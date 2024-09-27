https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/ermenistan-anayasa-mahkemesi-azerbaycan-ermenistan-sinir-belirleme-komisyonlari-yonetmeligini-1088490856.html

Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme komisyonları yönetmeliğini onayladı

Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme komisyonları yönetmeliğini onayladı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği Ermenistan... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T02:33+0300

2024-09-27T02:33+0300

2024-09-27T02:33+0300

dünya

azerbaycan

ermenistan

sınır

anayasa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0e/1061155389_0:73:2331:1384_1920x0_80_0_0_7f467c23942a1c8cbafb571e71a1f29e.jpg

Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği Anayasa'ya uygun olarak değerlendirdi.Ermenistan Anayasa Mahkemesinde görüşülen yönetmelik, Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Anayasası'na uygun bulundu. Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kasım 2021'de Soçi'de yaptığı görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi için komisyon kurulması kararlaştırılmıştı.Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım 2023'te Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın başkanlığında Gazah-İcevan bölgesinde düzenlenen toplantıda yönetmelik konusunda anlaşmaya varmıştı.Ermenistan Hükümeti, söz konusu yönetmeliği 5 Eylül'de onaylamış ve ardından Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ilham-aliyev-diyorlar-ki-azerbaycan-karabagi-isgal-etti-bir-ulke-kendi-topragini-nasil-isgal-1088261981.html

azerbaycan

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, ermenistan, sınır, anayasa