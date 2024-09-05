https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/egm-duyurdu-gazeteci-murat-agirelin-tehdit-edildigi-videoda-yer-alan-2-kisi-gozaltinaalindi-1087661120.html
EGM duyurdu: Gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan 2 kişi gözaltına alındı
EGM duyurdu: Gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan 2 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan iki kişinin İzmir'deki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındığını... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T01:13+0300
2024-09-05T01:13+0300
2024-09-05T01:13+0300
türkiye
murat ağırel
gazeteci
tehdit
emniyet genel müdürlüğü (egm)
gözaltı
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Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından, bir video ile öldürülmesi için ihale açıldığına ve infaz emrinin verildiğine dair aldığı tehditi paylaşmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, videoda yer alan iki kişinin İzmir'de yakalandığını bildirildi.EGM, Murat Ağırel'e tehdit videosunda yer alan 2 kişinin gözaltına alındığını belirttiği açıklamasında, "4 Eylül tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir'deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 tabanca, bir miktar uyuşturucu, 4 cep telefonu ve 1 tripod ele geçirilmiştir. O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan, Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.Murat Ağırel'e tehdit içerikli video gönderilmiştiGazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabında paylaştığı videoda aldığı tehditi paylaşmıştı. Videoda yüzü maskeyle kapalı olan kişi şunları söylemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/gazeteci-murat-agirel-oldurulmem-icin-ihale-acildigi-ve-infaz-emrimin-verildigi-acikca-belirtiliyor-1087586758.html
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EGM duyurdu: Gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan 2 kişi gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan iki kişinin İzmir'deki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Videoda yer alan iki kişiden birinin 12, diğerinin ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edildi.
Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından, bir video ile öldürülmesi için ihale açıldığına ve infaz emrinin verildiğine dair aldığı tehditi paylaşmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, videoda yer alan iki kişinin İzmir'de yakalandığını bildirildi.
EGM, Murat Ağırel'e tehdit videosunda yer alan 2 kişinin gözaltına alındığını belirttiği açıklamasında, "4 Eylül tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir'deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 tabanca, bir miktar uyuşturucu, 4 cep telefonu ve 1 tripod ele geçirilmiştir. O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan, Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Murat Ağırel'e tehdit içerikli video gönderilmişti
Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabında paylaştığı videoda aldığı tehditi paylaşmıştı. Videoda yüzü maskeyle kapalı olan kişi şunları söylemişti:
"Gazeteci Murat Ağırel'in ihalesi sana geldi. Bunları ben bilmiyor muyum zannediyorsun? Yalan mı? Yalansa çık yalan de, hadi. Kabul ettin sonra yemedi medyaya düşerim diye almadın ihaleyi. Cinayet senin branşın sonra tekrar kabul ettin. Murat Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtin."