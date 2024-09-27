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Eski futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı
Eski futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Serhat Akın, silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından yaralandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Akın "Ayağıma sıktılar, son... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
serhat akın
silahlı saldırı
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Televizyon programları için futbol yorumculuğu yapan Akın, program çıkışı ayaklarından vurulduğunu sosyal medyadan paylaştı.Serhat Akın, paylaşımında "Ayağıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.Saldırı sonrası Akın, yaralanarak yere yığıldı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.Polis incelemelerini sürdürüyor.
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Eski futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı

00:35 27.09.2024 (güncellendi: 01:08 27.09.2024)
© AAEski futbolcu Serhat Akın
Eski futbolcu Serhat Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA
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Serhat Akın, silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından yaralandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Akın "Ayağıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Televizyon programları için futbol yorumculuğu yapan Akın, program çıkışı ayaklarından vurulduğunu sosyal medyadan paylaştı.
Serhat Akın, paylaşımında "Ayağıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.
Saldırı sonrası Akın, yaralanarak yere yığıldı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Polis incelemelerini sürdürüyor.
© Fotoğraf : Sosyal medya Serhat AkınSerhat Akın silahlı saldırıya uğradı
Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı
© Fotoğraf : Sosyal medya Serhat Akın
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