https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/hali-saha-acilisina-geldiler-kirlenmesin-diye-ayakkabilarini-cikarip-girdiler-1088529548.html

Halı saha açılışına geldiler, 'kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkarıp girdiler

Halı saha açılışına geldiler, 'kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkarıp girdiler

Sputnik Türkiye

Bahçesaray'da valilik tarafından yapımı tamamlanan halı saha açıldı. Açılışa gelen çocuklar ise 'kirlenmesin' diyerek halı sahaya ayakkabılarını çıkararak... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T17:35+0300

2024-09-27T17:35+0300

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yaşam

van

bahçesaray

çocuk

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Van Valiliği tarafından Bahçesaray ilçesinde yapımı tamamlanan halı saha, çocukların kullanımına açıldı. 'Kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkararak içeri giren çocukların mutluluğu kameralara yansıdı. Sahada koşarak takla atan çocuklar, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.Van Valiliği de “Her şey çocuklarımız mutluluğu için” başlığıyla videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sila-bebegin-durumu-kotuye-gidiyor-1088520939.html

van

bahçesaray

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van, bahçesaray, çocuk