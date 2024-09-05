https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/egm-duyurdu-gazeteci-murat-agirelin-tehdit-edildigi-videoda-yer-alan-2-kisi-gozaltinaalindi-1087661120.html

EGM duyurdu: Gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan 2 kişi gözaltına alındı

EGM duyurdu: Gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan 2 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edildiği videoda yer alan iki kişinin İzmir'deki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındığını... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T01:13+0300

2024-09-05T01:13+0300

2024-09-05T01:13+0300

türkiye

murat ağırel

gazeteci

tehdit

emniyet genel müdürlüğü (egm)

gözaltı

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Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından, bir video ile öldürülmesi için ihale açıldığına ve infaz emrinin verildiğine dair aldığı tehditi paylaşmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, videoda yer alan iki kişinin İzmir'de yakalandığını bildirildi.EGM, Murat Ağırel'e tehdit videosunda yer alan 2 kişinin gözaltına alındığını belirttiği açıklamasında, "4 Eylül tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir'deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 tabanca, bir miktar uyuşturucu, 4 cep telefonu ve 1 tripod ele geçirilmiştir. O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan, Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.Murat Ağırel'e tehdit içerikli video gönderilmiştiGazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabında paylaştığı videoda aldığı tehditi paylaşmıştı. Videoda yüzü maskeyle kapalı olan kişi şunları söylemişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/gazeteci-murat-agirel-oldurulmem-icin-ihale-acildigi-ve-infaz-emrimin-verildigi-acikca-belirtiliyor-1087586758.html

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