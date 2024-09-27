https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/hali-saha-acilisina-geldiler-kirlenmesin-diye-ayakkabilarini-cikarip-girdiler-1088529548.html
Halı saha açılışına geldiler, 'kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkarıp girdiler
Halı saha açılışına geldiler, 'kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkarıp girdiler
Sputnik Türkiye
Bahçesaray'da valilik tarafından yapımı tamamlanan halı saha açıldı. Açılışa gelen çocuklar ise 'kirlenmesin' diyerek halı sahaya ayakkabılarını çıkararak... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T17:35+0300
2024-09-27T17:35+0300
2024-09-27T17:47+0300
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Van Valiliği tarafından Bahçesaray ilçesinde yapımı tamamlanan halı saha, çocukların kullanımına açıldı. 'Kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkararak içeri giren çocukların mutluluğu kameralara yansıdı. Sahada koşarak takla atan çocuklar, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.Van Valiliği de “Her şey çocuklarımız mutluluğu için” başlığıyla videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sila-bebegin-durumu-kotuye-gidiyor-1088520939.html
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Halı saha açılışına geldiler, 'kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkarıp girdiler
17:35 27.09.2024 (güncellendi: 17:47 27.09.2024)
Bahçesaray'da valilik tarafından yapımı tamamlanan halı saha açıldı. Açılışa gelen çocuklar ise 'kirlenmesin' diyerek halı sahaya ayakkabılarını çıkararak girdi.
Van Valiliği tarafından Bahçesaray ilçesinde yapımı tamamlanan halı saha, çocukların kullanımına açıldı. 'Kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkararak içeri giren çocukların mutluluğu kameralara yansıdı. Sahada koşarak takla atan çocuklar, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
Van Valiliği de “Her şey çocuklarımız mutluluğu için” başlığıyla videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.