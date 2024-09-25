https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/topladigi-copleri-dere-kenarina-doken-belediyeye-bir-milyon-299-bin-lira-ceza-kesildi-1088437192.html
Topladığı çöpleri dere kenarına döken belediyeye bir milyon 299 bin lira ceza kesildi
Topladığı çöpleri dere kenarına döken belediyeye bir milyon 299 bin lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Rize Pazar Belediyesi'ne ilçede topladıkları çöpleri dere kenarına döktükleri gerekçesiyle 1 milyon 299 bin lira ceza uyguladı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T18:12+0300
2024-09-25T18:12+0300
2024-09-25T18:12+0300
yaşam
rize
dere
çevre ve şehircilik bakanlığı
ceza
çevre kirliliği
çevre koruma
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Bölgeden gelen bir ihbarı değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde Pazar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi. Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin lira ceza kesildi.Bakanlık açıklama yaptı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/boluda-cop-cezalari-hiz-kesmeden-devam-ediyor-aractan-cop-atan-kisiye-14-bin-lira-ceza-1088412751.html
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rize, dere, çevre ve şehircilik bakanlığı, ceza, çevre kirliliği, çevre koruma
rize, dere, çevre ve şehircilik bakanlığı, ceza, çevre kirliliği, çevre koruma
Topladığı çöpleri dere kenarına döken belediyeye bir milyon 299 bin lira ceza kesildi
Rize Pazar Belediyesi'ne ilçede topladıkları çöpleri dere kenarına döktükleri gerekçesiyle 1 milyon 299 bin lira ceza uyguladı.
Bölgeden gelen bir ihbarı değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde Pazar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi. Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin lira ceza kesildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denetim neticesinde Pazar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır" denildi.