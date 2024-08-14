https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/japonya-basbakani-kishida-istifa-edecegini-duyurdu-1086820535.html
Japonya Başbakanı Kishida istifa edeceğini duyurdu
Japonya Başbakanı Kishida istifa edeceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Japonya Başbakanı Fumio Kishida Eylül ayında yapılacak parti seçimlerinde Liberal Demokratik Parti liderliğinden ayrılacağını açıkladı. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T09:43+0300
2024-08-14T09:43+0300
2024-08-14T09:43+0300
dünya
japonya
fumio kishida
başbakan
liberal demokrat parti
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Eylül ayında yapılacak parti seçimlerinde iktidarda olan Liberal Demokratik Parti'nin (LDP) lideri olarak yeniden seçimlere katılmayacağını duyurdu.Çarşamba günü Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, LDP'nin başına yeni birisi gelmesinin zamanının geldiğini belirtti ve yeni parti liderine tam destek sağlayacağını ekledi.Fumio Kishida, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu seçimde insanlara LDP'nin değiştiğini ve partinin yeni bir döneme girdiğini göstermek gerekiyor" dedi.“Bunun için şeffaf ve açık seçimler ve özgür ve canlı tartışmalar önemlidir. LDP'nin değişeceğini göstermenin en belirgin ilk adımı benim kenara çekilmemdir. Önümüzdeki başkanlık seçiminde aday olmayacağım” dedi Fumio KishidaBaşbakan Kishida, Eylül 2021 seçimlerinde 3 yıl sürecek parti başkanlığına yükselmiş, kısa bir süre sonra genel seçimi kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/japonya-borsasinda-tarihi-dusus-ciddi-endise-ile-takip-ediyoruz-1086508629.html
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japonya, fumio kishida, başbakan, liberal demokrat parti
japonya, fumio kishida, başbakan, liberal demokrat parti
Japonya Başbakanı Kishida istifa edeceğini duyurdu
Japonya Başbakanı Fumio Kishida Eylül ayında yapılacak parti seçimlerinde Liberal Demokratik Parti liderliğinden ayrılacağını açıkladı.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Eylül ayında yapılacak parti seçimlerinde iktidarda olan Liberal Demokratik Parti'nin (LDP) lideri olarak yeniden seçimlere katılmayacağını duyurdu.
Çarşamba günü Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, LDP'nin başına yeni birisi gelmesinin zamanının geldiğini belirtti ve yeni parti liderine tam destek sağlayacağını ekledi.
Fumio Kishida, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu seçimde insanlara LDP'nin değiştiğini ve partinin yeni bir döneme girdiğini göstermek gerekiyor" dedi.
“Bunun için şeffaf ve açık seçimler ve özgür ve canlı tartışmalar önemlidir. LDP'nin değişeceğini göstermenin en belirgin ilk adımı benim kenara çekilmemdir. Önümüzdeki başkanlık seçiminde aday olmayacağım” dedi Fumio Kishida
Başbakan Kishida, Eylül 2021 seçimlerinde 3 yıl sürecek parti başkanlığına yükselmiş, kısa bir süre sonra genel seçimi kazanmıştı.