https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/israil-ordusu-lubnanda-220-hizbullah-hedefi-imha-edildi-1088489700.html

İsrail ordusu: Lübnan'da 220 Hizbullah hedefi imha edildi

İsrail ordusu: Lübnan'da 220 Hizbullah hedefi imha edildi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenledikleri hava saldırılarında Hizbullah’a ait 220 hedefin imha edildiğini açıkladı. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T00:43+0300

2024-09-27T00:43+0300

2024-09-27T00:42+0300

dünya

israil ordusu

lübnan

hizbullah

hava saldırısı

füze rampası

silah deposu

bekaa

baalbek

israil hava kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067841641_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_bc96836bd3b905f1099f0ed01ecc4a68.jpg

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 24 saatte Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırılarda Hizbullah'a ait 220 hedefin imha edildiği belirtildi.Açıklamada, "Son 24 saat içinde İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan'da Hizbullah’a ait yaklaşık 220 terörist hedefi imha etti" denildi.Hizbullah hareketine ait altyapı, füze rampaları, silah depoları ve insan gücünün hedef alındığı kaydedildi.İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana karşılıklı çatışmalar yaşanıyor. Kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 679 kişi öldü, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/lubnan-adalet-bakani-khoury-lubnana-savas-ilan-edildi-baris-gorusmelerinde-henuz-bir-sonuc-yok-1088486588.html

lübnan

bekaa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil ordusu, lübnan, hizbullah, hava saldırısı, füze rampası, silah deposu, bekaa, baalbek , israil hava kuvvetleri