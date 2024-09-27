https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/israil-basbakani-netanyahu-iranin-asla-nukleer-silah-sahibi-olmamasini-saglamaliyiz-1088527056.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamalıyız
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamalıyız
Sputnik Türkiye
Başbakan Netanyahu, İsrail'in 'yaşam savaşı' verdiğini iddia ettiği konuşmasında BM'ye 'yalan ve iftiralara' karşı koymak için geldiğini öne sürdü. Netanyahu... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T17:26+0300
2024-09-27T17:26+0300
2024-09-27T17:28+0300
israil- filistin çatışması
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
israil
benyamin netanyahu
gazze
batı şeria
hamas
hizbullah
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Ülkesinin 'yaşam savaşı' verdiğini belirten İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu yıl BM'ye gelmeyi düşünmediğini belirttiği konuşmnasında BM'den gelen 'yalan ve iftiraları' duyduktan sonra gelme kararı verdiğini ifade etti.Netanyahu BM'ye gelme gerekçesini ise 'gerçeği konuşmak' olarak dile getirdi.'İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamalıyız'Konuşmasında, “İran beş kıtadaki terör ağlarını finanse ediyor" iddiasında bulunan Netanyahu, dünya çok uzun zamandır İran'ı 'yatıştırdığını' ancak bu 'yatıştırman' artık sona ermesi gerektiğini dile getirdi.Netanyahu konuşmasında, "Güvenlik Konseyi'ni İran'a desteği durdurmaya çağırıyorum, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamalıyız. İran'ın milisleri bizi de hedef aldı" cümlesini kaydetti.Konuşmasında Tahran'a da bir mesaj gönderen Netanyahu, "Eğer siz bize saldırırsanız, biz de size saldırırız. Ortadoğu'da her yere ulaşacağız” dedi.'Tüm hedeflerimiz gerçekleşene kadar' Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz'Hamas'ın teslim olması, rehineleri serbest bırakması ve silahlarını teslim etmesi halinde savaşın şimdi sona erebileceğini belirten Netanyahu, aksi takdirde İsrail'in 'tam zafere' kadar devam edeceğini vurguladı.İsrail'in Hizbullah'ı da yeneceğini öne süren Netanyahu, Hizbullah'ın küresel bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.“Buraya artık yeter demek için geldim” cümlesinin altını çizen Netanyahu, 'Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde evlerine dönene kadar rahat etmeyeceğiz' dedi.Netanyahu, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni 'İsrail' olarak gösteren harita kullandıİsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, 'İsrail' olarak gösteren bir harita kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/netanyahunun-bm-genel-kurul-hitabi-protesto-edildi-turk-heyeti-ve-bircok-delegasyon-salonu-terk-1088526092.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, israil, benyamin netanyahu, gazze, batı şeria, hamas, hizbullah, iran, nükleer
bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, israil, benyamin netanyahu, gazze, batı şeria, hamas, hizbullah, iran, nükleer
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamalıyız
17:26 27.09.2024 (güncellendi: 17:28 27.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Başbakan Netanyahu, İsrail'in 'yaşam savaşı' verdiğini iddia ettiği konuşmasında BM'ye 'yalan ve iftiralara' karşı koymak için geldiğini öne sürdü. Netanyahu konuşmasında ayrıca İran hususuna da değinerek İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlanması gerektiğini savundu.
Ülkesinin 'yaşam savaşı' verdiğini belirten İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu yıl BM'ye gelmeyi düşünmediğini belirttiği konuşmnasında BM'den gelen 'yalan ve iftiraları' duyduktan sonra gelme kararı verdiğini ifade etti.
Netanyahu BM'ye gelme gerekçesini ise 'gerçeği konuşmak' olarak dile getirdi.
'İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamalıyız'
Konuşmasında, “İran beş kıtadaki terör ağlarını finanse ediyor" iddiasında bulunan Netanyahu, dünya çok uzun zamandır İran'ı 'yatıştırdığını' ancak bu 'yatıştırman' artık sona ermesi gerektiğini dile getirdi.
Netanyahu konuşmasında, "Güvenlik Konseyi'ni İran'a desteği durdurmaya çağırıyorum, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamalıyız. İran'ın milisleri bizi de hedef aldı" cümlesini kaydetti.
Konuşmasında Tahran'a da bir mesaj gönderen Netanyahu, "Eğer siz bize saldırırsanız, biz de size saldırırız. Ortadoğu'da her yere ulaşacağız” dedi.
'Tüm hedeflerimiz gerçekleşene kadar' Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz'
Hamas'ın teslim olması, rehineleri serbest bırakması ve silahlarını teslim etmesi halinde savaşın şimdi sona erebileceğini belirten Netanyahu, aksi takdirde İsrail'in 'tam zafere' kadar devam edeceğini vurguladı.
İsrail'in Hizbullah'ı da yeneceğini öne süren Netanyahu, Hizbullah'ın küresel bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.
“Buraya artık yeter demek için geldim” cümlesinin altını çizen Netanyahu, 'Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde evlerine dönene kadar rahat etmeyeceğiz' dedi.
Netanyahu, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni 'İsrail' olarak gösteren harita kullandı
İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, 'İsrail' olarak gösteren bir harita kullandı.