https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/eski-milli-futbolcu-serhat-akin-silahli-saldiriya-ugradigini-acikladi-1088489487.html
Eski futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı
Eski futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Serhat Akın, silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından yaralandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Akın "Ayağıma sıktılar, son... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T00:35+0300
2024-09-27T00:35+0300
2024-09-27T01:08+0300
türkiye
serhat akın
silahlı saldırı
son dakika
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Televizyon programları için futbol yorumculuğu yapan Akın, program çıkışı ayaklarından vurulduğunu sosyal medyadan paylaştı.Serhat Akın, paylaşımında "Ayağıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.Saldırı sonrası Akın, yaralanarak yere yığıldı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.Polis incelemelerini sürdürüyor.
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Eski futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı
00:35 27.09.2024 (güncellendi: 01:08 27.09.2024)
Serhat Akın, silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından yaralandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Akın "Ayağıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Televizyon programları için futbol yorumculuğu yapan Akın, program çıkışı ayaklarından vurulduğunu sosyal medyadan paylaştı.
Serhat Akın, paylaşımında "Ayağıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.
Saldırı sonrası Akın, yaralanarak yere yığıldı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Polis incelemelerini sürdürüyor.