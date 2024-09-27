https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/gazeteci-faruk-zabci-hayatini-kaybetti-1088541055.html
Gazeteci Faruk Zabcı hayatını kaybetti
Gazeteci Faruk Zabcı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD’nin Irak işgaline başladığı anlarda Bağdat’a düşen ilk bombayı görüntüleyen gazeteci Faruk Zabcı hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde İngiltere'nin... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T23:54+0300
2024-09-27T23:54+0300
2024-09-27T23:54+0300
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Türk basının önemli isimlerinden Faruk Zabcı, 77 yaşında Londra'da kaldığı bakımevinde kalp krizi geçirerek vefat etti.Galatasaray Lisesi mezunu gazeteci Faruk Zabcı Londra'da kaldığı bakımevinde kalp krizi geçirerek sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Faruk Zabcı’nın vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında “Faruk Zabcı’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” dedi.Faruk Zabcı kimdir?İstanbul’da 1947 yılında doğan Faruk Zabcı Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Gazetecilik faaliyetleri ile geniş yankı uyandıran Faruk Zabcı İngiltere'de uzun yıllar Türk basınını temsil etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/egm-duyurdu-gazeteci-murat-agirelin-tehdit-edildigi-videoda-yer-alan-2-kisi-gozaltinaalindi-1087661120.html
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faruk zabcı kimdir, abd çuval geçirme olayı, türk askeri çuval olayı, somalili korsanlar, bağdat'a düşen ilk bomba
faruk zabcı kimdir, abd çuval geçirme olayı, türk askeri çuval olayı, somalili korsanlar, bağdat'a düşen ilk bomba
Gazeteci Faruk Zabcı hayatını kaybetti
ABD’nin Irak işgaline başladığı anlarda Bağdat’a düşen ilk bombayı görüntüleyen gazeteci Faruk Zabcı hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde İngiltere'nin başkenti Londra’da kaldığı bakımevinde kalp krizi geçiren 77 yaşındaki duayen gazeteci Sürekli Basın Kartı ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi.
Türk basının önemli isimlerinden Faruk Zabcı, 77 yaşında Londra'da kaldığı bakımevinde kalp krizi geçirerek vefat etti.
Galatasaray Lisesi mezunu gazeteci Faruk Zabcı Londra'da kaldığı bakımevinde kalp krizi geçirerek sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Faruk Zabcı’nın vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında “Faruk Zabcı’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” dedi.
İstanbul’da 1947 yılında doğan Faruk Zabcı Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Gazetecilik faaliyetleri ile geniş yankı uyandıran Faruk Zabcı İngiltere'de uzun yıllar Türk basınını temsil etti.
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