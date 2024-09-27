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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/japonyanin-yeni-basbakani-eski-savunma-bakani-shigeru-ishiba-secildi-1088503285.html
Japonya'nın yeni başbakanı, eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba seçildi
Japonya'nın yeni başbakanı, eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba seçildi
Sputnik Türkiye
Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın görevden ayrılması üzerine eski Savunma Bakanı Shigeru İshiba yeni başbakan seçildi. Yeni görevine Pazartesi günü... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T10:41+0300
2024-09-27T10:41+0300
dünya
asya & pasifik
japonya
başbakanlık
seçim
parlamento
fumio kishida
shigeru ishiba
liberal demokrat parti (ldp)
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın görevinden ayrılmasının ardından, iktidar partinin liderliği için yapılan oylamanın ardından eski Savunma Bakanı Shigeru İshiba, yeni başbakan seçildi.İshiba beş denemenin sonunda, Cuma günü yapılan Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlık seçimlerinde Ekonomik Güvenlik Devlet Bakanı Sanae Takaichi'yi ikinci turda yenerek başbakan olmaya hak kazandı. Takaichi seçilseydi Japonya'nın ilk kadın başbakanı olacaktı.Hafta başında görevine başlayacak olan İshiba, 194 oy alan Takaichi'ye karşı ikinci turda 215 oy alarak başbakan seçildi. Seçim öncesi anketlerde en üst sıralarda yer alan İshiba, 2007 yılında savunma politikası uzmanı olarak görev yapıyordu. NATO askeri ittifakının Asya versiyonunu ve daha eşit bir Japonya-ABD güvenlik ittifakını öneren İshiba, ayrıca Tayvan demokrasisini destekliyor. Mevcut başbakan Fumio Kishida parti yolsuzluk skandalıyla uğraşırken iktidar parti LDP, yaklaşan genel seçimden önce halkın güvenini yeniden kazanmak için yeni bir lider arıyordu. Seçim, LDP milletvekilleri ve 1 milyon parti üyesiyle sınırlandı.Salı günü Kishida ve kabine bakanlarının istifasıyla İshiba parlamento oylamasında resmen seçilerek yeni bir kabine kuracak. Görevini devredecek olan Kishida, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'yeni başbakan İshiba'yı ve LDP partisini desteklemeye devam edeceğini' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/japonya-basbakani-kishida-istifa-edecegini-duyurdu-1086820535.html
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asya & pasifik, japonya, başbakanlık, seçim, parlamento, fumio kishida, shigeru ishiba, liberal demokrat parti (ldp)
asya & pasifik, japonya, başbakanlık, seçim, parlamento, fumio kishida, shigeru ishiba, liberal demokrat parti (ldp)

Japonya'nın yeni başbakanı, eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba seçildi

10:41 27.09.2024
© AP Photo / Hiro KomaeShigeru Ishiba
Shigeru Ishiba - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Hiro Komae
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın görevden ayrılması üzerine eski Savunma Bakanı Shigeru İshiba yeni başbakan seçildi. Yeni görevine Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın görevinden ayrılmasının ardından, iktidar partinin liderliği için yapılan oylamanın ardından eski Savunma Bakanı Shigeru İshiba, yeni başbakan seçildi.
İshiba beş denemenin sonunda, Cuma günü yapılan Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlık seçimlerinde Ekonomik Güvenlik Devlet Bakanı Sanae Takaichi'yi ikinci turda yenerek başbakan olmaya hak kazandı. Takaichi seçilseydi Japonya'nın ilk kadın başbakanı olacaktı.
Hafta başında görevine başlayacak olan İshiba, 194 oy alan Takaichi'ye karşı ikinci turda 215 oy alarak başbakan seçildi. Seçim öncesi anketlerde en üst sıralarda yer alan İshiba, 2007 yılında savunma politikası uzmanı olarak görev yapıyordu. NATO askeri ittifakının Asya versiyonunu ve daha eşit bir Japonya-ABD güvenlik ittifakını öneren İshiba, ayrıca Tayvan demokrasisini destekliyor.
Mevcut başbakan Fumio Kishida parti yolsuzluk skandalıyla uğraşırken iktidar parti LDP, yaklaşan genel seçimden önce halkın güvenini yeniden kazanmak için yeni bir lider arıyordu. Seçim, LDP milletvekilleri ve 1 milyon parti üyesiyle sınırlandı.
Salı günü Kishida ve kabine bakanlarının istifasıyla İshiba parlamento oylamasında resmen seçilerek yeni bir kabine kuracak. Görevini devredecek olan Kishida, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'yeni başbakan İshiba'yı ve LDP partisini desteklemeye devam edeceğini' söyledi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
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Japonya Başbakanı Kishida istifa edeceğini duyurdu
14 Ağustos, 09:43
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