https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/israil-basbakani-netanyahu-iranin-asla-nukleer-silah-sahibi-olmamasini-saglamaliyiz-1088527056.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamalıyız

İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamalıyız

Sputnik Türkiye

Başbakan Netanyahu, İsrail'in 'yaşam savaşı' verdiğini iddia ettiği konuşmasında BM'ye 'yalan ve iftiralara' karşı koymak için geldiğini öne sürdü. Netanyahu... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T17:26+0300

2024-09-27T17:26+0300

2024-09-27T17:28+0300

israil- filistin çatışması

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

israil

benyamin netanyahu

gazze

batı şeria

hamas

hizbullah

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Ülkesinin 'yaşam savaşı' verdiğini belirten İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu yıl BM'ye gelmeyi düşünmediğini belirttiği konuşmnasında BM'den gelen 'yalan ve iftiraları' duyduktan sonra gelme kararı verdiğini ifade etti.Netanyahu BM'ye gelme gerekçesini ise 'gerçeği konuşmak' olarak dile getirdi.'İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamalıyız'Konuşmasında, “İran beş kıtadaki terör ağlarını finanse ediyor" iddiasında bulunan Netanyahu, dünya çok uzun zamandır İran'ı 'yatıştırdığını' ancak bu 'yatıştırman' artık sona ermesi gerektiğini dile getirdi.Netanyahu konuşmasında, "Güvenlik Konseyi'ni İran'a desteği durdurmaya çağırıyorum, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamalıyız. İran'ın milisleri bizi de hedef aldı" cümlesini kaydetti.Konuşmasında Tahran'a da bir mesaj gönderen Netanyahu, "Eğer siz bize saldırırsanız, biz de size saldırırız. Ortadoğu'da her yere ulaşacağız” dedi.'Tüm hedeflerimiz gerçekleşene kadar' Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz'Hamas'ın teslim olması, rehineleri serbest bırakması ve silahlarını teslim etmesi halinde savaşın şimdi sona erebileceğini belirten Netanyahu, aksi takdirde İsrail'in 'tam zafere' kadar devam edeceğini vurguladı.İsrail'in Hizbullah'ı da yeneceğini öne süren Netanyahu, Hizbullah'ın küresel bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.“Buraya artık yeter demek için geldim” cümlesinin altını çizen Netanyahu, 'Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde evlerine dönene kadar rahat etmeyeceğiz' dedi.Netanyahu, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni 'İsrail' olarak gösteren harita kullandıİsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, 'İsrail' olarak gösteren bir harita kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/netanyahunun-bm-genel-kurul-hitabi-protesto-edildi-turk-heyeti-ve-bircok-delegasyon-salonu-terk-1088526092.html

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gazze

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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, israil, benyamin netanyahu, gazze, batı şeria, hamas, hizbullah, iran, nükleer