savenkova, Sputnik'e verdiği demeçte Borrell'e mektubunu okudu.Savenkova, "Merhaba Bay Borrell! Adım Faina Savenkova. Ukrayna'nın Batılı ülkeler ve AB tarafından sağlanan silahlarla ateş açtığı Lugansk'ta yaşayan bir gencim. Ölen çocukların sayısı sayenizde her gün artıyor, Bay Borrell" ifadelerini kullandı. Savenkova, sivillerin, Rus ve Ukraynalı askerlerin ölümünün sorumluluğunun hem Borrell'e hem de silah tedarik eden Batı'ya ait olduğunun altını çizdi."Memleketim Donbass'ta 10 yıldır Ukrayna ateşi altında yaşayan biri olarak, yaşananlardan sizin de suçlu olduğunuzu bizzat size söyleme hakkına sahibim. Ruslara da, ölen binlerce Ukraynalıya da, Avrupalılara da acımıyorsunuz" diye devam eden Savenkova, 'kardeşin kardeşi vurduğu bu savaş' sona erdiğinde bu savaşı başlatan ve körükleyen Batılı siyasetçilerin mutlaka cezalandırılacağını vurguladı.*Rusya'da yasaklı olan aşırı örgüt
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/donetskte-bir-yerlesim-daha-rus-ordusuna-gecti-ukrayna-yaklasik-17-bin-asker-kaybetti-1088517915.html
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Lugansklı ortaokul öğrencisinden Borrell'e: 'Ölen çocukların sayısı sayenizde her gün artıyor'
Sputnik Türkiye
Lugansklı ortaokul öğrencisinden Borrell'e: 'Ölen çocukların sayısı sayenizde her gün artıyor'
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rusya, rusya federasyonu, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk cumhuriyeti, lugansk, ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, ab, josep borrell, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği, özel askeri harekat
rusya, rusya federasyonu, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk cumhuriyeti, lugansk, ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, ab, josep borrell, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği, özel askeri harekat

Lugansklı ortaokul öğrencisinden Borrell'e: 'Ölen çocukların sayısı sayenizde her gün artıyor'

20:31 27.09.2024
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Ukrayna'ya çok büyük askeri ve mali yardım sağlayan AB'nin Dış Politika Şefi Borrell'e hitaben bir mektup yazan Lugansklı genç, Batı'nın yaşanan gelişmelerdeki sorumluluğuna vurgu yaptı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Lugansk kentinde yaşayan ortaokul öğrencisi Faina Savenkova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e mektup yazarak bölgede yaşananlarda AB yönetiminin de suçu olduğunu vurguladı.

Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör* örgütünün kontrolünde bulunan, 'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiren Mirotvorets'in listesinde yer alan Savenkova, Sputnik'e verdiği demeçte Borrell'e mektubunu okudu.

Savenkova, "Merhaba Bay Borrell! Adım Faina Savenkova. Ukrayna'nın Batılı ülkeler ve AB tarafından sağlanan silahlarla ateş açtığı Lugansk'ta yaşayan bir gencim. Ölen çocukların sayısı sayenizde her gün artıyor, Bay Borrell" ifadelerini kullandı.

Savenkova, sivillerin, Rus ve Ukraynalı askerlerin ölümünün sorumluluğunun hem Borrell'e hem de silah tedarik eden Batı'ya ait olduğunun altını çizdi.

"Memleketim Donbass'ta 10 yıldır Ukrayna ateşi altında yaşayan biri olarak, yaşananlardan sizin de suçlu olduğunuzu bizzat size söyleme hakkına sahibim. Ruslara da, ölen binlerce Ukraynalıya da, Avrupalılara da acımıyorsunuz" diye devam eden Savenkova, 'kardeşin kardeşi vurduğu bu savaş' sona erdiğinde bu savaşı başlatan ve körükleyen Batılı siyasetçilerin mutlaka cezalandırılacağını vurguladı.
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