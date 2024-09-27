https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/israil-ordusu-lubnanda-220-hizbullah-hedefi-imha-edildi-1088489700.html
İsrail ordusu: Lübnan'da 220 Hizbullah hedefi imha edildi
İsrail ordusu: Lübnan'da 220 Hizbullah hedefi imha edildi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenledikleri hava saldırılarında Hizbullah’a ait 220 hedefin imha edildiğini açıkladı. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T00:43+0300
2024-09-27T00:43+0300
2024-09-27T00:42+0300
dünya
israil ordusu
lübnan
hizbullah
hava saldırısı
füze rampası
silah deposu
bekaa
baalbek
israil hava kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067841641_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_bc96836bd3b905f1099f0ed01ecc4a68.jpg
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 24 saatte Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırılarda Hizbullah'a ait 220 hedefin imha edildiği belirtildi.Açıklamada, "Son 24 saat içinde İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan'da Hizbullah’a ait yaklaşık 220 terörist hedefi imha etti" denildi.Hizbullah hareketine ait altyapı, füze rampaları, silah depoları ve insan gücünün hedef alındığı kaydedildi.İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana karşılıklı çatışmalar yaşanıyor. Kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 679 kişi öldü, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/lubnan-adalet-bakani-khoury-lubnana-savas-ilan-edildi-baris-gorusmelerinde-henuz-bir-sonuc-yok-1088486588.html
lübnan
bekaa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067841641_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_c4b01698717f87eaaa571d6506328009.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil ordusu, lübnan, hizbullah, hava saldırısı, füze rampası, silah deposu, bekaa, baalbek , israil hava kuvvetleri
israil ordusu, lübnan, hizbullah, hava saldırısı, füze rampası, silah deposu, bekaa, baalbek , israil hava kuvvetleri
İsrail ordusu: Lübnan'da 220 Hizbullah hedefi imha edildi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenledikleri hava saldırılarında Hizbullah’a ait 220 hedefin imha edildiğini açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 24 saatte Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırılarda Hizbullah'a ait 220 hedefin imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Son 24 saat içinde İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan'da Hizbullah’a ait yaklaşık 220 terörist hedefi imha etti" denildi.
Hizbullah hareketine ait altyapı, füze rampaları, silah depoları ve insan gücünün hedef alındığı kaydedildi.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana karşılıklı çatışmalar yaşanıyor. Kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 679 kişi öldü, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden edildi.