EGM duyurdu: Gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan 2 kişi gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
06:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
11:24
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
e-Ticarette tüketici nelere dikkat etmeli?
12:05
83 dk
HABER MASASI
2020 yılından bu yana adı YKS olan üniversite giriş sınavının isimleri geçmişten bugüne kadar nasıl değişti bir bakalım.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin 2023 yılı telekom sektörü gerçekleşmeleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Beyaz yakalıların iş hayatındaki zorluklar
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘AFD ile Hristiyan Demokratların birlikte davranabileceği yeni bir büyük koalisyon pişiriliyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Trump açıkladı: Barış için planım var
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan ABD arabulucuğu açıklaması: Yeni bir girişime gerek yok
18:41
2 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Sınır kapılarında rekor kırıldı
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
20:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Macron'un azledilmesi için imza toplandı
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
20:53
3 dk
SESLİ HABER
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
22:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşacak
08:10
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/egm-duyurdu-gazeteci-murat-agirelin-tehdit-edildigi-videoda-yer-alan-2-kisi-gozaltinaalindi-1087661120.html
EGM duyurdu: Gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan 2 kişi gözaltına alındı
EGM duyurdu: Gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan 2 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan iki kişinin İzmir'deki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındığını... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T01:13+0300
2024-09-05T01:13+0300
türkiye
murat ağırel
gazeteci
tehdit
emniyet genel müdürlüğü (egm)
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087587072_0:56:478:325_1920x0_80_0_0_a71f9bec24704c09c50023e848523068.png
Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından, bir video ile öldürülmesi için ihale açıldığına ve infaz emrinin verildiğine dair aldığı tehditi paylaşmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, videoda yer alan iki kişinin İzmir'de yakalandığını bildirildi.EGM, Murat Ağırel'e tehdit videosunda yer alan 2 kişinin gözaltına alındığını belirttiği açıklamasında, "4 Eylül tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir'deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 tabanca, bir miktar uyuşturucu, 4 cep telefonu ve 1 tripod ele geçirilmiştir. O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan, Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.Murat Ağırel'e tehdit içerikli video gönderilmiştiGazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabında paylaştığı videoda aldığı tehditi paylaşmıştı. Videoda yüzü maskeyle kapalı olan kişi şunları söylemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/gazeteci-murat-agirel-oldurulmem-icin-ihale-acildigi-ve-infaz-emrimin-verildigi-acikca-belirtiliyor-1087586758.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087587072_0:11:478:370_1920x0_80_0_0_737fbc0eb33f80c430443d6e4662ef41.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
murat ağırel tehdit, murat ağırel gazeteci, gazeteci murat ağırel video, murat ağırel kimdir
murat ağırel tehdit, murat ağırel gazeteci, gazeteci murat ağırel video, murat ağırel kimdir

EGM duyurdu: Gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan 2 kişi gözaltına alındı

01:13 05.09.2024
Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor
Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan iki kişinin İzmir'deki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Videoda yer alan iki kişiden birinin 12, diğerinin ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edildi.
Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından, bir video ile öldürülmesi için ihale açıldığına ve infaz emrinin verildiğine dair aldığı tehditi paylaşmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, videoda yer alan iki kişinin İzmir'de yakalandığını bildirildi.
EGM, Murat Ağırel'e tehdit videosunda yer alan 2 kişinin gözaltına alındığını belirttiği açıklamasında, "4 Eylül tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir'deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 tabanca, bir miktar uyuşturucu, 4 cep telefonu ve 1 tripod ele geçirilmiştir. O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan, Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Murat Ağırel'e tehdit içerikli video gönderilmişti

Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabında paylaştığı videoda aldığı tehditi paylaşmıştı. Videoda yüzü maskeyle kapalı olan kişi şunları söylemişti:
"Gazeteci Murat Ağırel'in ihalesi sana geldi. Bunları ben bilmiyor muyum zannediyorsun? Yalan mı? Yalansa çık yalan de, hadi. Kabul ettin sonra yemedi medyaya düşerim diye almadın ihaleyi. Cinayet senin branşın sonra tekrar kabul ettin. Murat Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtin."
Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
TÜRKİYE
Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor
3 Eylül, 13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала