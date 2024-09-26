https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/lubnan-adalet-bakani-khoury-lubnana-savas-ilan-edildi-baris-gorusmelerinde-henuz-bir-sonuc-yok-1088486588.html

Lübnan Adalet Bakanı Khoury: Lübnan'a savaş ilan edildi; barış görüşmelerinde henüz bir sonuç yok

Lübnan Adalet Bakanı Khoury: Lübnan'a savaş ilan edildi; barış görüşmelerinde henüz bir sonuç yok

Sputnik Türkiye

Lübnan Adalet Bakanı Henri Khoury, Sputnik’e verdiği demeçte Lübnan'a savaş ilan edildiğini, Washington’da devam eden barış görüşmelerinin şu ana kadar sonuç... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T23:00+0300

2024-09-26T23:00+0300

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savaş

washington

barış görüşmeleri

necib mikati

müzakere

israil ordusu

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Savaşın durdurulması için müzakerelerin doğru yönde ilerlemesini umduklarını belirten Khoury, “Washington'da henüz somut sonuçlar getirmeyen görüşmeler devam ederken, savaş çeşitli biçimler alıyor. Ayrıntıları öğrenmek için Başbakan Necib Mikati'nin Washington'dan dönmesini bekliyoruz. Umarız savaşı durdurmak için müzakereler doğru yönde ilerler” dedi.İsrail ordusunun Lübnan'ın istisnasız her bölgesine saldırmak için mevcut tüm araçları kullandığını belirten Bakan, “Görünüşe göre savaş uzayacak ve ne kadar süreceği hakkında şu anda kimse bir şey söyleyemez” diye konuştu.Lübnan’ın şu ana kadar saldırılara direnmeyi başardığını vurgulayan Khoury, “Lübnan şu ana kadar saldırılara karşı koymayı başardı ve daha uzun süre dayanabileceğimizi umuyoruz. Bize savaş ilan edildi; şu anda ulusal dayanışmamızın olması önemli. Dirençli ve birlik olmalıyız. Bu, Lübnan halkının krizlere karşı birleştiği ilk sefer değil” ifadelerini kullandı.

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lübnan, israil, savaş, washington, barış görüşmeleri, necib mikati, müzakere, israil ordusu