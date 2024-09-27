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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yakında Çin'i ziyaret edeceğim

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yakında Çin'i ziyaret edeceğim

Sputnik Türkiye

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin, Çin'in kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bazı açıklamarda bulundu... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T23:13+0300

2024-09-27T23:13+0300

2024-09-27T23:13+0300

dünya

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

çin

çin halk cumhuriyeti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin, Çin'in kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutladığını ifade eden Şimşek, Çin Hükümeti'ne ve halkına tebriklerini sundu.Türkiye ve Çin'in, köklü tarihleri, güçlü kültürel bağları ve kadim medeniyet geçmişleriyle binlerce yıllık etkileşime sahip olduğuna işaret eden Şimşek, bugünkü dostluk ve işbirliğinin de sağlam temeller üzerinde yükseldiğini vurguladı.'Yakında Çin'i ziyaret edeceğim'Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'nin gerçekleştirdikleri verimli görüşmeler başta olmak üzere, ülkeler arasındaki üst düzey temasların, son dönemde ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi Eşbaşkanı olarak yakında Çin'i ziyaret edeceğim. Bu ziyarette ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirmeye katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler, her geçen yıl daha da ivmeleniyor" bilgisini verdi.'Çin, Asya'da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağımız'Bakan Şimşek, Çin'in dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Çin, bizim için Asya'da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağımız. Geçen yıl 48 milyar doları aşan ikili ticaretimizin, daha dengeli şekilde gelişmesi için birlikte çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda, Çinli yatırımcıların son dönemde ülkemize artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor, işbirliğimizin farklı alanlarda daha da güçlenmesini ümit ediyoruz. Keza, bu yıl daha fazla Çinli turistin ülkemizi ziyaret ediyor olması, bizler için çok sevindirici" ifadelerinde bulundu.'İpek Yolu'nun canlandırılması amacıyla çalışıyoruz'Ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine değinen Şimşek, Türkiye ve Çin'in İpek Yolu'nu canlandırmak amacıyla Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Projesi'ni uyumlaştırmak için çalıştıklarını ifade etti. Bu durumun hem bölgesel ticaretin gelişmesine hem de küresel tedarik zincirlerinin daha etkin hale gelmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Şimşek, şunları ekledi:Şimşek, konuşmasını Çince "Dostluğumuz sonsuza kadar sürsün" diyerek tamamladı.

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, çin, çin halk cumhuriyeti