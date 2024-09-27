https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/netanyahunun-bm-genel-kurul-hitabi-protesto-edildi-turk-heyeti-ve-bircok-delegasyon-salonu-terk-1088526092.html
Netanyahu'nun BM Genel Kurul hitabı protesto edildi: Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti
Netanyahu'nun BM Genel Kurul hitabı protesto edildi: Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti
Sputnik Türkiye
Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T16:54+0300
2024-09-27T16:54+0300
2024-09-27T17:12+0300
israil- filistin çatışması
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
israil
benyamin netanyahu
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ahmet yıldız
protesto gösterisi
kerim han
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Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiği ve kürsüye yöneldiği esnada, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğündeki Türk heyetinin, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldığı ifade edildi.Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı ifade edilirken Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han tarafından 'savaş suçu' işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı alınması istenen Netanyahu'nun BM'ye hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/filistin-devlet-baskani-abbastan-savas-sonrasi-icin-12-maddelik-plan-filistin-bizim-vatanimizdir-1088487567.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, israil, benyamin netanyahu, protesto, ahmet yıldız, protesto gösterisi, kerim han, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, israil, benyamin netanyahu, protesto, ahmet yıldız, protesto gösterisi, kerim han, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
Netanyahu'nun BM Genel Kurul hitabı protesto edildi: Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti
16:54 27.09.2024 (güncellendi: 17:12 27.09.2024)
Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti.
Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiği ve kürsüye yöneldiği esnada, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğündeki Türk heyetinin, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldığı ifade edildi.
Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı ifade edilirken Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han tarafından 'savaş suçu' işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı alınması istenen Netanyahu'nun BM'ye hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu.