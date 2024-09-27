https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/kaldirimda-duran-adamin-uzerine-cam-cerceve-dustu-1088536697.html
Kaldırımda duran adamın üzerine cam çerçeve düştü
Kaldırımda duran adamın üzerine cam çerçeve düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih’te kaldırımda duran bir kişi arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada üzerine cam çerçeve düştü. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T20:46+0300
2024-09-27T20:46+0300
2024-09-27T20:46+0300
türkiye
kaldırım
cam
kaza
istanbul
fatih
motosiklet
bina
pencere
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Fatih'te kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden bir kişinin üzerine cam çerçeve düştüİstanbul Fatih’te kaldırımda duran bir kişinin üzerine cam çerçeve düştü. Fatih Beyazıt mahallesinde bir binanın üst katlarında tadilat sırasında çıkarılan cam pencere kaldırımda arkadaşları ile konuşan adamın üzerine düştü. Olaydan son anda kurtulan adam güvenlik kameralarına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/catidan-dusup-iki-duvar-arasina-sikisarak-havada-asili-kalan-isci-ben-cok-kaza-gecirdim-yaralanmam-1085407782.html
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kaldırım, cam, kaza, istanbul, fatih, motosiklet, bina, pencere
kaldırım, cam, kaza, istanbul, fatih, motosiklet, bina, pencere
Kaldırımda duran adamın üzerine cam çerçeve düştü
İstanbul Fatih’te kaldırımda duran bir kişi arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada üzerine cam çerçeve düştü. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde adam üzerine düşen cam çerçeveden son anda kurtuldu.
Fatih'te kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden bir kişinin üzerine cam çerçeve düştü
İstanbul Fatih’te kaldırımda duran bir kişinin üzerine cam çerçeve düştü. Fatih Beyazıt mahallesinde bir binanın üst katlarında tadilat sırasında çıkarılan cam pencere kaldırımda arkadaşları ile konuşan adamın üzerine düştü. Olaydan son anda kurtulan adam güvenlik kameralarına yansıdı.