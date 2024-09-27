https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/lavrov-rusya-lubnan-halkiyla-dayanisma-icinde-1088538747.html
Lavrov: Rusya Lübnan halkıyla dayanışma içinde
Lavrov: Rusya Lübnan halkıyla dayanışma içinde
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın İsrail'in artan saldırıları nedeniyle Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T22:07+0300
2024-09-27T22:07+0300
2024-09-27T22:07+0300
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sergey lavrov
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başsağlığı
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saldırı
bm genel kurulu
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BM Genel Kurulu'nun Üst Düzey Haftası kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib ile bir araya gelen Lavrov, Rusya'nın Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, İsrail’in Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diledi.Lavrov, "Lübnan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum ve dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Olup bitenlere ilişkin değerlendirmelerinizi duymak isteriz” dedi.Buna karşılık Lübnan Dışişleri Bakanı Habib, Rus tarafını bölgedeki durum hakkında bilgilendireceklerini ifade etti.Hizbullah'la devam eden çatışmalarda İsrail Ordusu, Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnanlı yetkililere göre, hava saldırılarında 773 kişi ölürken, 150 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/abdden-erken-donus-beyruta-saldirinin-ardindan-netanyahu-israile-donuyor-1088538024.html
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sergey lavrov, rusya, lübnan dışişleri bakanlığı, beyrut, başsağlığı, dayanışma, israil, saldırı, bm genel kurulu
sergey lavrov, rusya, lübnan dışişleri bakanlığı, beyrut, başsağlığı, dayanışma, israil, saldırı, bm genel kurulu
Lavrov: Rusya Lübnan halkıyla dayanışma içinde
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın İsrail'in artan saldırıları nedeniyle Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.
BM Genel Kurulu'nun Üst Düzey Haftası kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib ile bir araya gelen Lavrov, Rusya'nın Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, İsrail’in Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diledi.
Lavrov, "Lübnan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum ve dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Olup bitenlere ilişkin değerlendirmelerinizi duymak isteriz” dedi.
Buna karşılık Lübnan Dışişleri Bakanı Habib, Rus tarafını bölgedeki durum hakkında bilgilendireceklerini ifade etti.
Hizbullah'la devam eden çatışmalarda İsrail Ordusu, Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnanlı yetkililere göre, hava saldırılarında 773 kişi ölürken, 150 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.