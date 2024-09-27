https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/gazeteci-faruk-zabci-hayatini-kaybetti-1088541055.html

Gazeteci Faruk Zabcı hayatını kaybetti

Gazeteci Faruk Zabcı hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD’nin Irak işgaline başladığı anlarda Bağdat’a düşen ilk bombayı görüntüleyen gazeteci Faruk Zabcı hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde İngiltere'nin... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T23:54+0300

2024-09-27T23:54+0300

2024-09-27T23:54+0300

türkiye

gazete

irak

türk askeri

abd

çuval

çuval olayı

haber

gazeteci

gazeteci ölümü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/04/1043343577_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5e4f4ff8fedb945bc5d55e1eeeed2119.jpg

Türk basının önemli isimlerinden Faruk Zabcı, 77 yaşında Londra'da kaldığı bakımevinde kalp krizi geçirerek vefat etti.Galatasaray Lisesi mezunu gazeteci Faruk Zabcı Londra'da kaldığı bakımevinde kalp krizi geçirerek sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Faruk Zabcı’nın vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında “Faruk Zabcı’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” dedi.Faruk Zabcı kimdir?İstanbul’da 1947 yılında doğan Faruk Zabcı Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Gazetecilik faaliyetleri ile geniş yankı uyandıran Faruk Zabcı İngiltere'de uzun yıllar Türk basınını temsil etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/egm-duyurdu-gazeteci-murat-agirelin-tehdit-edildigi-videoda-yer-alan-2-kisi-gozaltinaalindi-1087661120.html

türkiye

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

faruk zabcı kimdir, abd çuval geçirme olayı, türk askeri çuval olayı, somalili korsanlar, bağdat'a düşen ilk bomba