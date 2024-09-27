https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/3-bin-500-yillik-mumyalarda-kefir-peyniri-izlerine-rastlandi-kesfedilen-en-eski-peynir-ornegi-1088490284.html

3 bin 500 yıllık mumyalarda kefir peyniri izlerine rastlandı: 'Keşfedilen en eski peynir örneği'

3 bin 500 yıllık mumyalarda kefir peyniri izlerine rastlandı: 'Keşfedilen en eski peynir örneği'

Sputnik Türkiye

Araştırmacılar, 3 bin 500 yıllık mumyalarda kefir peynirinde yaygın olarak bulunan bakteri türlerini tespit etti. Araştırmacılardan Fu Çiaomey bunu 'bu güne... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T01:50+0300

2024-09-27T01:50+0300

2024-09-27T01:50+0300

yaşam

mumya

peynir

araştırma

bakteri

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Yaplan son araştırmalara göre, araştırmacılar, mumyalarda 2003'te keşfedilen 'beyaz maddeler'i inceledi ve 3 bin 500 yılık mumyalarda kefir peynirinin izlerine rastladı. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarım Havzası'ndaki yaklaşık 3 bin 500 yıllık mumyalarda Cell dergisinin yayımladığı araştırmaya göre, kefir peynirinde yaygın olarak bulunan bakteri türlerini tespit edildi.DNA testine tabi tutulan bu maddelerde, inek ve keçi DNA'sının olduğu doğrulandı. İnek ve keçi DNA'larının yanı sıra ise yaygın olarak kefir peynirinde bulunan 'Lactobacillus kefiranofaciens' ve 'Pichia kudriavzevii' türleri de dahil olmak üzere, bazı bakteri örnekleri olduğu ortaya çıktı.Araştırmacılardan Fu Çiaomey, sonucu 'bugüne kadar keşfedilen, bilinen en eski peynir örneği' olarak adlandırarak, eski insanların yeme alışkanlıkları ve kültürüne ışık tutabileceğini söyledi. Ayrıca Fu, "Peynir gibi gıda maddelerinin binlerce yıl boyunca korunması, son derece zordur. Bu da bunu nadir ve değerli bir fırsat haline getirmektedir" diyerek keşfin önemine dikkati çekti.'Eşi benzeri görülmemiş bir çalışma''Lactobacillus kefiranofaciens' bakterisinin nasıl geliştiğini inceleyen araştırmacılar, bu yaklaşık 3 bin 500 yıllık süreç içerisinde bakterinin insanlara daha iyi uyum sağladığını ortaya koydu. Bugün üretilen kefirdeki probiyotik bakterilerin bağırsaklarda bağışıklık reaksiyonlarına neden olma olasılığının daha düşük olduğuna dikkat çeken Fu, "Bu, bakterinin son 3 bin 500 yıl içinde nasıl geliştiğini gözlemlememizi sağlayan, eşi benzeri görülmemiş bir çalışmadır" ifaelerinde bulundu.Mumyalama nasıl yapılır?Mumyalama, bedeni kasıtlı olarak kurutarak ya da bozulmasını önlemek için ilaçlayarak, ölümden sonraki koruma sürecidir. Genellikle bu süreç, ölen kişinin vücudundan nemin çekilmesi ve deriyi ile organları kurutmak amacıyla reçine gibi kimyasallar ya da doğal koruyucuların kullanılmasıyla gerçekleşir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bilim-insanlari-acikladi-yasam-ve-olumden-farkli-ucuncu-bir-durum-kesfedildi-1088473349.html

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mumya, peynir, araştırma, bakteri