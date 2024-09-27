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Guterres'le görüşen Lavrov'dan Ukrayna'yla ilgili sözde barışçıl inisiyatiflere dair uyarı
Guterres'le görüşen Lavrov'dan Ukrayna'yla ilgili sözde barışçıl inisiyatiflere dair uyarı
Sputnik Türkiye
Lavroıv, Guterres'le yaptığı görüşmede Ukrayna krizi bağlamında ortaya atılan sözde barışçıl inisiyatiflerden uzak durulması uyarısında bulundu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T11:43+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı görüşmede, BM yapılarının Ukrayna'yla ilgili sözde barışçıl inisiyatiflere çekilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 79. BM Genel Kurulu toplantıları marjında BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi.Görüşme sırasında Lavrov, Kiev rejiminin suçlarına yönelik de olmak üzere, tarafsızlık ve eşit mesafe ilkelerine BM Genel Sekreterliği'nin yönetimi ve tüm çalışanları tarafından harfiyen uyulmasının önemini vurguladı.Bu bağlamda Lavrov, BM temsilcilerinin Ukrayna krizi kapsamında politize edilmiş sözde barışçıl inisiyatiflere çekilmesine izin verilmemesini Guterres'ten önemle talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/batili-ulkeler-ukraynaya-rusyayi-vurma-izni-vermeyi-tartisiyor-abdnin-cekincesi-ne-1088503950.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, bm genel kurulu, bm genel sekreterliği, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, bm genel kurulu, bm genel sekreterliği, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu

Guterres'le görüşen Lavrov'dan Ukrayna'yla ilgili sözde barışçıl inisiyatiflere dair uyarı

11:43 27.09.2024
lavrov guterres
lavrov guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
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Lavroıv, Guterres'le yaptığı görüşmede Ukrayna krizi bağlamında ortaya atılan sözde barışçıl inisiyatiflerden uzak durulması uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı görüşmede, BM yapılarının Ukrayna'yla ilgili sözde barışçıl inisiyatiflere çekilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 79. BM Genel Kurulu toplantıları marjında BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi.

Görüşme sırasında Lavrov, Kiev rejiminin suçlarına yönelik de olmak üzere, tarafsızlık ve eşit mesafe ilkelerine BM Genel Sekreterliği'nin yönetimi ve tüm çalışanları tarafından harfiyen uyulmasının önemini vurguladı.

Bu bağlamda Lavrov, BM temsilcilerinin Ukrayna krizi kapsamında politize edilmiş sözde barışçıl inisiyatiflere çekilmesine izin verilmemesini Guterres'ten önemle talep etti.
Líder ucraniano Vladimir Zelensky, à esquerda, é observado por Rich Hansen, representante do diretor da Fábrica de Munição do Exército de Scranton, enquanto assina o fornecimento de material bélico em Scranton, Pensilvânia, 22 de setembro de 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
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