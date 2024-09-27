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Beyrut'ta art arda patlama: Yoğun dumanlar yükseliyor
Beyrut'ta art arda patlama: Yoğun dumanlar yükseliyor
Sputnik Türkiye
İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar tırmanırken Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Patlamaların ardından başkentte yoğun... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T18:30+0300
2024-09-27T18:30+0300
2024-09-27T19:47+0300
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi. Patlamalar, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.Hasan Nasrallah öldü mü?For News’te yapılan yayınlarda vurulan noktanın Nasrallah’ın bulunduğu yer olduğunu iddia edildi. Ancak Hizbullah tarafından yapılan açıklamaya göre Hasan Nasrallah'ın güvende olduğu belirtildi.İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 773 kişi öldüHizbullah'la devam eden çatışmalarda İsrail Ordusu, Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnanlı yetkililere göre, hava saldırılarında 773 kişi ölürken, 150 bin kişi evlerini taşıdı.
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Beyrut'ta art arda patlama: Yoğun dumanlar yükseliyor
18:30 27.09.2024 (güncellendi: 19:47 27.09.2024)
İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar tırmanırken Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Patlamaların ardından başkentte yoğun duman bulutları gözlemlendi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi. Patlamalar, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.
For News’te yapılan yayınlarda vurulan noktanın Nasrallah’ın bulunduğu yer olduğunu iddia edildi. Ancak Hizbullah tarafından yapılan açıklamaya göre Hasan Nasrallah'ın güvende olduğu belirtildi.
İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 773 kişi öldü
Hizbullah'la devam eden çatışmalarda İsrail Ordusu, Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnanlı yetkililere göre, hava saldırılarında 773 kişi ölürken, 150 bin kişi evlerini taşıdı.