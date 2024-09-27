Batılı ülkeler Ukrayna'ya Rusya'yı vurma izni vermeyi tartışıyor: ABD'nin çekincesi ne?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Reyhan Karaca, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ortadoğu'da son gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail medyasının iddiaları, askeri hamlelere meşruiyet kazandırmak için ortaya atılmış olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:38
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünya Ticaret Örgütü mal, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki hususları da kapsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
FETÖ, Hava Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendi?ı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Soner Olgun, stüdyo konuğumuz
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/batili-ulkeler-ukraynaya-rusyayi-vurma-izni-vermeyi-tartisiyor-abdnin-cekincesi-ne-1088503950.html
Batılı ülkeler Ukrayna'ya Rusya'yı vurma izni vermeyi tartışıyor: ABD'nin çekincesi ne?
Batılı ülkeler Ukrayna'ya Rusya'yı vurma izni vermeyi tartışıyor: ABD'nin çekincesi ne?
Sputnik Türkiye
Kiev'e Rusya'nın derinliklerine Batı yapımı silahlarla saldırı düzenleme izin verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken ABD basını, Washington'un çekincesini... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T11:01+0300
2024-09-27T11:01+0300
ukrayna krizi
abd
beyaz saray
joe biden
washington
abd istihbarat topluluğu
istihbarat
istihbarat raporu
istihbarat servisi
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088503932_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_aaf06ec01687138c8211ce9fc5ba48c1.jpg
New York Times (NYT) gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde, ABD istihbaratının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne Rusya'nın derinliklerine saldırı düzenleme izni verilmesine cevaben Moskova'nın ciddi önlemler alabileceğini dışlamadığını belirtti.NYT'nin haberinde, "Daha önce yayınlamayan istihbarat değerlendirmesinde, Ukrayna'nın bu silahlara sınırlı sayıda sahip olması ve Batılı müttefiklerin bunları daha ne kadar temin edebileceğinin belirsiz olması nedeniyle, uzun menzilli füzelerin çatışmanın gidişatı üzerindeki etkisi düşük görülüyor" dendi.ABD Başkanı Joe Biden'a en yakın danışmanların Rusya'nın 'ölümcül' yanıt vereceği görüşünde olduklarını aktaran NYT, buna bağlı olarak Moskova'dan gelecek olası yanıtın sonuçlarını öngörmenin mümkün olmaması nedeniyle ABD'nin izin konusunda çekinceleri olduğunun altını çizdi.NYT, bu durumun Biden'ın Kiev'e izin vermekte bu kadar zorlanmasını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e 'hayır' demesini kısmen açıkladığını kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'in Batı'nın silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesini defalarca talep etmişti.Zelenskiy 79. BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de Başkan Biden'la dün bir görüşme gerçekleştirse de, Beyaz Saray, Kiev'in uzun menzilli silah kullanmasına ilişkin yasak hakkında bir yaklaşım değişikliği olduğunu duyurmamıştı.ABD, Ukrayna'ya bu konuda şimdilik izin vermese de, Kiev'e askeri yardımını genişletmeye devam ediyor.ABD Başkanı Biden, dün yazılı bir açıklama yaparak, Ukrayna'ya toplam 7.9 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamış ve Kiev'in savaşı kazanmasına yardım etmeye devam edeceklerini vurgulamıştı.Biden'ın açıklamasına göre pazartesi günü ABD'de sona erecek 2024 mali yılı bitmeden, daha önce Ukrayna için Kongre onayı alınan bütçeden kalan 5.5 milyar dolar Ukrayna'ya ivedi şekilde gönderilecek.Buna ilaveten ABD yönetimi, Ukrayna'ya gönderilmek üzere 2.4 milyar dolar değerinde silah temin ederek bu silahları Kiev'e gönderecek.Rusya silah sevkiyatlarına karşı çıkıyorRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/ukrayna-ordusundan-vahset-kursk-bolgesi-sakinini-kilisede-astilar-1088501200.html
washington
ukrayna
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088503932_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_193cd97fe8fd8f9756f78029c9083255.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, beyaz saray, joe biden, washington, abd istihbarat topluluğu, istihbarat, istihbarat raporu, istihbarat servisi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, rusya ordusu, sergey lavrov, abd, nato
abd, beyaz saray, joe biden, washington, abd istihbarat topluluğu, istihbarat, istihbarat raporu, istihbarat servisi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, rusya ordusu, sergey lavrov, abd, nato

