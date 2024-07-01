https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/catidan-dusup-iki-duvar-arasina-sikisarak-havada-asili-kalan-isci-ben-cok-kaza-gecirdim-yaralanmam-1085407782.html

Çatıdan düşüp iki duvar arasına sıkışarak havada asılı kalan işçi: Ben çok kaza geçirdim, yaralanmam

Çatıdan düşüp iki duvar arasına sıkışarak havada asılı kalan işçi: Ben çok kaza geçirdim, yaralanmam

Sputnik Türkiye

Kağıthane’de boru döşemek için çatıda tadilat yaptığı esnada ayağının kayması sonucu düşen ve ipe tutunarak hayatta kalan 71 yaşındaki adam o anları anlattı... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T14:22+0300

2024-07-01T14:22+0300

2024-07-01T14:22+0300

türkiye

kaza

istanbul

çatı

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İstanbul'da perşembe günü 19.00 sıralarında yaşanan olayda, boru döşemek için çatıya çıkan 71 yaşındaki Hakkı Özgün tamirata başlamıştı. Hiçbir önlem almadan çatıda çalışan adam, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırmıştı.Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi gelmişti. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güçbela kurtarmıştı. Yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Vatandaşlar ise o anları telefonları ile kayda almıştı.'Ben çok kaza geçirdim, yaralanmam'Olayla ilgili konuşan Hakkı Özgün, "Boru patlamış. Onu değiştirirken üç tane merdiven birbirine bağlıydı. Onlar aşağıya kaydı. Ben yere düşmedim. 4. kattan 3. kata kadar sarktım. Ben orada bir saat mahsur kaldım. Ellerimde kırılan camı tuttum, ayaklarımı duvara dayadım. O şekilde bir saat durabildim. Aşağıda oturan bir çocuk vardı. Beni de o görmüş. ‘Amca düşüyor, amca düşüyor’ diye bağırdı. Sonrasında itfaiye geldi. Camın bir kısmını keserek içeriye aldılar. Ben madende çalışırken çok kaza geçirdim. O yüzden ben yaralanmam. 10 dakika daha kimse gelmese kendimi aşağıya bırakacaktım” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/istanbulda-catidan-dusen-isci-iki-duvar-arasina-sikisarak-havada-asili-kaldi-1085398737.html

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