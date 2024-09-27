https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/beyrutta-cok-sayida-patlama-sesi--1088532023.html

Beyrut'ta art arda patlama: Yoğun dumanlar yükseliyor

Beyrut'ta art arda patlama: Yoğun dumanlar yükseliyor

Sputnik Türkiye

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar tırmanırken Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Patlamaların ardından başkentte yoğun... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T18:30+0300

2024-09-27T18:30+0300

2024-09-27T19:47+0300

dünya

patlama

lübnan

beyrut

beyrut limanı

israil

israil-filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088533035_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_16c312c8eb16387846818b8d3b320bdf.jpg

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi. Patlamalar, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.Hasan Nasrallah öldü mü?For News’te yapılan yayınlarda vurulan noktanın Nasrallah’ın bulunduğu yer olduğunu iddia edildi. Ancak Hizbullah tarafından yapılan açıklamaya göre Hasan Nasrallah'ın güvende olduğu belirtildi.İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 773 kişi öldüHizbullah'la devam eden çatışmalarda İsrail Ordusu, Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnanlı yetkililere göre, hava saldırılarında 773 kişi ölürken, 150 bin kişi evlerini taşıdı.

lübnan

beyrut

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hizbullah lideri hasan nasrallah öldü mü, hasan nasrallah öldü, hizbullah saldırı, beyrut patlama son dakika, lübnan patlama son dakika