Batılı ülkeler Ukrayna'ya Rusya'yı vurma izni vermeyi tartışıyor: ABD'nin çekincesi ne?

11:01 27.09.2024
© AP PhotoLíder ucraniano Vladimir Zelensky, à esquerda, é observado por Rich Hansen, representante do diretor da Fábrica de Munição do Exército de Scranton, enquanto assina o fornecimento de material bélico em Scranton, Pensilvânia, 22 de setembro de 2024.
Líder ucraniano Vladimir Zelensky, à esquerda, é observado por Rich Hansen, representante do diretor da Fábrica de Munição do Exército de Scranton, enquanto assina o fornecimento de material bélico em Scranton, Pensilvânia, 22 de setembro de 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AP Photo
Abone ol
Kiev'e Rusya'nın derinliklerine Batı yapımı silahlarla saldırı düzenleme izin verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken ABD basını, Washington'un çekincesini yazdı.
New York Times (NYT) gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde, ABD istihbaratının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne Rusya'nın derinliklerine saldırı düzenleme izni verilmesine cevaben Moskova'nın ciddi önlemler alabileceğini dışlamadığını belirtti.

NYT'nin haberinde, "Daha önce yayınlamayan istihbarat değerlendirmesinde, Ukrayna'nın bu silahlara sınırlı sayıda sahip olması ve Batılı müttefiklerin bunları daha ne kadar temin edebileceğinin belirsiz olması nedeniyle, uzun menzilli füzelerin çatışmanın gidişatı üzerindeki etkisi düşük görülüyor" dendi.

ABD Başkanı Joe Biden'a en yakın danışmanların Rusya'nın 'ölümcül' yanıt vereceği görüşünde olduklarını aktaran NYT, buna bağlı olarak Moskova'dan gelecek olası yanıtın sonuçlarını öngörmenin mümkün olmaması nedeniyle ABD'nin izin konusunda çekinceleri olduğunun altını çizdi.

NYT, bu durumun Biden'ın Kiev'e izin vermekte bu kadar zorlanmasını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e 'hayır' demesini kısmen açıkladığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'in Batı'nın silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesini defalarca talep etmişti.

Zelenskiy 79. BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de Başkan Biden'la dün bir görüşme gerçekleştirse de, Beyaz Saray, Kiev'in uzun menzilli silah kullanmasına ilişkin yasak hakkında bir yaklaşım değişikliği olduğunu duyurmamıştı.

ABD, Ukrayna'ya bu konuda şimdilik izin vermese de, Kiev'e askeri yardımını genişletmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Biden, dün yazılı bir açıklama yaparak, Ukrayna'ya toplam 7.9 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamış ve Kiev'in savaşı kazanmasına yardım etmeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

Biden'ın açıklamasına göre pazartesi günü ABD'de sona erecek 2024 mali yılı bitmeden, daha önce Ukrayna için Kongre onayı alınan bütçeden kalan 5.5 milyar dolar Ukrayna'ya ivedi şekilde gönderilecek.

Buna ilaveten ABD yönetimi, Ukrayna'ya gönderilmek üzere 2.4 milyar dolar değerinde silah temin ederek bu silahları Kiev'e gönderecek.

Rusya silah sevkiyatlarına karşı çıkıyor

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
Kursk bölgesi sınır kısmı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusundan vahşet: 'Kursk Bölgesi sakinini kilisede astılar'
09:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала