https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/irana-ahamenisler-donemine-ait-2-bin-500-yillik-bin-100-parca-tarihi-eser-88-yil-sonra-iade-edildi-1088491467.html
İran'a Ahamenişler dönemine ait 2 bin 500 yıllık bin 100 parça tarihi eser 88 yıl sonra iade edildi
İran'a Ahamenişler dönemine ait 2 bin 500 yıllık bin 100 parça tarihi eser 88 yıl sonra iade edildi
Sputnik Türkiye
İran'dan 936 yılında araştırma amacıyla 3 yıllık anlaşma doğrultusunda ABD'ye gönderilen kil tabletler 88 yıl sonra iade edildi. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T03:30+0300
2024-09-27T03:30+0300
2024-09-27T03:30+0300
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İran'ın 1936 yılında incelenmek üzere ABD'ye gönderdiği, Ahameniş (Pers) İmparatorluğu dönemine (MÖ 550-330) ait 1100 tarihi tablet ülkeye iade edildi. Ahameniş dönemine ait 1100 tarihi tablet, İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı taşıyan uçakla İran'a getirildi. İade edilen tarihi eserlere ilişkin bilgi veren Kültürel Miras Turizm ve El Sanatları Bakan Yardımcısı Ali Darabi, "Bu eserler 1932 yılında Persepolis çevresinde yapılan arkeolojik ve turizm kazılarında tespit edilerek keşfedilmiş, 1936'da ise araştırma amacıyla yurt dışına çıkarılmıştı" dedi.Darabi, daha önce de sonuncusu geçen yıl olmak üzere bu eserlerin bir kısmının İran'a iade edildiğini aktaran Darabi, geçen yıl İran'a yapılan beşinci sevkiyatın 3 bin 506 eser içerdiğini kaydetti. İade edilen tabletlerin, Ahameniş döneminde İranlıların yaşamını anlatan konuları içerdiğini ve çivi yazısı ile Elam alfabesiyle yazıldığını belirten Darabi, "Bu tabletler 72 saat süreyle Ulusal Müze'de karantinaya alınacak, ardından İran'da eserlerin okunmasına başlanacak" ifadelerini kullandı.88 yıl sonra yapılan iade1936'da ise araştırma amacıyla ABD'nin Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü, Pers İmparatorluğu döneminden kalma 30 binden fazla kil tabletin üç yıl boyunca ABD'de incelenmesi için kil tabletleri almıştı. Enstitünün eserleri en fazla üç yıl boyunca incelemesi ve ardından İran'a iade etmesi planlanmıştı. Tabletlerin ise bir kısmı 1948, 1950 ve 2004'te ve son olarak 2023'te İran'a iade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/3-bin-500-yillik-mumyalarda-kefir-peyniri-izlerine-rastlandi-kesfedilen-en-eski-peynir-ornegi-1088490284.html
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iran, pers, kil tablet, abd, tarihi eser, iade
iran, pers, kil tablet, abd, tarihi eser, iade
İran'a Ahamenişler dönemine ait 2 bin 500 yıllık bin 100 parça tarihi eser 88 yıl sonra iade edildi
İran'dan 936 yılında araştırma amacıyla 3 yıllık anlaşma doğrultusunda ABD'ye gönderilen kil tabletler 88 yıl sonra iade edildi.
İran'ın 1936 yılında incelenmek üzere ABD'ye gönderdiği, Ahameniş (Pers) İmparatorluğu dönemine (MÖ 550-330) ait 1100 tarihi tablet ülkeye iade edildi. Ahameniş dönemine ait 1100 tarihi tablet, İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı taşıyan uçakla İran'a getirildi.
İade edilen tarihi eserlere ilişkin bilgi veren Kültürel Miras Turizm ve El Sanatları Bakan Yardımcısı Ali Darabi, "Bu eserler 1932 yılında Persepolis çevresinde yapılan arkeolojik ve turizm kazılarında tespit edilerek keşfedilmiş, 1936'da ise araştırma amacıyla yurt dışına çıkarılmıştı" dedi.
Darabi, daha önce de sonuncusu geçen yıl olmak üzere bu eserlerin bir kısmının İran'a iade edildiğini aktaran Darabi, geçen yıl İran'a yapılan beşinci sevkiyatın 3 bin 506 eser içerdiğini kaydetti. İade edilen tabletlerin, Ahameniş döneminde İranlıların yaşamını anlatan konuları içerdiğini ve çivi yazısı ile Elam alfabesiyle yazıldığını belirten Darabi, "Bu tabletler 72 saat süreyle Ulusal Müze'de karantinaya alınacak, ardından İran'da eserlerin okunmasına başlanacak" ifadelerini kullandı.
88 yıl sonra yapılan iade
1936'da ise araştırma amacıyla ABD'nin Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü, Pers İmparatorluğu döneminden kalma 30 binden fazla kil tabletin üç yıl boyunca ABD'de incelenmesi için kil tabletleri almıştı.
Enstitünün eserleri en fazla üç yıl boyunca incelemesi ve ardından İran'a iade etmesi planlanmıştı. Tabletlerin ise bir kısmı 1948, 1950 ve 2004'te ve son olarak 2023'te İran'a iade edilmişti.