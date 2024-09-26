Lübnan Adalet Bakanı Khoury: Lübnan'a savaş ilan edildi; barış görüşmelerinde henüz bir sonuç yok

Savaşın durdurulması için müzakerelerin doğru yönde ilerlemesini umduklarını belirten Khoury, “Washington'da henüz somut sonuçlar getirmeyen görüşmeler devam ederken, savaş çeşitli biçimler alıyor. Ayrıntıları öğrenmek için Başbakan Necib Mikati'nin Washington'dan dönmesini bekliyoruz. Umarız savaşı durdurmak için müzakereler doğru yönde ilerler” dedi.İsrail ordusunun Lübnan'ın istisnasız her bölgesine saldırmak için mevcut tüm araçları kullandığını belirten Bakan, “Görünüşe göre savaş uzayacak ve ne kadar süreceği hakkında şu anda kimse bir şey söyleyemez” diye konuştu.Lübnan’ın şu ana kadar saldırılara direnmeyi başardığını vurgulayan Khoury, “Lübnan şu ana kadar saldırılara karşı koymayı başardı ve daha uzun süre dayanabileceğimizi umuyoruz. Bize savaş ilan edildi; şu anda ulusal dayanışmamızın olması önemli. Dirençli ve birlik olmalıyız. Bu, Lübnan halkının krizlere karşı birleştiği ilk sefer değil” ifadelerini kullandı.
Lübnan Adalet Bakanı Henri Khoury, Sputnik’e verdiği demeçte Lübnan'a savaş ilan edildiğini, Washington’da devam eden barış görüşmelerinin şu ana kadar sonuç vermediğini söyledi.
Savaşın durdurulması için müzakerelerin doğru yönde ilerlemesini umduklarını belirten Khoury, “Washington'da henüz somut sonuçlar getirmeyen görüşmeler devam ederken, savaş çeşitli biçimler alıyor. Ayrıntıları öğrenmek için Başbakan Necib Mikati'nin Washington'dan dönmesini bekliyoruz. Umarız savaşı durdurmak için müzakereler doğru yönde ilerler” dedi.
İsrail ordusunun Lübnan'ınistisnasız her bölgesine saldırmak için mevcut tüm araçları kullandığını belirten Bakan, “Görünüşe göre savaş uzayacak ve ne kadar süreceği hakkında şu anda kimse bir şey söyleyemez” diye konuştu.
Lübnan’ın şu ana kadar saldırılara direnmeyi başardığını vurgulayan Khoury, “Lübnan şu ana kadar saldırılara karşı koymayı başardı ve daha uzun süre dayanabileceğimizi umuyoruz. Bize savaş ilan edildi; şu anda ulusal dayanışmamızın olması önemli. Dirençli ve birlik olmalıyız. Bu, Lübnan halkının krizlere karşı birleştiği ilk sefer değil” ifadelerini kullandı.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı.