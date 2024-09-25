https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/topladigi-copleri-dere-kenarina-doken-belediyeye-bir-milyon-299-bin-lira-ceza-kesildi-1088437192.html

Topladığı çöpleri dere kenarına döken belediyeye bir milyon 299 bin lira ceza kesildi

Topladığı çöpleri dere kenarına döken belediyeye bir milyon 299 bin lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Rize Pazar Belediyesi'ne ilçede topladıkları çöpleri dere kenarına döktükleri gerekçesiyle 1 milyon 299 bin lira ceza uyguladı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T18:12+0300

2024-09-25T18:12+0300

2024-09-25T18:12+0300

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çevre ve şehircilik bakanlığı

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çevre kirliliği

çevre koruma

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Bölgeden gelen bir ihbarı değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde Pazar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi. Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin lira ceza kesildi.Bakanlık açıklama yaptı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/boluda-cop-cezalari-hiz-kesmeden-devam-ediyor-aractan-cop-atan-kisiye-14-bin-lira-ceza-1088412751.html

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rize, dere, çevre ve şehircilik bakanlığı, ceza, çevre kirliliği, çevre koruma