https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/ermenistan-anayasa-mahkemesi-azerbaycan-ermenistan-sinir-belirleme-komisyonlari-yonetmeligini-1088490856.html
Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme komisyonları yönetmeliğini onayladı
Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme komisyonları yönetmeliğini onayladı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği Ermenistan... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T02:33+0300
2024-09-27T02:33+0300
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Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği Anayasa'ya uygun olarak değerlendirdi.Ermenistan Anayasa Mahkemesinde görüşülen yönetmelik, Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Anayasası'na uygun bulundu. Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kasım 2021'de Soçi'de yaptığı görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi için komisyon kurulması kararlaştırılmıştı.Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım 2023'te Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın başkanlığında Gazah-İcevan bölgesinde düzenlenen toplantıda yönetmelik konusunda anlaşmaya varmıştı.Ermenistan Hükümeti, söz konusu yönetmeliği 5 Eylül'de onaylamış ve ardından Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ilham-aliyev-diyorlar-ki-azerbaycan-karabagi-isgal-etti-bir-ulke-kendi-topragini-nasil-isgal-1088261981.html
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azerbaycan, ermenistan, sınır, anayasa
azerbaycan, ermenistan, sınır, anayasa
Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme komisyonları yönetmeliğini onayladı
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği Ermenistan Anayasası'na uygun bulundu.
Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği Anayasa'ya uygun olarak değerlendirdi.
Ermenistan Anayasa Mahkemesinde görüşülen yönetmelik, Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Anayasası'na uygun bulundu.
Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Devlet Sınırının Çizilmesi ve Sınır Güvenliğine İlişkin Komisyon ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırının Çizilmesine İlişkin Devlet Komisyonunun Ortak Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'te belirtilen yükümlülükler, Anayasa'ya uygundur.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kasım 2021'de Soçi'de yaptığı görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi için komisyon kurulması kararlaştırılmıştı.
Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım 2023'te Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın başkanlığında Gazah-İcevan bölgesinde düzenlenen toplantıda yönetmelik konusunda anlaşmaya varmıştı.
Ermenistan Hükümeti, söz konusu yönetmeliği 5 Eylül'de onaylamış ve ardından Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.