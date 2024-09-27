https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/kaldirimda-duran-adamin-uzerine-cam-cerceve-dustu-1088536697.html

Kaldırımda duran adamın üzerine cam çerçeve düştü

Kaldırımda duran adamın üzerine cam çerçeve düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih’te kaldırımda duran bir kişi arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada üzerine cam çerçeve düştü. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T20:46+0300

2024-09-27T20:46+0300

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türkiye

kaldırım

cam

kaza

istanbul

fatih

motosiklet

bina

pencere

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Fatih'te kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden bir kişinin üzerine cam çerçeve düştüİstanbul Fatih’te kaldırımda duran bir kişinin üzerine cam çerçeve düştü. Fatih Beyazıt mahallesinde bir binanın üst katlarında tadilat sırasında çıkarılan cam pencere kaldırımda arkadaşları ile konuşan adamın üzerine düştü. Olaydan son anda kurtulan adam güvenlik kameralarına yansıdı.

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kaldırım, cam, kaza, istanbul, fatih, motosiklet, bina, pencere