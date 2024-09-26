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Lübnan Adalet Bakanı Khoury: Lübnan'a savaş ilan edildi; barış görüşmelerinde henüz bir sonuç yok
Lübnan Adalet Bakanı Khoury: Lübnan'a savaş ilan edildi; barış görüşmelerinde henüz bir sonuç yok
Sputnik Türkiye
Lübnan Adalet Bakanı Henri Khoury, Sputnik’e verdiği demeçte Lübnan'a savaş ilan edildiğini, Washington’da devam eden barış görüşmelerinin şu ana kadar sonuç... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T23:00+0300
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Savaşın durdurulması için müzakerelerin doğru yönde ilerlemesini umduklarını belirten Khoury, “Washington'da henüz somut sonuçlar getirmeyen görüşmeler devam ederken, savaş çeşitli biçimler alıyor. Ayrıntıları öğrenmek için Başbakan Necib Mikati'nin Washington'dan dönmesini bekliyoruz. Umarız savaşı durdurmak için müzakereler doğru yönde ilerler” dedi.İsrail ordusunun Lübnan'ın istisnasız her bölgesine saldırmak için mevcut tüm araçları kullandığını belirten Bakan, “Görünüşe göre savaş uzayacak ve ne kadar süreceği hakkında şu anda kimse bir şey söyleyemez” diye konuştu.Lübnan’ın şu ana kadar saldırılara direnmeyi başardığını vurgulayan Khoury, “Lübnan şu ana kadar saldırılara karşı koymayı başardı ve daha uzun süre dayanabileceğimizi umuyoruz. Bize savaş ilan edildi; şu anda ulusal dayanışmamızın olması önemli. Dirençli ve birlik olmalıyız. Bu, Lübnan halkının krizlere karşı birleştiği ilk sefer değil” ifadelerini kullandı.
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lübnan, israil, savaş, washington, barış görüşmeleri, necib mikati, müzakere, israil ordusu
lübnan, israil, savaş, washington, barış görüşmeleri, necib mikati, müzakere, israil ordusu

Lübnan Adalet Bakanı Khoury: Lübnan'a savaş ilan edildi; barış görüşmelerinde henüz bir sonuç yok

23:00 26.09.2024
Lübnan Adalet Bakanı Henri Khoury
Lübnan Adalet Bakanı Henri Khoury - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
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Lübnan Adalet Bakanı Henri Khoury, Sputnik’e verdiği demeçte Lübnan'a savaş ilan edildiğini, Washington’da devam eden barış görüşmelerinin şu ana kadar sonuç vermediğini söyledi.
Savaşın durdurulması için müzakerelerin doğru yönde ilerlemesini umduklarını belirten Khoury, “Washington'da henüz somut sonuçlar getirmeyen görüşmeler devam ederken, savaş çeşitli biçimler alıyor. Ayrıntıları öğrenmek için Başbakan Necib Mikati'nin Washington'dan dönmesini bekliyoruz. Umarız savaşı durdurmak için müzakereler doğru yönde ilerler” dedi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın istisnasız her bölgesine saldırmak için mevcut tüm araçları kullandığını belirten Bakan, “Görünüşe göre savaş uzayacak ve ne kadar süreceği hakkında şu anda kimse bir şey söyleyemez” diye konuştu.
Lübnan’ın şu ana kadar saldırılara direnmeyi başardığını vurgulayan Khoury, “Lübnan şu ana kadar saldırılara karşı koymayı başardı ve daha uzun süre dayanabileceğimizi umuyoruz. Bize savaş ilan edildi; şu anda ulusal dayanışmamızın olması önemli. Dirençli ve birlik olmalıyız. Bu, Lübnan halkının krizlere karşı birleştiği ilk sefer değil” ifadelerini kullandı.
İsrail, Hizbullah’ı hedef aldığını açıklamıştı: Onlarca sivil yaralandı, üç katlı ev yerle bir oldu
© Sputnik / Abedal Kader Albaiİsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Al-Jamijmeh kasabasına iki füzeyle düzenlediği saldırı sonucu üç katlı bir bina yerle bir oldu.
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik füze saldırısının yol açtığı yıkım - Sputnik Türkiye
1/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Al-Jamijmeh kasabasına iki füzeyle düzenlediği saldırı sonucu üç katlı bir bina yerle bir oldu.
© Sputnik / Abedal Kader Albai

İsrail'in üç katlı bir evi iki füzeyle hedef alan saldırıda bina tamamen yerle bir olurken çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi.

İsrail&#x27;in üç katlı bir evi iki füzeyle hedef alan saldırıda bina tamamen yerle bir olurken çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi. - Sputnik Türkiye
2/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

İsrail'in üç katlı bir evi iki füzeyle hedef alan saldırıda bina tamamen yerle bir olurken çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi.

© Sputnik / Abedal Kader Albai

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı.

İsrail ordusunun dün Lübnan&#x27;ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı. - Sputnik Türkiye
3/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı.

© Sputnik / Abedal Kader Albai

Mahalledeki evlerin büyük kısmında çatlaklar oluştu veya büyük hasar meydana geldi.

Mahalledeki evlerin büyük kısmında çatlaklar oluştu veya büyük hasar meydana geldi. - Sputnik Türkiye
4/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

Mahalledeki evlerin büyük kısmında çatlaklar oluştu veya büyük hasar meydana geldi.

© Sputnik / Abedal Kader Albai

Ayrıca birkaç otomobil yanarken veya zarar görürken elektrik kabloları da koptu.

Ayrıca birkaç otomobil yanarken veya zarar görürken elektrik kabloları da koptu. - Sputnik Türkiye
5/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

Ayrıca birkaç otomobil yanarken veya zarar görürken elektrik kabloları da koptu.

© Sputnik / Abedal Kader Albai

Saldırının ardından evlerine dönen vatandaşlar enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalışıyor.

Saldırının ardından evlerine dönen vatandaşlar enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalışıyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

Saldırının ardından evlerine dönen vatandaşlar enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalışıyor.

1/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Al-Jamijmeh kasabasına iki füzeyle düzenlediği saldırı sonucu üç katlı bir bina yerle bir oldu.
2/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

İsrail'in üç katlı bir evi iki füzeyle hedef alan saldırıda bina tamamen yerle bir olurken çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi.

3/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı.

4/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

Mahalledeki evlerin büyük kısmında çatlaklar oluştu veya büyük hasar meydana geldi.

5/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

Ayrıca birkaç otomobil yanarken veya zarar görürken elektrik kabloları da koptu.

6/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

Saldırının ardından evlerine dönen vatandaşlar enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalışıyor.

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