https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/izmaritini-yere-atmak-yerine-cebine-koydu-belediye-baskani-tebrik-etti-1088487915.html
İzmaritini yere atmak yerine cebine koydu: Belediye başkanı tebrik etti
İzmaritini yere atmak yerine cebine koydu: Belediye başkanı tebrik etti
Sputnik Türkiye
Bursa'da sigarasını söndürdükten sonra yere atmayıp izmariti cepine koyan kişiyi Belediye Başkanı tebrik etti.Tebrikle birlikte kask takması konusunda da... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T00:38+0300
2024-09-27T00:38+0300
2024-09-27T00:38+0300
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inegöl
sigara
izmarit
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Bursa İnegöl ilçesinde motosikletiyle trafik ışıklarında bekleyen bir kişi, çevreyi kirletmemek için sigarasın söndürdükten sonra izmaritini cebine koydu. Gencin görüntüleri ise kameralara yansıdı.İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sigara izmaritini yere atmak yerine cebine koyan kişinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Belediye Başkanı Taban, "Çok güzel hareketler bunlar. Bir de kaskın olsa daha da güzel olurdu kardeşim" sözleriyle paylaşımında izmaritini yere atmayıp cebine koyan genci tebrik etti.
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bursa, inegöl, sigara, izmarit, çöp
bursa, inegöl, sigara, izmarit, çöp
İzmaritini yere atmak yerine cebine koydu: Belediye başkanı tebrik etti
Bursa'da sigarasını söndürdükten sonra yere atmayıp izmariti cepine koyan kişiyi Belediye Başkanı tebrik etti.Tebrikle birlikte kask takması konusunda da uyarıda bulundu.
Bursa İnegöl ilçesinde motosikletiyle trafik ışıklarında bekleyen bir kişi, çevreyi kirletmemek için sigarasın söndürdükten sonra izmaritini cebine koydu. Gencin görüntüleri ise kameralara yansıdı.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sigara izmaritini yere atmak yerine cebine koyan kişinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Belediye Başkanı Taban, "Çok güzel hareketler bunlar. Bir de kaskın olsa daha da güzel olurdu kardeşim" sözleriyle paylaşımında izmaritini yere atmayıp cebine koyan genci tebrik etti.