Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme komisyonları yönetmeliğini onayladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz Reyhan Karaca
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ortadoğu'da son gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:38
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/ermenistan-anayasa-mahkemesi-azerbaycan-ermenistan-sinir-belirleme-komisyonlari-yonetmeligini-1088490856.html
Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme komisyonları yönetmeliğini onayladı
Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme komisyonları yönetmeliğini onayladı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği Ermenistan... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T02:33+0300
2024-09-27T02:33+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
sınır
anayasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0e/1061155389_0:73:2331:1384_1920x0_80_0_0_7f467c23942a1c8cbafb571e71a1f29e.jpg
Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği Anayasa'ya uygun olarak değerlendirdi.Ermenistan Anayasa Mahkemesinde görüşülen yönetmelik, Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Anayasası'na uygun bulundu. Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kasım 2021'de Soçi'de yaptığı görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi için komisyon kurulması kararlaştırılmıştı.Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım 2023'te Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın başkanlığında Gazah-İcevan bölgesinde düzenlenen toplantıda yönetmelik konusunda anlaşmaya varmıştı.Ermenistan Hükümeti, söz konusu yönetmeliği 5 Eylül'de onaylamış ve ardından Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ilham-aliyev-diyorlar-ki-azerbaycan-karabagi-isgal-etti-bir-ulke-kendi-topragini-nasil-isgal-1088261981.html
azerbaycan
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0e/1061155389_195:0:2136:1456_1920x0_80_0_0_6294fbb902361d9efc0c5939d21e5d0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
azerbaycan, ermenistan, sınır, anayasa
azerbaycan, ermenistan, sınır, anayasa

Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme komisyonları yönetmeliğini onayladı

02:33 27.09.2024
© AP PhotoAzerbaycan-Ermenistan sınır
Azerbaycan-Ermenistan sınır - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AP Photo
Abone ol
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği Ermenistan Anayasası'na uygun bulundu.
Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği Anayasa'ya uygun olarak değerlendirdi.
Ermenistan Anayasa Mahkemesinde görüşülen yönetmelik, Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Anayasası'na uygun bulundu.
Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Devlet Sınırının Çizilmesi ve Sınır Güvenliğine İlişkin Komisyon ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırının Çizilmesine İlişkin Devlet Komisyonunun Ortak Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'te belirtilen yükümlülükler, Anayasa'ya uygundur.

Ne olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kasım 2021'de Soçi'de yaptığı görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi için komisyon kurulması kararlaştırılmıştı.
Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım 2023'te Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın başkanlığında Gazah-İcevan bölgesinde düzenlenen toplantıda yönetmelik konusunda anlaşmaya varmıştı.
Ermenistan Hükümeti, söz konusu yönetmeliği 5 Eylül'de onaylamış ve ardından Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
DÜNYA
İlham Aliyev: Diyorlar ki Azerbaycan Karabağ'ı işgal etti, bir ülke kendi toprağını nasıl işgal edebilir?
20 Eylül, 20:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала