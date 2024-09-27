Guterres'le görüşen Lavrov'dan Ukrayna'yla ilgili sözde barışçıl inisiyatiflere dair uyarı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı görüşmede, BM yapılarının Ukrayna'yla ilgili sözde barışçıl inisiyatiflere çekilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 79. BM Genel Kurulu toplantıları marjında BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi.



Görüşme sırasında Lavrov, Kiev rejiminin suçlarına yönelik de olmak üzere, tarafsızlık ve eşit mesafe ilkelerine BM Genel Sekreterliği'nin yönetimi ve tüm çalışanları tarafından harfiyen uyulmasının önemini vurguladı.



Bu bağlamda Lavrov, BM temsilcilerinin Ukrayna krizi kapsamında politize edilmiş sözde barışçıl inisiyatiflere çekilmesine izin verilmemesini Guterres'ten önemle talep etti.