https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/batili-ulkeler-ukraynaya-rusyayi-vurma-izni-vermeyi-tartisiyor-abdnin-cekincesi-ne-1088503950.html

Batılı ülkeler Ukrayna'ya Rusya'yı vurma izni vermeyi tartışıyor: ABD'nin çekincesi ne?

Batılı ülkeler Ukrayna'ya Rusya'yı vurma izni vermeyi tartışıyor: ABD'nin çekincesi ne?

Sputnik Türkiye

Kiev'e Rusya'nın derinliklerine Batı yapımı silahlarla saldırı düzenleme izin verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken ABD basını, Washington'un çekincesini... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T11:01+0300

2024-09-27T11:01+0300

2024-09-27T11:01+0300

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New York Times (NYT) gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde, ABD istihbaratının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne Rusya'nın derinliklerine saldırı düzenleme izni verilmesine cevaben Moskova'nın ciddi önlemler alabileceğini dışlamadığını belirtti.NYT'nin haberinde, "Daha önce yayınlamayan istihbarat değerlendirmesinde, Ukrayna'nın bu silahlara sınırlı sayıda sahip olması ve Batılı müttefiklerin bunları daha ne kadar temin edebileceğinin belirsiz olması nedeniyle, uzun menzilli füzelerin çatışmanın gidişatı üzerindeki etkisi düşük görülüyor" dendi.ABD Başkanı Joe Biden'a en yakın danışmanların Rusya'nın 'ölümcül' yanıt vereceği görüşünde olduklarını aktaran NYT, buna bağlı olarak Moskova'dan gelecek olası yanıtın sonuçlarını öngörmenin mümkün olmaması nedeniyle ABD'nin izin konusunda çekinceleri olduğunun altını çizdi.NYT, bu durumun Biden'ın Kiev'e izin vermekte bu kadar zorlanmasını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e 'hayır' demesini kısmen açıkladığını kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'in Batı'nın silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesini defalarca talep etmişti.Zelenskiy 79. BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de Başkan Biden'la dün bir görüşme gerçekleştirse de, Beyaz Saray, Kiev'in uzun menzilli silah kullanmasına ilişkin yasak hakkında bir yaklaşım değişikliği olduğunu duyurmamıştı.ABD, Ukrayna'ya bu konuda şimdilik izin vermese de, Kiev'e askeri yardımını genişletmeye devam ediyor.ABD Başkanı Biden, dün yazılı bir açıklama yaparak, Ukrayna'ya toplam 7.9 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamış ve Kiev'in savaşı kazanmasına yardım etmeye devam edeceklerini vurgulamıştı.Biden'ın açıklamasına göre pazartesi günü ABD'de sona erecek 2024 mali yılı bitmeden, daha önce Ukrayna için Kongre onayı alınan bütçeden kalan 5.5 milyar dolar Ukrayna'ya ivedi şekilde gönderilecek.Buna ilaveten ABD yönetimi, Ukrayna'ya gönderilmek üzere 2.4 milyar dolar değerinde silah temin ederek bu silahları Kiev'e gönderecek.Rusya silah sevkiyatlarına karşı çıkıyorRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/ukrayna-ordusundan-vahset-kursk-bolgesi-sakinini-kilisede-astilar-1088501200.html

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