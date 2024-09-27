https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/ibb-ve-moskova-sehri-yonetimi-arasinda-isbirligi-protokolu-imzalandi-10-alanda-isbirligi-yapilacak-1088530855.html
İBB ve Moskova şehri yönetimi arasında işbirliği protokolü imzalandı: 10 alanda işbirliği yapılacak
İBB ve Moskova şehri yönetimi arasında işbirliği protokolü imzalandı: 10 alanda işbirliği yapılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile federatif bir yapıya sahip Moskova şehri yönetimi arasında ilişkileri geliştirme hedefiyle işbirliği protokolü... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T18:01+0300
2024-09-27T18:01+0300
2024-09-27T18:01+0300
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane'deki belediye binasında düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Çeremin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ve İBB bürokratları katıldı.Protokol hakkında konuşan İmamoğlu, dünyada önemli konuma sahip iki ülke ve şehrin, bölgenin kaderini de şekillendirdiğini söyledi.İşbirliği protokolü vesilesiyle iki şehrin ihtiyaçlarını daha etkili şekilde karşılayacaklarını belirten İmamoğlu, "Yerel diplomasinin başarılarını uluslararası ölçekte sergileme fırsatı bulacağız" dedi.İstanbul ve Moskova'nın, bölgesel barış ile huzurun sağlanmasında önemli bir aktör olmasını arzu ettiğini kaydeden İmamoğlu, "Zaman zaman oluşan ve oluşacak olumsuz durum ve şartlarda şehirlerin kendi arasında kuracağı ilişkilerin, üstlenebileceği arabuluculuk rollerinin toplumlar arasındaki diyaloğu ayakta tutmada çok büyük etkisi olacak" diye konuştu.Böylesi bir ilişkinin içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, protokolün 2024 ila 2027 yılları arasında geçerli olacağı bilgisini paylaştı.'Protokol, ilişkilerimize de yeni bir boyut katacak'Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Çeremin ise iki şehrin özellikle uluslararası ilişkilerde, ülkeler arasında bir lokomotif görevi gördüğünü dile getirdi.İki ülke ve şehir arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine dikkati çeken Çeremin, şunları aktardı:Konuşmaların ardından heyetler arasında imza töreni gerçekleştirildi. Çeremin ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akçabay, attıkları imzalarla protokole resmiyet kazandırdı.10 alanda işbirliğiSöz konusu protokol ile taraflar arasında 10 farklı alanda işbirliği yapılacağı ifade edildi.İşbirliği yapılacak alanlar ise şöyle oldu:
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türkiye, rusya, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), moskova, moskova belediyesi, işbirliği, protokol, ekrem imamoğlu, andrey burarov
türkiye, rusya, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), moskova, moskova belediyesi, işbirliği, protokol, ekrem imamoğlu, andrey burarov
İBB ve Moskova şehri yönetimi arasında işbirliği protokolü imzalandı: 10 alanda işbirliği yapılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile federatif bir yapıya sahip Moskova şehri yönetimi arasında ilişkileri geliştirme hedefiyle işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre İBB ve Moskova yönetimi arasında 10 alanda işbirliği yapılacağı duyuruldu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane'deki belediye binasında düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Çeremin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ve İBB bürokratları katıldı.
Protokol hakkında konuşan İmamoğlu, dünyada önemli konuma sahip iki ülke ve şehrin, bölgenin kaderini de şekillendirdiğini söyledi.
İşbirliği protokolü vesilesiyle iki şehrin ihtiyaçlarını daha etkili şekilde karşılayacaklarını belirten İmamoğlu, "Yerel diplomasinin başarılarını uluslararası ölçekte sergileme fırsatı bulacağız" dedi.
İstanbul ve Moskova'nın, bölgesel barış ile huzurun sağlanmasında önemli bir aktör olmasını arzu ettiğini kaydeden İmamoğlu, "Zaman zaman oluşan ve oluşacak olumsuz durum ve şartlarda şehirlerin kendi arasında kuracağı ilişkilerin, üstlenebileceği arabuluculuk rollerinin toplumlar arasındaki diyaloğu ayakta tutmada çok büyük etkisi olacak" diye konuştu.
Böylesi bir ilişkinin içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, protokolün 2024 ila 2027 yılları arasında geçerli olacağı bilgisini paylaştı.
'Protokol, ilişkilerimize de yeni bir boyut katacak'
Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Çeremin ise iki şehrin özellikle uluslararası ilişkilerde, ülkeler arasında bir lokomotif görevi gördüğünü dile getirdi.
İki ülke ve şehir arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine dikkati çeken Çeremin, şunları aktardı:
Protokol sadece ekonomik işbirliğine ivme kazandırmayacak, bunun yanında ilişkilerimizin yeni bir boyut, birliktelik kazanmasına katkı sunacak. Daha önce işbirliğimizin olmadığı ama potansiyelimizin büyük olduğu teknoloji, dijitalleşme ve şehircilikle ilgili çok önemli hususlar var. İnanıyorum ki protokol, bundan sonraki işbirliğimizi çeşitlendirmesinin dışında yeni bir potansiyeli ortaya koyacak.
Konuşmaların ardından heyetler arasında imza töreni gerçekleştirildi. Çeremin ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akçabay, attıkları imzalarla protokole resmiyet kazandırdı.
Söz konusu protokol ile taraflar arasında 10 farklı alanda işbirliği yapılacağı ifade edildi.
İşbirliği yapılacak alanlar ise şöyle oldu:
Kentsel planlama ve altyapı çalışmaları, Toplu taşıma ve teknolojik altyapı çalışmaları, Trafik iyileştirme çalışmaları, Kültür ve kültürel mirasın korunması, Turizm geliştirme çalışmaları, Akıllı şehir ve bilişim teknolojileri, Sağlık ve sosyal hizmetler, Dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, İklim değişikliği alanlarında işbirliği.