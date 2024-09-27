https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/israilin-lubnana-saldirilari-30-bin-kisi-suriyeye-gecti-sayi-giderek-artiyor-1088524348.html

İsrail'in Lübnan'a saldırıları: 30 bin kişi Suriye'ye geçti, sayı giderek artıyor

İsrail'in Lübnan'a saldırıları: 30 bin kişi Suriye'ye geçti, sayı giderek artıyor

Sputnik Türkiye

İsrail'in Lübnan topraklarını hedef aldığı saldırılar son günlerde çok yoğun bir hal alırken bölgeyi terk edip Suriye'ye geçenlerin sayısı da giderek artıyor. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T16:22+0300

2024-09-27T16:22+0300

2024-09-27T16:33+0300

dünya

israil

lübnan

hizbullah

israil ordusu

israil ordusu (idf)

beyrut

suriye

göç

düzensiz göç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088476345_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_d0cbc79849890b66eb9008da0041e686.jpg

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan son 72 saatte 30 bini aşkın kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi.Llosa, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu."Son 72 saatte 30 binden fazla kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçti" ifadelerini kullanan Llosa, bu sayının artmasının öngörüldüğünü söyledi.Llosa, 30 bin kişinin yüzde 80'inin Suriyeli, yüzde 20'sinin ise Lübnanlı olduğunu söyleyerek gelenlerin yüzde 50'sinin çocuk ve genç olduğunun altını çizdi.İnsanların savaş halindeki bir ülkeden 13 yıldır çatışmaların yaşandığı ülkeye geçtiğini hatırlatan Llosa, bunun son derece zor bir seçim olduğunu da vurguladı.Geceden beri 25, toplamda en az 748 kişi öldüHizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.Lübnan Sağlık Bakanlığı, geceden beri düzenlenen saldırılar sonucunda da en az 25 kişinin öldüğünü duyurdu.Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füze saldırılarıyla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye göç edenlerin de bir hayli fazla olduğu belirtiliyor.Netanyahu Lübnan'da geçici ateşkesi öngören ABD girişimine itirazını yumuşattıBu arada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD-Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes sağlanması girişimine itirazını yumuşatarak, Tel Aviv'in kuzey sınırındaki vatandaşlarının evlerine geri dönmesi için ABD liderliğindeki girişimin amacını paylaştığını, görüşmeleri sürdüreceklerini söyledi.BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere New York'a giden Netanyahu'nun, Lübnan'da 21 günlük geçici ateşkesi öngören ABD-Fransa ortak girişimini doğrudan reddeden tavrı yumuşadı.İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "ABD bu hafta başında uluslararası, bölgesel ortaklarıyla Lübnan'da bir ateşkes teklifi sunma niyetini iletti. ABD liderliğindeki girişimin kuzey sınırındaki vatandaşların evlerine güven içinde dönmesi amacını İsrail de paylaşıyor" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, ABD'nin rolünün bölgede istikrar ve güven için kaçınılmaz olduğu savunulan açıklamada bu nedenle İsrail'in ABD'nin bu amaçtaki rolünü takdir ettiği aktarıldı.Başbakanlık, Amerika ve İsrail heyetinin ABD'nin girişimini ve İsrail'in kuzey sınırındaki vatandaşların güvenli şekilde eve dönmesi ortak amacının nasıl sağlanabileceğini ele aldıklarını, ilerleyen günlerde görüşmelerinin devam edeceğini kaydetti.ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmıştı.İsrail Başbakanı Netanyahu, New York'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hedeflerine ulaşıncaya kadar Lübnan'da Hizbullah'a saldırılara devam edeceklerini söylemişti.Beyaz Saray ise İsrail'den olumlu dönüş almamış olsalardı 21 günlük İsrail-Lübnan ateşkes önerisi ortak açıklamasını bu şekilde yayımlamayacaklarını bildirmişti.ABD Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ortak ateşkes çağrısı açıklamasından önce İsrail'in bundan haberi ve bilgisinin olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/donetskte-bir-yerlesim-daha-rus-ordusuna-gecti-ukrayna-yaklasik-17-bin-asker-kaybetti-1088517915.html

israil

lübnan

beyrut

suriye

bekaa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, lübnan, hizbullah, israil ordusu, israil ordusu (idf), beyrut, suriye, göç, düzensiz göç, bekaa, baalbek , lübnan sağlık bakanlığı, bm, bm mülteciler yüksek komiserliği, bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr)