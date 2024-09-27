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ABD kıyılarını etkisi altına alan Helene Kasırgası uzaydan görüntüledi
ABD kıyılarını etkisi altına alan Helene Kasırgası uzaydan görüntüledi
Sputnik Türkiye
ABD'nin doğu kıyısındaki ve Meksika'nın güneybatısındaki bazı eyaletlerde Kategori 4 şiddetindeki Helene kasırgası dün gece itibariyle etkili olmaya başladı... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, dün akşam Florida ve çevresinde etkili olmaya başlayan Helene kasırgasının rüzgar hızının 225 km/saat olduğunu duyurdu. South Carolina, North Carolina, Georgia ve Florida valileri, eyaletlerinde Helene Kasırgası nedeniyle "acil durum" ilan edildiğini duyurdu. Ani sel uyarıları yapılan eyaletlerde elektrik kesintileri yaşanıyor.Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Helene Kasırgası'nı dün uzaydan görüntüledi. ISS'den yapılan açıklamada "Uluslararası Uzay İstasyonu, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14:25'te (EDT) saatte 190 kilometreyi aşan hızlardaki rüzgarlarla Florida Körfez Kıyısı'na yaklaşan Kasırga Helene'in üzerinden geçti" denildi. Florida Valisi Ron DeSantis, dün düzenlediği basın toplantısında, "Floridalılar yarın sabah uyandıklarında, büyük ihtimalle daha fazla can kaybının yaşandığı ve kesinlikle mal kaybının olacağı bir eyalette uyanacağız" dedi.
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kasırga, abd ulusal kasırga merkezi, florida, abd, helene kasırgası
kasırga, abd ulusal kasırga merkezi, florida, abd, helene kasırgası

ABD kıyılarını etkisi altına alan Helene Kasırgası uzaydan görüntüledi

09:50 27.09.2024 (güncellendi: 10:06 27.09.2024)
© FotoğrafABD kıyılarını etkisi altına alan Helene Kasırgası uzaydan görüntüledi
ABD kıyılarını etkisi altına alan Helene Kasırgası uzaydan görüntüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© Fotoğraf
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ABD'nin doğu kıyısındaki ve Meksika'nın güneybatısındaki bazı eyaletlerde Kategori 4 şiddetindeki Helene kasırgası dün gece itibariyle etkili olmaya başladı. Helene Kasırgası, uzay istasyonundan görüntülendi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, dün akşam Florida ve çevresinde etkili olmaya başlayan Helene kasırgasının rüzgar hızının 225 km/saat olduğunu duyurdu. South Carolina, North Carolina, Georgia ve Florida valileri, eyaletlerinde Helene Kasırgası nedeniyle "acil durum" ilan edildiğini duyurdu. Ani sel uyarıları yapılan eyaletlerde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Helene Kasırgası'nı dün uzaydan görüntüledi. ISS'den yapılan açıklamada "Uluslararası Uzay İstasyonu, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14:25'te (EDT) saatte 190 kilometreyi aşan hızlardaki rüzgarlarla Florida Körfez Kıyısı'na yaklaşan Kasırga Helene'in üzerinden geçti" denildi.
Florida Valisi Ron DeSantis, dün düzenlediği basın toplantısında, "Floridalılar yarın sabah uyandıklarında, büyük ihtimalle daha fazla can kaybının yaşandığı ve kesinlikle mal kaybının olacağı bir eyalette uyanacağız" dedi.
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