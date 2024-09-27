https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/luganskli-ortaokul-ogrencisinden-borrelle-olen-cocuklarin-sayisi-sayenizde-her-gun-artiyor-1088522997.html

Lugansklı ortaokul öğrencisinden Borrell'e: 'Ölen çocukların sayısı sayenizde her gün artıyor'

Lugansklı ortaokul öğrencisinden Borrell'e: 'Ölen çocukların sayısı sayenizde her gün artıyor'

Sputnik Türkiye

Ukrayna'ya çok büyük askeri ve mali yardım sağlayan AB'nin Dış Politika Şefi Borrell'e hitaben bir mektup yazan Lugansklı genç, Batı'nın yaşanan gelişmelerdeki... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T20:31+0300

2024-09-27T20:31+0300

2024-09-27T20:31+0300

ukrayna krizi

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Rusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Lugansk kentinde yaşayan ortaokul öğrencisi Faina Savenkova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e mektup yazarak bölgede yaşananlarda AB yönetiminin de suçu olduğunu vurguladı.Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör* örgütünün kontrolünde bulunan, 'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiren Mirotvorets'in listesinde yer alan Savenkova, Sputnik'e verdiği demeçte Borrell'e mektubunu okudu.Savenkova, "Merhaba Bay Borrell! Adım Faina Savenkova. Ukrayna'nın Batılı ülkeler ve AB tarafından sağlanan silahlarla ateş açtığı Lugansk'ta yaşayan bir gencim. Ölen çocukların sayısı sayenizde her gün artıyor, Bay Borrell" ifadelerini kullandı. Savenkova, sivillerin, Rus ve Ukraynalı askerlerin ölümünün sorumluluğunun hem Borrell'e hem de silah tedarik eden Batı'ya ait olduğunun altını çizdi."Memleketim Donbass'ta 10 yıldır Ukrayna ateşi altında yaşayan biri olarak, yaşananlardan sizin de suçlu olduğunuzu bizzat size söyleme hakkına sahibim. Ruslara da, ölen binlerce Ukraynalıya da, Avrupalılara da acımıyorsunuz" diye devam eden Savenkova, 'kardeşin kardeşi vurduğu bu savaş' sona erdiğinde bu savaşı başlatan ve körükleyen Batılı siyasetçilerin mutlaka cezalandırılacağını vurguladı.*Rusya'da yasaklı olan aşırı örgüt

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/donetskte-bir-yerlesim-daha-rus-ordusuna-gecti-ukrayna-yaklasik-17-bin-asker-kaybetti-1088517915.html

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Lugansklı ortaokul öğrencisinden Borrell'e: 'Ölen çocukların sayısı sayenizde her gün artıyor' Sputnik Türkiye Lugansklı ortaokul öğrencisinden Borrell'e: 'Ölen çocukların sayısı sayenizde her gün artıyor' 2024-09-27T20:31+0300 true PT1M49S

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