İsrail ordusu: Lübnan'da 220 Hizbullah hedefi imha edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz Reyhan Karaca
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ortadoğu'da son gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:38
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/israil-ordusu-lubnanda-220-hizbullah-hedefi-imha-edildi-1088489700.html
İsrail ordusu: Lübnan'da 220 Hizbullah hedefi imha edildi
İsrail ordusu: Lübnan'da 220 Hizbullah hedefi imha edildi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenledikleri hava saldırılarında Hizbullah’a ait 220 hedefin imha edildiğini açıkladı. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T00:43+0300
2024-09-27T00:42+0300
dünya
israil ordusu
lübnan
hizbullah
hava saldırısı
füze rampası
silah deposu
bekaa
baalbek
israil hava kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067841641_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_bc96836bd3b905f1099f0ed01ecc4a68.jpg
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 24 saatte Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırılarda Hizbullah'a ait 220 hedefin imha edildiği belirtildi.Açıklamada, "Son 24 saat içinde İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan'da Hizbullah’a ait yaklaşık 220 terörist hedefi imha etti" denildi.Hizbullah hareketine ait altyapı, füze rampaları, silah depoları ve insan gücünün hedef alındığı kaydedildi.İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana karşılıklı çatışmalar yaşanıyor. Kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 679 kişi öldü, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/lubnan-adalet-bakani-khoury-lubnana-savas-ilan-edildi-baris-gorusmelerinde-henuz-bir-sonuc-yok-1088486588.html
lübnan
bekaa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067841641_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_c4b01698717f87eaaa571d6506328009.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil ordusu, lübnan, hizbullah, hava saldırısı, füze rampası, silah deposu, bekaa, baalbek , israil hava kuvvetleri
israil ordusu, lübnan, hizbullah, hava saldırısı, füze rampası, silah deposu, bekaa, baalbek , israil hava kuvvetleri

İsrail ordusu: Lübnan'da 220 Hizbullah hedefi imha edildi

00:43 27.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovİsrail Hava Kuvvetleri
İsrail Hava Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Abone ol
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenledikleri hava saldırılarında Hizbullah’a ait 220 hedefin imha edildiğini açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 24 saatte Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırılarda Hizbullah'a ait 220 hedefin imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Son 24 saat içinde İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan'da Hizbullah’a ait yaklaşık 220 terörist hedefi imha etti" denildi.
Hizbullah hareketine ait altyapı, füze rampaları, silah depoları ve insan gücünün hedef alındığı kaydedildi.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana karşılıklı çatışmalar yaşanıyor. Kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 679 kişi öldü, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden edildi.
Lübnan Adalet Bakanı Henri Khoury - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
DÜNYA
Lübnan Adalet Bakanı Khoury: Lübnan'a savaş ilan edildi; barış görüşmelerinde henüz bir sonuç yok
Dün, 23:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала