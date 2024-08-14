https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/japonya-basbakani-kishida-istifa-edecegini-duyurdu-1086820535.html

Japonya Başbakanı Kishida istifa edeceğini duyurdu

Japonya Başbakanı Kishida istifa edeceğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Japonya Başbakanı Fumio Kishida Eylül ayında yapılacak parti seçimlerinde Liberal Demokratik Parti liderliğinden ayrılacağını açıkladı. 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T09:43+0300

2024-08-14T09:43+0300

2024-08-14T09:43+0300

dünya

japonya

fumio kishida

başbakan

liberal demokrat parti

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Eylül ayında yapılacak parti seçimlerinde iktidarda olan Liberal Demokratik Parti'nin (LDP) lideri olarak yeniden seçimlere katılmayacağını duyurdu.Çarşamba günü Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, LDP'nin başına yeni birisi gelmesinin zamanının geldiğini belirtti ve yeni parti liderine tam destek sağlayacağını ekledi.Fumio Kishida, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu seçimde insanlara LDP'nin değiştiğini ve partinin yeni bir döneme girdiğini göstermek gerekiyor" dedi.“Bunun için şeffaf ve açık seçimler ve özgür ve canlı tartışmalar önemlidir. LDP'nin değişeceğini göstermenin en belirgin ilk adımı benim kenara çekilmemdir. Önümüzdeki başkanlık seçiminde aday olmayacağım” dedi Fumio KishidaBaşbakan Kishida, Eylül 2021 seçimlerinde 3 yıl sürecek parti başkanlığına yükselmiş, kısa bir süre sonra genel seçimi kazanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/japonya-borsasinda-tarihi-dusus-ciddi-endise-ile-takip-ediyoruz-1086508629.html

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japonya, fumio kishida, başbakan, liberal demokrat parti